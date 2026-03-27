Zhrnutie trhov 📌 Európske akcie klesajú pre obavy z vojny na Blízkom východe

Do piatkového popoludnia ovládajú trhový sentiment obavy z ďalšej vojenskej eskalácie v Iráne. Očakáva sa, že koncentrácia amerických síl v Perzskom zálive porastie, a trhy sa čoraz viac obávajú, že prípadná ofenzíva USA a Izraela by mohla zahŕňať aj Saudskú Arábiu. Takýto scenár by predstavoval extrémnu eskaláciu a mohol by viesť k odvetným útokom na kritickú infraštruktúru v celom regióne — od elektrární až po zariadenia na odsoľovanie vody. Trhy z veľkej časti ignorovali včerajšie vyjadrenie Donalda Trumpa, ktorý počas noci oznámil, že obdobie neútočenia na iránsku energetickú infraštruktúru bolo predĺžené o ďalších 10 dní, teda do 4. apríla.
Európske akcie sú pod tlakom a hlavné indexy zaznamenávajú plošné poklesy. Euro Stoxx 50 stráca viac ako 1,3 %, zatiaľ čo nemecký DAX klesá o viac ako 1,5 %. Prezidentka ECB Christine Lagardeová včera varovala, že trhy možno podceňujú rozsah energetického šoku, ktorý sa postupne prelieva do globálnej ekonomiky. Zdôraznila, že Európa môže byť obzvlášť zraniteľná cez energetické trhy, dodávateľské reťazce a kritické vstupy, ako je hélium, ktoré je kľúčové pre výrobu polovodičov. Lagardeová tiež uviedla, že šok môže pretrvávať roky a hospodárske prispôsobenie bude prebiehať postupne. Európsky ťažký priemysel, rovnako ako sektory chémie a logistiky, sa preto javia ako zvlášť zraniteľné voči prípadnému útlmu vyvolanému vysokými cenami ropy a plynu.
- Medzi najslabšie sektory dnes patrí cyklický mediálny sektor, kde európske firmy v priemere strácajú okolo 3 %. V centre pozornosti je CTS Eventim, ktorého akcie sa prepadávajú o 16 % po sklamaní z celoročného výhlaďu.
- Trhy zostávajú veľmi citlivé na titulky týkajúce sa ďalšej vojenskej eskalácie, vrátane možnosti väčšieho zapojenia amerických pozemných jednotiek v regióne. Pred víkendom investori zjavne znižujú rizikovú expozíciu.
- Hormuzský prieliv zostáva kľúčovým bodom pre globálne trhy. Podľa účastníkov trhu by iba skutočný pokrok smerom k jeho opätovnému otvoreniu mohol priniesť trvalejšie zlepšenie sentimentu.
- Ekonomický dosah konfliktu je čoraz viditeľnejší aj v makrodátach, pričom posledné údaje ukazujú na prudké spomalenie aktivity súkromného sektora v marci. To posilňuje obavy zo zmesi slabšieho rastu a rastúcich inflačných tlakov.
- Aj trh s úrokovými sadzbami prehodnotil očakávania ohľadom ECB. Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v apríli vzrástla na približne 71 %, zatiaľ čo pred vypuknutím konfliktu trh počas väčšiny roka počítal s tým, že sadzby zostanú bez zmeny.
- Rastúce výnosy dlhopisov vytvárajú ďalší tlak na akcie. Výnos nemeckého 10-ročného Bundu vystúpil na najvyššiu úroveň od roku 2011, čo znižuje relatívnu atraktivitu akcií a zvyšuje náklady kapitálu.
- Na pozadí širšej slabosti trhu vyčnieva Pernod Ricard, ktorý posilňuje približne o 3 % po potvrdení rokovaní o možnej fúzii so spoločnosťou Brown-Forman, vlastníkom značky Jack Daniel’s.
- Dobre si vedie aj AstraZeneca, ktorej akcie rastú o 3,4 % po tom, čo jej experimentálna liečba respiračných ochorení Tozorakimab splnila hlavné ciele v dvoch neskorých fázach klinických štúdií, čo podporilo širší zdravotnícky sektor.
- Celkovo dnešná seansa potvrdzuje jasný obraz: investori znižujú riziko, výnosy dlhopisov rastú a hlavnými kanálmi prenosu geopolitického napätia do trhov zostávajú ceny energií, inflačné očakávania a menová politika centrálnych bánk.
- Na začiatku tohto týždňa sa index STOXX 600 krátko priblížil ku korekcii, keď strácal približne 10 % oproti februárovému maximu. Následné komentáre Donalda Trumpa ohľadom možného predĺženia termínu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu však pomohli sentiment na trhu čiastočne stabilizovať.
Grafy: DE40 a US100 (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie: Piaty týždeň poklesov na Wall Street
Únik informácií z Anthropicu a výpredaj kyberbezpečnostných akcií
Unity rastie o 10 % 🚨 Revolúcia v spoločnosti?
US OPEN: Poklesy na Wall Street sa prehĺbuj
