บริษัทแห่งสัปดาห์ – Advanced Micro Devices (AMD)
ภาพรวมบริษัท:
AMD เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตหน่วยประมวลผล (CPU) และการ์ดกราฟิก (GPU) สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ศูนย์ข้อมูล และอุปกรณ์เกมมิ่ง บริษัทแข่งขันกับผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เช่น Intel และ NVIDIA โดยนำเสนอสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และราคาที่แข่งขันได้
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
ผลิตภัณฑ์หลักของ AMD:
-
RYZEN Processors: หน่วยประมวลผลสำหรับคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อป เน้นประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน มีอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่น่าสนใจ
-
EPYC Processors: หน่วยประมวลผลสำหรับเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูล มีจำนวนคอร์สูง ช่วยให้ AMD ขยายส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มคลาวด์และองค์กร
-
Radeon Graphics Cards: สำหรับเกมเมอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิก 3 มิติ ตัดต่อวิดีโอ หรือคำนวณเชิงวิทยาศาสตร์ แข่งขันกับการ์ดกราฟิกของ NVIDIA โดยเฉพาะในเซ็กเมนต์ GPU เกมมิ่งและการประมวลผลแบบขนาน
-
เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์: AMD เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม เช่น สถาปัตยกรรม chiplet สำหรับการรวมวงจรรวมหลายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการผลิตขั้นสูง ทำให้ชิปมีขนาดเล็กขึ้น เร็วขึ้น และประหยัดพลังงานมากขึ้น
-
โซลูชัน Data Center และ AI: พัฒนาผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) และการประมวลผลความเร็วสูง (HPC) ซึ่งต้องใช้กำลังประมวลผลมหาศาล
ผลประกอบการไตรมาส 2/2025:
AMD รายงานผลประกอบการยอดเยี่ยมเกินคาด
-
รายได้รวม: 7.685 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปีก่อน
-
กำไรสุทธิ: 872 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 229% YoY
-
กำไรต่อหุ้น (EPS): 0.54 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 238% YoY
รายได้ตามกลุ่มลูกค้า:
-
Client & Gaming: 3.621 พันล้านดอลลาร์ (+69% YoY) คิดเป็น 47% ของรายได้รวม โดยเฉพาะรายได้จากกลุ่มลูกค้าเดสก์ท็อปและแล็ปท็อปทำสถิติสูงสุดที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์ จากความต้องการหน่วยประมวลผลที่สูง
-
Data Center: 3.24 พันล้านดอลลาร์ (+14% YoY) คิดเป็น 42% ของรายได้รวม
-
Embedded: 824 ล้านดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อย YoY คิดเป็น 11–12% ของรายได้รวม
AMD ยังคงรักษาตำแหน่งแข็งแกร่งในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่แข่งขันสูง ด้วยการเติบโตจากทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ศูนย์ข้อมูล และเทคโนโลยีฝังตัว
กลยุทธ์การพัฒนาและสภาพตลาด – Advanced Micro Devices (AMD)
กลยุทธ์การพัฒนา:
AMD มุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงและสถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผลและกราฟิกใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูง บริษัทให้ความสำคัญกับกลุ่มเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยขยายไลน์ EPYC Processor เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ที่งาน Advancing AI 2025 AMD เปิดตัวโซลูชันใหม่ ๆ รวมถึงการ์ดกราฟิก Instinct MI350 และระบบ “Helios” ขนาดแร็ค ที่ใช้ Instinct MI400 GPU และ EPYC Processor สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AMD ในการรองรับการประมวลผล AI สร้างสเกลได้สูง และมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ความท้าทาย:
ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมการส่งออกชิปขั้นสูงไปจีน เป็นปัจจัยสำคัญ ตลาดจีนถือเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดสำหรับ AMD การกลับมาของการส่งออกชิปขั้นสูงสู่จีนเต็มรูปแบบ อาจสร้างรายได้เพิ่มเติมหลายพันล้านดอลลาร์
สภาพตลาด:
ตลาดเซมิคอนดักเตอร์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่แข่งขันสูงและเติบโตเร็วที่สุดในโลก ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมในการออกแบบวงจรรวม และการปรับปรุงกระบวนการผลิต
AMD ได้ประโยชน์จากความต้องการชิปและการ์ดกราฟิกขั้นสูงที่เพิ่มขึ้นทั้งในตลาดผู้บริโภคและธุรกิจ รวมถึงศูนย์ข้อมูลและโซลูชัน AI บริษัทแข่งขันกับ NVIDIA ที่ครองตลาด GPU และเทคโนโลยี AI/ศูนย์ข้อมูลมานาน แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ AMD เป็นคู่แข่งที่จริงจัง
ด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและอัตราส่วนราคาต่อคุณภาพที่เหมาะสม AMD เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นจากลูกค้าและพันธมิตรสำคัญ คาดว่าบริษัทสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดจาก NVIDIA ได้อย่างต่อเนื่อง โดยนักวิเคราะห์ประเมินว่าส่วนแบ่ง GPU AI ของ AMD อาจเพิ่มเป็นประมาณ 10% ภายในสิ้นปี 2025
ตลาดนี้ยังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์สหรัฐฯ–จีนที่กระทบต่อข้อกำหนดการส่งออกและนโยบายการค้า
ภาพรวมมูลค่า (Valuation Overview):
การประเมินมูลค่า AMD ใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
-
อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีคาดอยู่ที่ 25–30%
-
สมมติอัตราเติบโต 30% เน้นความสำคัญของตลาดจีน ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่และมีศักยภาพสูง
-
ราคาผลิตภัณฑ์ AMD ถูกกว่าผลิตภัณฑ์ NVIDIA ทำให้ดึงดูดลูกค้าในศูนย์ข้อมูลและ AI ได้มากขึ้น
-
WACC: ประมาณ 12% สำหรับต้นทุนเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-
ระดับหนี้อยู่ในระดับปานกลาง แต่บริหารจัดการได้ดี
-
อัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว (Terminal growth) สมมติ 2%
จากสมมติฐานเหล่านี้ มูลค่าหุ้น AMD ประมาณ 364.9 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันราว 110% แสดงถึงศักยภาพการเติบโต
สรุป:
AMD มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการหน่วยประมวลผลและการ์ดกราฟิกขั้นสูง ตลาด AI ศูนย์ข้อมูล และเกมมิ่ง การเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่และการขยายสู่ตลาดจีนสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน นักลงทุนให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและความสามารถของ AMD ในการขยายส่วนแบ่งตลาด
สามารถประเมินความไวของมูลค่าได้ตาม การเปลี่ยนแปลงยอดขายและ WACC ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน
การวิเคราะห์กราฟ – AMD
จากมุมมอง วิเคราะห์เชิงเทคนิค AMD อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งได้รับการยืนยันเพิ่มเติมจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท
ปัจจัยสนับสนุน:
-
การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
-
การประเมินมูลค่าที่น่าสนใจกว่าคู่แข่งหลักอย่าง NVIDIA
-
ความต้องการโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เพิ่มขึ้น
-
การกลับเข้าสู่ตลาดจีนตามแผน
โมเมนตัมราคาปัจจุบันยังไม่แสดงสัญญาณอ่อนตัวของแนวโน้มขาขึ้น และหากสภาวะตลาดเซมิคอนดักเตอร์เอื้ออำนวย การเติบโตต่อเนื่องของ AMD จึงมีแนวโน้มเกิดขึ้นได้สูง
Żródło: xStation5