Zhrnutie trhov: Poklesy sa šíria naprieč európskym trhom

Na burzách vo Frankfurte, Paríži a Amsterdame zaznamenávajú dnes pokles výrobcovia čipov a pokročilých technológií. Európski lídri sektora, ako napríklad ASML či Infineon, nasledujú príklad amerických gigantov. Negatívny sentiment zasiahol aj spoločnosti z automobilového sektora a ťažkého priemyslu.
Graf 1: Sektorová heatmapa v Euro Stoxx 50 (26.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 26.05.2026
V súvislosti s utíchnutím konfliktu medzi USA a Iránom špekulatívne nadšenie okolo spoločností z širšieho ekosystému AI opadá. Na splnenie veľmi vysokých očakávaní investorov je potrebné čoraz viac, pričom miliardové výdavky na infraštruktúru a dátové centrá sú čoraz dôkladnejšie preverované.
Okrem toho sa blíži koniec II. kvartála, ktorý bol pre technologický sektor mimoriadne úspešný. V dôsledku rebalancingu, najmä v inštitucionálnych a vyvážených fondoch, môžu byť posledné júnové dni náročné pre spoločnosti, ktoré sa v posledných mesiacoch darilo najlepšie. Správcovia fondov sú často nútení obnoviť zodpovedajúcu štruktúru portfólia (napr. 60 % akcie, 40 % dlhopisy), čo čiastočne vysvetľuje nedávny nárast cien štátnych dlhopisov najväčších svetových ekonomík.
Spoločnosti
Kým ešte včera, po zverejnení výsledkov Micronu výrazne lepších, než sa očakávalo, sme písali o výraznom posilnení Infineon Technologies a ASML, dnes sú obe spoločnosti medzi najväčšími porazenými, pričom zaznamenávajú pokles o 3,4 %, resp. 1,3 %.
Graf 2: Víťazi a porazení v Euro Stoxx 50 (26.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 26.06.2026
Strácajú aj nemeckí giganti – Siemens (-4 %) a BMW (-1,8 %), ktoré v priebehu mesiaca oslabilo už o viac ako 20 %. Za takýmto výrazným poklesom cien akcií bavorského automobilového výrobcu stojí z veľkej časti prepad predaja v Číne (až o 18 % r/r). Čínski spotrebitelia masovo prechádzajú na domáce, miestne značky elektrických vozidiel, ako sú BYD, Xiaomi či Li Auto.
Indexy
Klesá nielen paneurópsky Euro Stoxx 50 (-0,8 %). Do červena sa prepadajú aj nemecký DAX (-1,2 %), francúzsky CAC40 (-0,8 %), taliansky FTSE MIB (-1,3 %) či poľský WIG20 (-1,6 %).
Graf 3: Dashboard pre Euro Stoxx 50 (26.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 26.06.2026
Futures kontrakty naznačujú, že aj americká burza by mala otvoriť v červených číslach.
Energetické suroviny
Podľa slov amerického ministra energetiky Chrisa Wrighta preplávalo v priebehu posledných niekoľkých dní Hormuzským prielivom v priemere asi 72 lodí, ktoré denne prepravovali takmer 20 miliónov barelov ropy. O počte 70 lodí, ktoré 24. júna preplávali prielivom, hovorí aj Kpler, spoločnosť špecializujúca sa na analytiku globálneho trhu so surovinami a námornou dopravou. To je stále asi dvakrát menej než pred vypuknutím vojny, trend je však zreteľne rastúci, čo môže vysvetľovať ďalší pokles cien.
- Za barel ropy Brent zaplatíme v súčasnosti niečo viac ako $73.
- Cena barela WTI predstavuje asi $70.
Graf 4: OIL [D1] (30.10 - 26.06)
Zdroj: xStation, 26.05.2026
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