Zhrnutie trhov: Trhy tlmia ranný optimizmus; politický šok vo Veľkej Británii 💥

Európske akciové indexy začali týždeň zmiešane. Španielsky IBEX 35 rastie o 0,65 %, holandský AEX o 0,56 % a londýnsky FTSE 100 sa drží len mierne v pluse (+0,19 %). Pod tlakom naopak zostávajú DAX (-0,25 %), CAC40 (-0,78 %) a taliansky FTSE MIB (-0,32 %). Trhový sentiment určujú predovšetkým udalosti okolo mierových rokovaní medzi USA a Iránom. Sprostredkovatelia z Kataru a Pakistanu oznámili predbežnú dohodu na pláne postupu pre finálnu dohodu do 60 dní, čo výrazne znížilo geopolitickú rizikovú prémiu.
Rokovania však zostávajú krehké. Irán opäť oznámil uzavretie Hormuzského prielivu, čo je krok, ktorý už skôr v máji vytlačil ceny ropy takmer k 126 USD za barel. Trhy preto zostávajú opatrné voči udržateľnosti deeskalácie. Ropa Brent klesá približne o 0,7 % na 80 USD za barel, zatiaľ čo WTI sa obchoduje okolo 75–77 USD a odovzdáva predchádzajúce zisky. Dolár posilňuje. Index DXY rastie o 0,13 %, zatiaľ čo pár USD/JPY stúpa na 161,74, podporovaný jastrabím postojom Fedu, ktorý signalizuje možné zvýšenie sadzieb už v septembri.
Ďalším faktorom ovplyvňujúcim sentiment vo Veľkej Británii bola rezignácia britského premiéra Keira Starmera, ktorý dnes ráno oficiálne oznámil odchod z funkcií lídra Labouristickej strany aj predsedu vlády. To znamená, že Spojené kráľovstvo teraz čaká už siedmy premiér za desať rokov. Reakcia trhu však bola utlmená. Libra voči doláru stratila len 0,19 % a obchodovala sa okolo 1,3207 USD, zatiaľ čo výnosy desaťročných britských štátnych dlhopisov zostali takmer bez zmeny na 4,85 %. Rezignácia totiž bola po víťazstve Andyho Burnhama v doplňujúcich voľbách z minulého týždňa do veľkej miery započítaná. Predikčný trh Polymarket prisudzuje Burnhamovi šancu stať sa premiérom až 96 % a nominácie v súboji o vedenie Labouristickej strany sa majú začať 9. júla. Kľúčovou otázkou pre nervózne dlhopisové trhy však zostáva, kto obsadí post ministra financií a ako sa nová vláda vyrovná s najťažším Starmerovým dedičstvom: napätými verejnými financiami.
Na sektorovej úrovni v rámci Euro Stoxx 50 sú jednoznačne v zelených číslach technológie (+1,62 %), ťahané polovodičmi. Naopak sektory luxusného tovaru a zbytočnej spotreby (-2,77 %) sú prevažne v červených číslach, rovnako ako komunikácie (-1,50 %) a zdravotníctvo (-1,10 %). Pokles volatility meranej indexom VSTOXX (-1,61 %) oproti predchádzajúcemu záveru však naznačuje, že sa trh po turbulenciách z minulého týždňa čiastočne upokojil.
Firemné informácie
- Infineon Technologies zaznamenáva najväčší rast v indexe Euro Stoxx 50. Jeho akcie počas seansy rastú o +4,80 % a pokračujú v pôsobivej jazde: +130,6 % od začiatku roka a +150,7 % medziročne. Pomer P/E dosahuje 100x, čo odráža nadšenie investorov pre priemyselné a automobilové polovodiče v čase boomu AI.
- Hermès International klesá o –5,57 % a je najväčším porazeným v indexe. Jeho akcie od začiatku roka strácajú –23,5 %. Slabosť sektora luxusného tovaru pramení z obáv o dopyt v Číne a zo spomalenia spotrebiteľských výdavkov v prémiovom segmente.
- LVMH klesá o 2,84 %, čím prehlbuje pokles sektora luxusného tovaru (–23,9 % YTD).
- EasyJet rastie približne o 3 % po tom, čo fond Castlelake predložil tretiu ponuku na prevzatie aerolinky. To znovu oživilo špekulácie o konsolidácii v európskom sektore nízkonákladových leteckých spoločností. Babcock International klesá takmer o 4 % po sklamaní z výsledkov. Obranná spoločnosť nedosiahla výhlaď hrubého zisku. BioArctic rastie o 8 % po oznámení dohody o spolupráci so spoločnosťou Eli Lilly v oblasti neurologických terapií.
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