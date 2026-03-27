US100 klesá o 1,5 % 🚩 Anthropic Claude opäť vytvára tlak na Nasdaq

Na začiatku piatkovej seansy na Wall Street prevláda negatívny sentiment a vyhliadky na blízke odrazenie trhu zostávajú neisté, keďže víkend môže priniesť ďalšiu eskaláciu konfliktu medzi Iránom, USA a Izraelom. Futures na Nasdaq 100 (US100) strácajú viac než 1,5 %. Výnosy amerických 10-ročných štátnych dlhopisov rastú o takmer 4 bázické body a posúvajú sa nad 4,45 %, zatiaľ čo futures na dolárový index posilňujú nad úroveň 99,8 a americký dolár spevňuje voči košu zahraničných mien.
- Investori sa neobávajú len dopadu vysokých cien ropy a plynu na ekonomickú aktivitu a politiku Fedu, ale aj rozsahu kapitálových výdavkov na AI infraštruktúru, ktoré vo 4. štvrťroku 2025 ťahali akcie polovodičových firiem.
- Ak sa spomalenie ekonomiky skutočne naplní, pod tlak sa môžu dostať spoločnosti, ktoré výrazne investovali do nových technológií — čo je už viditeľné napríklad pri akciách Microsoftu a ďalších firmách zo softvérového sektora.
- Ďalšie riziko prinášajú správy magazínu Fortune, podľa ktorých došlo k úniku informácií o novom modeli spoločnosti Anthropic, Claude „Mythos“, ešte pred jeho oficiálnym uvedením. Detaily o modeli boli údajne nájdené v návrhu blogového príspevku uloženého v nezabezpečenom a verejne prístupnom dátovom súbore.
- Startup zameraný na AI pripísal únik ľudskej chybe pri konfigurácii svojho systému na správu obsahu. Uniknutý návrh opisoval novú triedu AI modelov s názvom „Capybara“, ktoré majú byť väčšie a pokročilejšie než súčasný vlajkový model Opus.
- Podľa uniknutého dokumentu prekonáva Capybara model Claude Opus 4.6 v oblastiach, ako sú programovanie, akademické uvažovanie a úlohy v oblasti kyberbezpečnosti. Návrh zároveň označuje Claude Mythos za doteraz najvýkonnejší AI model, ktorý bol vyvinutý.
Hovorca spoločnosti Anthropic potvrdil pre Fortune, že firma vyvíja univerzálny model s výrazným pokrokom v oblasti programovania a kyberbezpečnosti. Podľa dostupných správ by tento model mohol prekonať existujúce AI systémy v kybernetických schopnostiach. Trhy sa obávajú, že by Anthropic mohol časom začať priamo konkurovať firmám zameraným na kyberbezpečnosť, čo by mohlo vytvárať tlak na marže a viesť k odlivu klientov.
US100 (M30 interval)
Nasdaq 100 dnes klesá o viac než 10 % zo svojho historického maxima, čím signalizuje vstup do korekčného pásma.
Crowdstrike (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.