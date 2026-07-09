Všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcej sezóne výsledkov!

Sezóna výsledkov Q2 má priniesť Európe ďalší štvrťrok solídneho rastu ziskov, no skutočný obraz výrazne skresľuje energetický sektor. V USA sú očakávania nastavené ešte vyššie – analytici počítajú s ďalším viac ako 20-percentným rastom ziskov indexu S&P 500, opretým predovšetkým o technológie a energetiku. Na horizonte sa však objavujú prvé trhliny v naratíve o nekonečnom AI boome, čo môže zmeniť rozloženie síl medzi americkými a európskymi trhmi.
Najdôležitejšie prognózy pre sezónu výsledkov Q2
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V Európe sa očakáva rast ziskov o cca 12 % r/r, no po odrábaní energetiky iba cca 3 % r/r.
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Energetický sektor v Európe plní dnes funkciu podobnú technológiám v USA – práve on „robí" sezónu výsledkov.
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V USA sa očakáva cca 23 % rast ziskov indexu S&P 500 r/r, čo by bol druhý štvrťrok po sebe s dynamikou nad 20 %.
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Technológie a energetika v USA sú kľúčovými prispievateľmi rastu, no rastú obavy o udržateľnosť boomu investícií do AI.
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Americké indexy majú za sebou veľmi silné Q2, zatiaľ čo časť európskych trhov – najmä južná Európa – začína doháňať stratu.
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Ak výsledky amerických technologických spoločností v Q2 a guidance na ďalšie štvrťroky sklamú, Európa môže si udržať relatívnu prevahu v nasledujúcich mesiacoch.
Európa: Rast ziskov ťahaný energetikou
V druhom štvrťroku majú európske spoločnosti šancu na ďalší solídny rast ziskov – konsenzus predpokladá cca 12 % dynamiku r/r, čo potvrdzuje pokračovanie oživenia po ostatných slabších rokoch. Zároveň ide do veľkej miery o príbeh napísaný niekoľkými najväčšími ropno-plynovými koncernmi, ktorých zisky majú rásť až o cca 84 % r/r, čím výrazne dominujú obraz celého trhu.
Po vylúčení energetického sektora tempo rastu ziskov v Európe klesá na cca 3 % r/r, čo ukazuje, ako veľmi sú zdroje zlepšenia koncentrované. V praxi to znamená, že široký európsky trh sa stále pohybuje skôr v prostredí mierneho rastu a spektakulárne čísla sa týkajú prevažne odvetví, ktoré ťažia z geopolitickej situácie a predchádzajúceho skoku cien komodít.
Energetika ako „európsky tech" – a jej obmedzenia
V tejto sezóne výsledkov je energetika v Európe funkčným ekvivalentom technologického sektora v USA – práve ona bude v najväčšej miere zodpovedná za rast agregovaných ziskov. Popri energetike sa môžu pozitívne vyznačovať aj odvetvia chemický priemysel, priemysel a bankovníctvo, ktoré ťažia ako zo zlepšenia cyklu, tak aj z vyšších úrokových marží.
Slabšou stránkou európskej bilancie zostávajú sektory orientované na spotrebiteľa – najmä automobilový priemysel a spotrebný diskréčny tovar, kde nákladové tlaky, vysoké úrokové sadzby a ochladenie dopytu obmedzujú potenciál rastu ziskov. Práve tu môže byť relatívna slabosť Európy najviditeľnejšia v porovnaní s americkým trhom.
Ako dlho udrží energetika európsku sezónu výsledkov?
Kľúčová otázka pre investorov znie: či je súčasný ziskový boom v energetike udržateľný a do akej miery môže ešte podporovať európske indexy? Zisky ropno-plynových spoločností zostávajú veľmi citlivé na situáciu na Blízkom východe a zmeny cien ropy a nedávne, niekoľkonásobné percentuálne poklesy ceny ropy Brent pripomínajú, ako rýchlo sa situácia môže obrátiť.
Kým spoločnosti nezverejnia správy spolu s novými výhľadmi na ďalšie štvrťroky, vyhliadky európskych ziskov – a v širšom kontexte celého trhu – zostanú nejednoznačné a silne scenárové. Pre investorov to znamená nevyhnutnosť pozorne sledovať nielen samotné výsledky, ale predovšetkým tón komentárov vedení a guidance na ďalšie mesiace.
USA: Mimoriadne optimistické očakávania pred sezónou výsledkov Q2
Na druhej strane Atlantiku sezóna výsledkov Q2 štartuje v prostredí mimoriadne veľkého optimizmu. Analytici očakávajú, že spoločnosti z indexu S&P 500 ukážu cca 23 % rast ziskov r/r, čo by bol už druhý štvrťrok po sebe s dynamikou presahujúcou 20 %. Takto vysoké očakávania sú do veľkej miery výsledkom série pozitívnych komuniké od samotných podnikov.
Podľa údajov FactSet počet spoločností z S&P 500, ktoré odovzdali na trh pozitívne prognózy ziskov na II. štvrťrok, dosahuje 111 subjektov, čo je zhruba dvojnásobok priemeru za posledných 5 a 10 rokov. To naznačuje, že súčasná vlna optimizmu má svoje korene v reálnych obchodných trendoch, a nie výlučne v trhovej naratíve. Treba mať pritom na pamäti riziko „prestrelenia očakávaní" – čím vyššie nastavená latka, tým ľahšie dôjde k sklamaniu aj pri objektívne dobrých výsledkoch.
USA ako „obeť vlastného úspechu"
Počas posledných siedmich štvrťrokov index S&P 500 systematicky prekonával konsenzus ziskov, a v tom istom čase jeho hodnota vzrástla celkovo o viac ako 45 %. Takáto séria úspechov spôsobila, že trh si zvykol na neustále prekonávanie prognóz, čo na jednej strane podporovalo ocenenia, na druhej – výrazne zvýšilo latku do budúcnosti.
Ak v tejto sezóne výsledkov Q2 dôjde čo len k čiastočnému ochladeniu a spoločnosti nedodajú predpokladanú dynamiku alebo znížia guidance, reakcia investorov môže byť výrazne nervóznejšia ako v predchádzajúcich štvrťrokoch. Týka sa to najmä rastových spoločností zo segmentu technológií a AI, kde je časť pozitívneho scenára už do veľkej miery diskontovaná v cenách.
Technológie a energetika – Hviezdy americkej sezóny výsledkov
V USA, podobne ako v Európe, zostáva jedným z hlavných beneficientov ostatných mesiacov energetický sektor, ktorý zaznamenal najväčší nárast prognóz ziskov na Q2 – dosahujúci až okolo 60 % v medziročnom porovnaní. Je to do veľkej miery dôsledok geopolitických napätí a predchádzajúcich rastov cien komodít, čo je však svojou povahou skôr cyklický než štrukturálny faktor.
Súbežne americké technologické spoločnosti, najmä tie spojené s investíciami do umelej inteligencie, majú podľa prognóz veľmi výrazne prispievať k rastu ziskov S&P 500 v Q2. Očakáva sa podstatné zvýšenie výsledkov v segmentoch cloudu, polovodičov a AI infraštruktúry, hoci ocenenia niektorých lídrov už predtým prešli korekciou.
Štvrťročné výsledky Samsung Electronics sa stali jedným zo symbolov súčasného boomu – spoločnosť avizovala cca 19-násobný rast prevádzkových ziskov r/r, poháňaný rekordným dopytom po pamätiach pre AI servery. Paradoxne kurz akcií reagoval poklesom, pretože investori začali klásť otázku o udržateľnosti takejto dynamiky a o možnom spomalení investícií do AI infraštruktúry.
Zároveň Meta začala budovať biznis založený na prenájme prebytočných AI výpočtových kapacít, čo trh môže čítať ako signál, že doterajšie investície do GPU a infraštruktúry mohli ísť trochu „pred dopytom". K tomu sa pridávajú správy o rastúcich nákladoch projektov AI infraštruktúry – Nvidia odhaduje náklady svojej prvej „AI továrne" s výkonom rádovo gigawatt na okolo 100 miliárd dolárov a Apple signalizuje zdražovanie vybraných produktov v dôsledku rastúcich nákladov na pamäte.
Udrží technológia rast ziskov v USA?
V krátkom horizonte problémom pravdepodobne nebudú samotné výsledky za Q2 – fundamenty mnohých technologických spoločností zostávajú solídne a doterajšie investície do AI sa reálne začínajú prejavovať v príjmoch a maržiach. Hlavná otázka sa týka toho, čo spoločnosti deklarujú v kontexte budúceho tempa rastu a plánov CAPEX na AI infraštruktúru.
Ak vedenia začnú signalizovať opatrnejší prístup k investičným výdavkom, trh môže pristúpiť k revízii scenárov na ďalšie roky – najmä v segmentoch najviac spojených s AI. Pre časť investorov to môže byť impulz k rotácii kapitálu smerom k defenzívnejším sektorom alebo regiónom, vrátane Európy.
Európa verzus USA: Rozdiely v správaní indexov v Q2
Z hľadiska správania indexov majú USA za sebou impozantný druhý štvrťrok – Nasdaq zaznamenal najlepší výsledok za viac ako päť rokov a Dow Jones stanovil nové historické maximá. Priemerný rast hlavných amerických indexov dosiahol cca 14 % za tri mesiace, čo dobre vyjadruje mieru nadšenia okolo ziskov a AI.
V Európe kľúčové indexy, ako francúzsky, nemecký či britský, rástli výrazne pomalšie – o cca 6,8 %, 8,2 % a 3,2 % v analogickom období. Zaujímavo vyzerá naproti tomu juh kontinentu: talianske a grécke indexy získali viac ako 14 % a španielsky cca 10 %, čím pod týmto ohľadom predbehli dokonca časť amerických benchmarkov.
Európa s lepším štartom v Q3 – Je to začiatok zmeny trendu?
Prvé dni tretieho štvrťroka prinášajú relatívnu prevahu európskych indexov nad americkými – júl zatiaľ vyzerá pre Európu lepšie, ako z hľadiska širokého trhu, tak aj časti periférnych trhov. To môže naznačovať, že časť investorov sa začína skôr poziciovať pod prípadné sklamania zo strany americkej technológie.
To, či si Európa túto prevahu udrží, bude do veľkej miery závisieť od prijatia výsledkov najväčších amerických technologických spoločností. Slabšie než očakávané reporty alebo opatrný výhlaď by mohli trh prinútiť k ďalšej rotácii smerom k lacnejším trhom s menšou expozíciou voči AI a sektorovo diverzifikovanejším zložením. Práve tak je Európa často vnímaná.
Čo znamená sezóna výsledkov Q2 pre investorov?
Pre investorov je sezóna výsledkov Q2 predovšetkým testom naratívy o nekonečnom boome v energetike a AI. V Európe bude kľúčové overiť, do akej miery je súčasná úroveň ziskov energetiky opakovateľná a či ostatné sektory – priemysel, banky, chémia – sú schopné postupne preberať štafetu.
V USA by sa pozornosť mala sústrediť nielen na samotné Q2, ale predovšetkým na prognózy technologických spoločností na ďalšie štvrťroky. Ak sa ukážu byť konzervatívnejšie, ako predpokladá trh, môže to vyvolať zvýšenú volatilitu – ako v segmente big tech, tak aj v širšom indexe S&P 500. V takomto scenári by Európa, menej závislá od jediného megatrendu, mohla byť beneficientom čiastočného toku kapitálu.
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