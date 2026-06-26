Panika na čínskej burze 📉 Akcie Alibaby strácajú už viac než 50 %

Čínske akcie zostávajú pod silným predajným tlakom a sentiment investorov voči druhej najväčšej ekonomike sveta sa ďalej zhoršuje. Index Hang Seng China Enterprises vstúpil do technického medvedieho trhu po poklese o viac než 20 % z októbrového maxima. Výrazné straty zároveň vykazujú aj Shanghai Composite a Shenzhen Component. Investori sa čoraz viac obávajú, že hospodárske oživenie Číny zostáva príliš slabé na to, aby sa premietlo do udržateľného rastu tržieb, najmä pri technologických spoločnostiach a firmách orientovaných na spotrebiteľov. Ďalší tlak prichádza z eskalujúceho technologického napätia medzi Spojenými štátmi a Čínou po obvineniach spoločnosti Anthropic, že sa Alibaba pokúsila nelegálne získať pokročilé schopnosti umelej inteligencie. Trh zároveň čoraz viac spochybňuje, či miliardy dolárov investované do AI nakoniec prinesú primeranú návratnosť, najmä keď americké exportné obmedzenia naďalej limitujú čínsky prístup k najmodernejším polovodičom. Investori preto znižujú expozíciu voči čínskym akciám, a to napriek čoraz atraktívnejším valuáciám pri mnohých spoločnostiach.
Hongkong vstupuje do medvedieho trhu, sentiment voči čínskym akciám sa zhoršuje
Najslabšou časťou čínskeho akciového trhu je aktuálne Hongkong. Index Hang Seng China Enterprises, ktorý sleduje najväčšie čínske pevninské spoločnosti kótované v zahraničí, klesol o viac než 20 % z októbrového maxima a oficiálne vstúpil do technického medvedieho trhu. Shanghai Composite medzitým stráca približne 1,1 % a Shenzhen Component klesol takmer o 1,6 %, čo ukazuje, že výpredaj zasahuje offshore aj pevninské trhy.
Ešte pred niekoľkými dňami silné tržby spoločnosti Micron podporili optimizmus v globálnom sektore polovodičov a umelej inteligencie. Tento optimizmus teraz rýchlo mizne, keďže sa investori opäť zameriavajú na štrukturálne výzvy čínskej ekonomiky a rastúce náklady globálnych pretekov v AI.
Alibaba sa vracia do centra technologického konfliktu medzi USA a Čínou
Ďalším katalyzátorom nedávneho výpredaja je Alibaba. Americká spoločnosť Anthropic zameraná na umelú inteligenciu informovala americký Senát, že subjekty napojené na Alibabu a jej výskumné laboratórium AI vykonali podľa nej najväčší známy AI distillation útok (pokus o nelegálne napodobnenie AI modelu pomocou jeho výstupov) proti jej modelom Claude.
Podľa Anthropicu mali operátori spojení s Alibabou medzi 22. aprílom a 5. júnom údajne použiť približne 25 000 podvodných účtov na vytvorenie takmer 28,8 milióna interakcií s modelmi Claude. Cieľom malo byť napodobnenie ich schopností a využitie výstupov na trénovanie konkurenčných AI systémov.
Ak sa tieto obvinenia potvrdia, prípad by mohol posilniť argumenty pre ďalšie sprísnenie amerických exportných kontrol voči čínskym spoločnostiam pôsobiacim v oblasti umelej inteligencie. Pre investorov to znamená ďalší nárast regulačného a geopolitického rizika, ktoré je už niekoľko rokov jedným z hlavných dôvodov valuačných diskontov v čínskom technologickom sektore.
Slabá spotrebiteľská poptávka zostáva najväčšou ekonomickou výzvou Číny
Geopolitické napätie však nie je jediným dôvodom slabosti čínskych akcií. Investori venujú čoraz väčšiu pozornosť domácim fundamentom. Spotrebiteľské výdavky zostávajú slabšie, než sa čakalo, realitný trh sa zatiaľ nestabilizoval a tempo hospodárskeho oživenia Číny ďalej sklamáva domácich aj zahraničných investorov.
To je mimoriadne dôležité pre e-commerce spoločnosti, ako sú Alibaba a JD.com, ktorých dlhodobý rast tržieb silno závisí od spotreby domácností. Bez výrazného oživenia spotrebiteľského dopytu bude pre tieto spoločnosti náročné vrátiť sa k tempám rastu, ktoré boli bežné pred prepadom čínskeho realitného trhu.
Môže umelá inteligencia stále ťahať čínsky technologický sektor?
Investori čoraz viac rozlišujú medzi globálnym boomom AI a výhlaďom pre čínske technologické spoločnosti. Zatiaľ čo americké firmy ďalej ťažia z rekordného dopytu po pokročilých AI čipoch a infraštruktúre dátových centier, čínske spoločnosti musia vyvíjať svoje AI modely pri obmedzenom prístupe k najmodernejším polovodičom a pod čoraz prísnejšími americkými technologickými exportnými kontrolami.
Investori sú preto opatrnejší v otázke, či obrovský kapitál smerujúci do AI v Číne nakoniec prinesie atraktívne výnosy.
Čo určí smer čínskych akcií?
V nadchádzajúcich mesiacoch budú smer čínskych akciových trhov pravdepodobne určovať tri faktory. Po prvé tempo oživenia domácej spotreby a širšie makroekonomické dáta. Po druhé vývoj technologických vzťahov medzi USA a Čínou a prípadné ďalšie exportné obmedzenia. Po tretie výsledky tržieb najväčších čínskych technologických spoločností, ktoré ukážu, či sa vysoké investície do umelej inteligencie začínajú premietať do významného rastu tržieb a ziskov.
Kým tieto tri oblasti nezačnú vysielať pozitívnejšie signály, čínske akcie pravdepodobne zostanú pod tlakom. A to aj napriek čoraz atraktívnejším valuáciám a historicky nízkym fundamentálnym násobkom.
Grafy Alibaba a Hang Seng (CHN.cash)
Akcie Alibaba už klesli o viac než 50 % z maxima z roku 2025 a aktuálne sa obchodujú takmer 30 % pod svojím 200-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA200). Sentiment voči čínskym aktívam zostáva extrémne slabý. Spolu s Alibabou ustupujú aj ďalšie veľké technologické tituly vrátane Baidu, Tencent a Yum China.
Zdroj: xStation5
Futures kontrakt na Hang Seng klesol na úrovne, ktoré neboli zaznamenané od apríla 2025, keď Donald Trump oznámil clá na čínsky dovoz a vyvolal krátkodobú obchodnú vojnu.
Zdroj: xStation5
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