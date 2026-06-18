Čína sa blíži k medvediemu trhu 🚩 Výpredaj vedú Alibaba a Tencent

Hlavný čínsky akciový benchmark sa blíži k územiu medvedieho trhu, čo zdôrazňuje rastúce obavy investorov o ekonomický výhľad krajiny. Tlak sa koncentruje vo veľkých internetových a spotrebiteľských spoločnostiach, ktoré tvoria významnú časť hlavných zahranične obchodovaných čínskych akciových indexov.
Slabosť čínskych akcií nie je spôsobená iba pomalším ekonomickým rastom. Čoraz dôležitejším problémom je samotná štruktúra indexu MSCI China, ktorý zostáva silno koncentrovaný v internetových a spotrebiteľských tituloch. Zatiaľ čo globálni investori alokujú kapitál do výrobcov polovodičov a firiem ťažiacich z AI v Južnej Kórei a na Taiwane, zahranične obchodované čínske benchmarky zostávajú závislé od domácej spotreby, výkonnosti spoločností Alibaba a Tencent a sentimentu okolo realitného sektora.
Výsledkom je, že aj ak sa čínska ekonomika stabilizuje, krajina môže ďalej prehrávať boj o globálne kapitálové toky s inými ázijskými trhmi, ktoré ponúkajú priamejšiu expozíciu voči investičnému cyklu AI.
Index MSCI China dnes klesol až o 2,1 % a v jednej chvíli sa obchodoval viac než 20 % pod svojím maximom z 2. októbra, čím sa dostal na hranicu technického medvedieho trhu. Alibaba a Tencent boli najväčšími prispievateľmi k poklesu, hoci dlhodobo predstavovali základný pilier expozície medzinárodných investorov voči čínskemu technologickému sektoru.
Čo zaťažuje čínske akcie?
Na trh súčasne dopadá niekoľko protivietorov:
- Rastúce napätie s americkými inštitúciami. Najnovšie Pentagon oznámil plány pridať BYD a Alibaba na zoznam spoločností údajne spolupracujúcich s čínskou vládou.
- Slabnúce spotrebiteľské dáta v Číne.
- Maloobchodné výdavky sa v máji prvýkrát od pandémie prepadli.
- Sklamanie z výsledkov najväčších internetových platforiem v krajine.
- Silná domáca aj medzinárodná konkurencia zo strany trhov, ako sú Japonsko, Južná Kórea a Taiwan, zatiaľ čo Čína si ďalej nesie vyššiu geopolitickú rizikovú prémiu.
- Vysoké investičné výdavky spojené s AI, ktoré krátkodobo tlačia na marže.
- Presun kapitálových tokov smerom k trhom, ktoré ťažia priamo z globálneho boomu AI.
Južná Kórea a Taiwan ďalej ťažia zo silného dopytu po polovodičoch a infraštruktúre pre AI vďaka svojej expozícii voči popredným svetovým výrobcom čipov. Naproti tomu MSCI China zostáva oveľa viac závislý od spotrebiteľských trendov, regulácie, realitného sektora, dôvery v banky a výkonnosti tržieb internetových platforiem.
Štrukturálny problém indexu MSCI China
Index MSCI China zostáva dominantne tvorený internetovými a spotrebiteľskými spoločnosťami obchodovanými v Hongkongu. Tencent predstavuje približne 13 % indexu, zatiaľ čo Alibaba tvorí zhruba 10 %.
Táto koncentrácia znamená, že slabosť len niekoľkých veľkých spoločností môže výrazne stiahnuť celý benchmark nadol. Keď Alibaba a Tencent sklamú, index má obmedzenú schopnosť tieto straty vykompenzovať silou iných sektorov.
Na rozdiel od trhov, ako sú Taiwan a Južná Kórea, zahranične obchodované čínske indexy nemajú významnú expozíciu voči čistému hardvérovému cyklu AI. Globálna rally ťahaná umelou inteligenciou tak čínske akcie obchodované mimo pevninskej Číny do veľkej miery minula.
Čínsky technologický sektor nie je jeden príbeh
Slabosť sa sústreďuje predovšetkým na internetové a e-commerce spoločnosti. Alibaba aj Tencent vykázali za marcový štvrťrok tržby pod očakávaniami analytikov, čo vyvolalo obavy, že masívne investície do AI sa môžu do silnejšej ziskovosti premietať pomalšie, než sa čakalo.
Domáce čínske technologické indexy si však zároveň vedú výrazne lepšie. Index Star 50, ktorý zahŕňa výrobcov polovodičov a pokročilé technologické firmy, dnes vystúpil na rekordné maximum.
To zdôrazňuje dôležitý rozdiel: investori čínske technológie úplne neopúšťajú. Sú však čoraz selektívnejší a uprednostňujú spoločnosti napojené na polovodiče, pokročilú výrobu a domáci čínsky dodávateľský reťazec AI.
Hang Seng China Enterprises Index zostáva pod tlakom
Tlak je viditeľný aj pri indexe Hang Seng China Enterprises, ktorý dnes klesol o viac než 2 %. Benchmark je tento rok jedným z najslabších hlavných akciových indexov na svete medzi viac než 90 indexmi sledovanými agentúrou Bloomberg.
Index Hang Seng Tech medzitým už skôr v tomto roku vstúpil do medvedieho trhu. To naznačuje, že slabosť čínskych technologických akcií nie je iba krátkodobou korekciou, ale súčasťou širšej straty dôvery vo veľké internetové platformy.
Prečo čínske trhy sklamávajú investorov?
Čínske akcie zostávajú pod tlakom, pretože investori stále nevidia jasný katalyzátor štrukturálneho oživenia. Výzva presahuje slabý sentiment a zahŕňa aj samotné zloženie indexov, ktoré zostávajú silno závislé od spotreby, internetových platforiem a tržieb malého počtu technologických megafiriem.
Kým sa spotrebiteľské výdavky nezačnú zotavovať a spoločnosti ako Alibaba a Tencent neprinesú presvedčivejšie zlepšenie tržieb, MSCI China pravdepodobne zostane zraniteľný voči ďalšiemu tlaku na pokles.
Relatívna sila domácich čínskych polovodičových benchmarkov zároveň naznačuje, že investori ďalej hľadajú expozíciu voči Číne. Robia to však čoraz selektívnejšie a primárne cez spoločnosti priamo napojené na investičný cyklus AI.
Strácajú čínske technologické spoločnosti preteky v AI s Južnou Kóreou a Taiwanom?
Jedným z hlavných dôvodov slabšej výkonnosti MSCI China je obmedzená účasť na globálnej rally ťahanej AI. Zatiaľ čo juhokórejské a taiwanské trhy ďalej ťažia z rekordného dopytu po polovodičoch a infraštruktúre pre AI, zahranične obchodované čínske indexy zostávajú dominantne tvorené internetovými platformami a spotrebiteľskými firmami.
Podľa Vey-Serna Linga z Union Bancaire Privée sa čínske technologické spoločnosti fakticky stali „obeťami úspechu svojich severoázijských susedov“. Investori čoraz častejšie volia výrobcov polovodičov, ktorí priamo ťažia z investícií do AI, namiesto internetových platforiem, ako sú Alibaba a Tencent.
To výrazne zvýšilo alternatívne náklady držania čínskych technologických akcií. Globálny kapitál prirodzene smeruje na trhy, kde je rast tržieb viditeľnejší, najmä do Južnej Kórey a na Taiwan.
Ešte pred niekoľkými rokmi boli Alibaba, Tencent a ďalšie internetové platformy hlavným investičným príbehom zahranične obchodovaných čínskych akcií. Dnes tento príbeh postupne stráca dynamiku.
Výsledky za 1. štvrťrok ukázali, že Alibaba aj Tencent zaostali za očakávaniami tržieb. Ziskovosť je pod tlakom troch hlavných faktorov:
- Rastúce investičné výdavky na umelú inteligenciu.
- Extrémne silná domáca konkurencia.
- Pokračujúca slabosť čínskeho spotrebiteľského dopytu.
Pre investorov to predstavuje významný posun v príbehu čínskeho technologického sektora. Internetové platformy ďalej generujú značné cash flow, ale už nie sú vnímané ako nespochybniteľný rastový motor čínskeho akciového trhu tak, ako to bolo pred pandémiou a pred regulačným zásahom proti sektoru.
Index CHN.cash a akcie BABA.US (časový rámec D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
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