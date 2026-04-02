US OPEN: Žiadny mier v Iráne, žiadny pokoj na trhu

Včerajší prejav Donalda Trumpa týkajúci sa konfliktu s Iránom neupokojil obavy na trhoch. Skôr sa zdá pravý opak.
Wall Street vykazuje výrazné straty naprieč všetkými hlavnými indexmi. Poklesy vedie Russell 2000, ktorého futures strácajú viac než 2 %. Lepší vývoj zatiaľ držia S&P 500 a Dow, kde futures znižujú straty na 1,4 %.
Makroekonomické dáta:
- Boli zverejnené dáta z amerického trhu práce:
- Report Challenger ukazuje, že počet prepúšťaní v USA má vzrásť na 60,62 tis.
- Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti vyšli pod očakávaniami na úrovni 202 tis.
- Úrad BEA zároveň zverejnil dáta o zahraničnom obchode. Import vzrástol na 372 mld. USD a export na 66,31 mld. USD, čo znamená celkovú obchodnú bilanciu vo výške 57,3 mld. USD oproti očakávanému deficitu 60,5 mld. USD.
US100 (D1)
Dopytová strana zjavne slabne a cena zostáva pod EMA200, čo je silný medvedí signál. V krátkodobom horizonte je pre kupcov kľúčové udržanie úrovne 23 600. Ak táto úroveň nevydrží, predajcovia si môžu ponechať plnú kontrolu a stlačiť cenu nižšie s opätovným otestovaním hranice 23 000 bodov.
Zdroj: xStation5
Firemné správy:
- Exxon (XOM.US): Producenti ropy a rafinérie rastú pre očakávania vyšších cien ropy. Akcia posilňuje o 2 %.
- Globalstar (GSAT.US): Financial Times uvádza, že Amazon má v úmysle prevziať tohto satelitného operátora. Akcia rastie približne o 15 %.
- Immunovant (IMVT.US): Farmaceutická spoločnosť stráca 7 % po tom, čo uviedla, že dve jej neskoré fázy štúdií nepreukázali očakávané účinky jej produktov.
- Blue Owl (OBDC.US): Ďalšie fondy private credit pozastavujú výbery. Akcia klesá až o 6 %.
