Nasdaq stráca 2 % pre obavy z Fedu, obchody spojené s AI a neistotu okolo dohody medzi USA a Iránom

Wall Street vstupuje do seansy pod tlakom širokej vlny výberu ziskov, pričom technologický sektor je opäť v centre výpredaja. Futures na Nasdaq 100 klesajú o viac než 2 %, pretože investori čoraz viac spochybňujú, či môže rally ťahaná AI pokračovať v prostredí rastúcich očakávaní ďalšieho zvyšovania sadzieb zo strany Fedu. Trhy sa obávajú, že vyššie náklady na financovanie by mohli zaťažiť spoločnosti, ktoré masívne investície do infraštruktúry AI financujú dlhom.
Micron a PCE: Test sily trhu?
Trhy teraz započítavajú kumulatívne zvýšenie sadzieb Fedu o 50 bázických bodov do decembra. Ešte pred dvoma týždňami pritom očakávali iba jedno zvýšenie o 25 bázických bodov. Najväčšou výzvou pre širšiu stávku na AI je kombinácia zvýšených valuácií po silnej rally a rastúcich obáv, že financovanie infraštruktúry AI môže výrazne zdražieť.
- Tlak sa šíri aj na akcie polovodičových spoločností, hoci Philadelphia Semiconductor Index (SOX) dosiahol len o deň skôr rekordné maximum. Alphabet, Meta, Microsoft a Amazon v predchádzajúcej seanse výrazne klesli, čo potvrdzuje, že výber ziskov sa rozširuje naprieč širším komplexom megacap technologických firiem.
- Investori síce ďalej sledujú vývoj okolo Iránu, hlavným zdrojom trhovej nervozity však zostávajú skôr úrokové sadzby a valuácie než geopolitika. Kľúčovou udalosťou týždňa bude piatková správa o inflácii PCE. Ekonómovia očakávajú, že preferovaný inflačný ukazovateľ Fedu vzrastie na 4,1 %, teda na viac než dvojnásobok cieľa centrálnej banky.
- Výsledkový report spoločnosti Micron, ktorý má byť zverejnený po stredajšom uzavretí amerického trhu, sa môže stať kľúčovým testom sentimentu investorov voči pamäťovým čipom a polovodičom spojeným s AI. Spolu so spoločnosťou SanDisk patril Micron medzi najväčších príjemcov boomu dopytu po pamäťových čipoch.
Ďalšie obavy sa objavili po tom, čo SpaceX vstúpila na dlhopisový trh krátko po svojom mimoriadne úspešnom IPO, hoci v predchádzajúcom roku vykázala čisté straty. Akcie už zmazali väčšinu ziskov od vstupu na burzu dňa 12. júna.
Nižšie uvedený graf ukazuje mimoriadne výnosy, ktoré poprední výrobcovia pamäťových čipov dosiahli od 1. apríla 2025. Zároveň ukazuje, ako agresívne sa investori napozicovali na tému infraštruktúry AI.
Zdroj: xStation5
Graf US100 (interval D1)
Časť nedávneho predajného tlaku môže súvisieť s rebalansovaním portfólií pred koncom júna. V nedávnej analýze J.P. Morgan uviedla, že inštitucionálne fondy by mohli v nadchádzajúcich týždňoch predať akcie v hodnote viac než 100 miliárd USD.
Za zmienku stojí, že pullback sa začal krátko po tom, čo sa Nasdaq 100 priblížil k rekordným maximám blízko úrovne 31 000 bodov, čím mohol vytvoriť formáciu dvojitého vrcholu. Ak by sa naplnil klasický scenár korekcie v pomere 1:1, nemožno vylúčiť pohyb smerom k oblasti 28 000 bodov.
Na druhej strane by býčie momentum mohlo nájsť podporu okolo 50-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA50), ktorý sa aktuálne nachádza blízko 29 200 bodov a je v grafe vyznačený oranžovou líniou.
Zdroj: xStation5
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