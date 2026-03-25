US Open: Irán odmieta Trumpov mierový plán, zatiaľ čo S&P 500 zostáva odolný

- „Trump Put“ vs. skepsa voči Iránu: Trhy podporuje 15-bodový mierový plán USA, aj keď odmietnutie zo strany Iránu a pokračujúce strety udržiavajú volatilitu na vysokej úrovni.
- Historický obrat Arm: Akcie Arm vyskočili o 15 % po správe, že spoločnosť bude vyrábať vlastné AGI CPU, pričom cieli na 15 miliárd USD ročných tržieb a Meta má byť jej prvým klientom.
- Riziká v dodávateľskom reťazci: Napriek rastu technologických titulov čelí Nvidia rizikám, pretože napätie na Blízkom východe ohrozuje dodávky hélia, plynu nevyhnutného pre výrobu polovodičov.
Futures na americké indexy pred otvorením Wall Street zaznamenali mierne zisky, pričom samotné indexy napokon otvorili mierne vyššie, podporené nádejami na diplomatický prielom na Blízkom východe. Hoci Irán navrhované prímerie oficiálne odmietol, trhy zrejme naďalej veria efektívnemu „message managementu“ Donalda Trumpa. Skutočnou hviezdou amerického dopoludnia je však technologický sektor, konkrétne Arm Holdings, ktorá oznámila revolučnú zmenu svojho obchodného modelu.
Medzi diplomaciou a eskaláciou
Prvá časť popoludnia na globálnych trhoch sa niesla v znamení vysokej volatility, vyvolanej protichodnými signálmi z Blízkeho východu. Po včerajšej zmiešanej seanse sa situácia v Ázii výrazne zlepšila. Nikkei 225 vzrástol takmer o 3 %, Shanghai Composite pridal 1,3 % a juhokórejský KOSPI posilnil o 1,6 %. V Európe si indexy vedú o niečo lepšie, keď sa väčšina ziskov pohybuje okolo 1,5 %, čo ponecháva väčšinu benchmarkov v dosahu historických maxím.
V USA futures na S&P 500 (US500) aj Nasdaq 100 (US100) rastú približne o 0,15 %, zatiaľ čo VIX zostáva na zvýšených úrovniach. Optimismus bol z veľkej časti podporený 15-bodovým mierovým plánom USA, ktorý zahŕňa možnosť zmiernenia sankcií voči Iránu výmenou za obnovenie slobody plavby v Hormuzskom prielive. Zásadné je, že plán požaduje, aby sa Irán fakticky vzdal svojich jadrových ambícií — bodu, ktorý bol skôr čiastočne vyjednateľný, no Teherán ho od vypuknutia bojov odmieta prijať. Napriek tomu ceny ropy klesli takmer o 5 % po správach, že v uplynulých hodinách niekoľko plavidiel úspešne preplávalo prielivom.
Trhový sentiment následne zhoršili správy agentúry Fars, podľa ktorých Teherán považuje rozhovory za „nelogické“ a podmienky prímeria odmieta. Analytici upozorňujú na pretrvávajúci fenomén takzvaného „Trump Put“. Trh predpokladá, že administratíva nedovolí trvalý kolaps, aj keď situácia v teréne naďalej ukazuje na pokračujúcu výmenu paľby a Izrael pokračuje vo svojich útokoch na Irán.
Technická analýza a fundamenty: S&P 500 čelí umiernenejším valuáciám
S&P 500 (US500) zostáva na kľúčovej križovatke. Cena sa drží nad dôležitým supportom, naviazaným na 23,6 % Fibonacciho retracement v blízkosti úrovne 6 600 bodov. Aktuálne sa US500 pohybuje v rámci klesajúceho trendového kanála. Prerazenie nad jeho hornú hranicu by mohlo otvoriť cestu k opätovnému testu zóny 6 800 bodov.
Pozornosť si zaslúžia aj fundamentálne valuácie. Ukazovateľ Forward P/E (pomer ceny k očakávaným tržbám) sa pri indexe S&P 500 aktuálne pohybuje okolo 21. To je síce stále nad desaťročným priemerom približne 18, zároveň je to však výrazne menej než vrcholy na úrovni 24, ktoré sme videli počas posledných dvoch rokov. Trh síce zatiaľ nie je „lacný“ — historicky sa za také pásmo považuje približne 14 až 18 — no jednoznačné vyriešenie konfliktu by mohlo akciám v indexe S&P 500 dodať potrebný impulz k ďalšiemu rastu.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Správy z firiem: V centre pozornosti Arm a výrobcovia čipov
- Hlavným ťahúňom dnešnej seansy je Arm Holdings (ARM), ktorého akcie rastú o viac než 15 %. Spoločnosť oznámila historický strategický obrat: Arm začne po prvýkrát vyrábať a predávať vlastné integrované obvody (takzvané AGI CPU) a posunie sa tak za hranicu svojho tradičného modelu, ktorý spočíval iba v licencovaní architektúry iným výrobcom.
- Finančné ciele: Od novej produktovej línie sa očakáva, že počas piatich rokov vygeneruje 15 miliárd USD ročných tržieb. Celkové tržby spoločnosti by za rovnaké obdobie mali vzrásť na 25 miliárd USD, oproti približne 5 miliardám USD dnes.
- Zákazníci: Prvým veľkým zákazníkom pre nové 136-jadrové procesory bude Meta Platforms, pričom výrobu zabezpečí TSMC.
- Reakcia analytikov: Raymond James zvýšil odporúčanie pre ARM na „Outperform“ s cieľovou cenou 166 USD a tento krok označil za transformačný pre obchodný model spoločnosti.
- V rámci sektora polovodičov sa pozornosť sústreďuje aj na Nvidiu (NVDA), ktorej akcie rastú o 2,5 %. Napriek týmto ziskom nad sektorom visia riziká na strane ponuky. Zosilňujúci konflikt v Iráne a možné škody na regionálnej plynovej infraštruktúre by mohli ovplyvniť dostupnosť vzácnych plynov, ako je hélium, ktoré je nevyhnutné pre litografiu a výrobu kremíkových waferov. Blízky východ, najmä Katar, je kľúčovým globálnym dodávateľom hélia. Hlásené škody na LNG termináloch by tak mohli viesť k dlhodobému rastu nákladov na výrobu čipov.
Ďalšie firemné pohyby:
- General Motors (GM): Akcie vzrástli o necelé 2 % po zvýšení odporúčania na „Outperform“ od Wolfe Research s cieľovou cenou 96 USD.
- Tesla (TSLA): Pridáva 3 % vďaka celkovému zlepšeniu sentimentu voči širšiemu technologickému sektoru.
- Energetický sektor: Spoločnosti z oblasti fosílnych palív oslabujú spolu s WTI, ktorá klesla pod 89 USD za barel. Exxon Mobil odpísal 1 %, zatiaľ čo plynárenská spoločnosť Cheniere stratila 2,5 %.
