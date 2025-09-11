DE40: Cổ phiếu châu Âu tăng; Shell phủ nhận tin đồn thâu tóm BP 💡
Thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm trong phiên thứ Năm, tiếp nối đà tăng mạnh trên thị trường chứng khoán...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Xem tiếp
Thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm trong phiên thứ Năm, tiếp nối đà tăng mạnh trên thị trường chứng khoán...
Cặp tiền EUR/USD đã tăng khoảng 15% từ mức đáy đầu năm, một diễn biến hiếm thấy trên thị trường ngoại hối khi chúng ta mới đi...
Cặp USDCNH duy trì ổn định từ đầu năm 2025, nhưng đồng nhân dân tệ (CNH) gần đây đạt mức mạnh nhất so với USD kể từ tháng...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã củng cố trong vùng khá hẹp trong phiên...
Phiên châu Âu có nhiều dữ liệu từ các nền kinh tế châu Âu, châu Á và Nam Phi, nhưng nhìn...
Phân tích biểu đồ USDIDX, khung H4: Vậy là đồng USD lại tiếp tục cắm đầu giảm xuống mức đáy kể từ tháng 2 năm...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/06, chỉ số S&P 500 gần như đii ngang ở mức 6,092.16 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite...
Cổ phiếu của BP đã tăng vọt tới 9,30% sau khi tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin rằng Shell đang trong giai đoạn đàm phán sơ bộ...
Trong ngày điều trần thứ hai trước Quốc hội, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh lập trường thận trọng và dựa trên dữ liệu trong việc...
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump tuyên bố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhấn mạnh việc các đồng minh...
21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Tồn kho xăng: thực tế -2,075 triệu; dự báo -0,500 triệu; trước đó 0,209 triệu; Dự...
21:00, Hoa Kỳ - Doanh số bán nhà mới trong tháng 5: thực tế 623K; dự báo 694K; trước đó 722K; 21:00,...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm nay mở cửa gần mức cao kỷ lục. Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư tiếp tục được thúc...
Doanh số bán nhà mới tại Hoa Kỳ: 0,623 triệu (Dự báo 0,693 triệu, trước đó 0,743 triệu) Tăng trưởng theo tháng:...
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những phát biểu liên quan đến chi tiêu quốc phòng và địa chính trị...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/6),...
Hợp đồng tương lai Chỉ số Biến động (VIX) giảm 0.6% hôm nay, khi các chỉ số chứng khoán Phố Wall tiếp tục tăng nhờ tình hình...
Cặp USDJPY đã vực lại được một phần đà tăng sau đợt giảm mạnh, đưa tỷ giá về gần mức 145 yên mỗi USD. Biên bản cuộc họp...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ