Zhrnutie trhov: Európske akcie mierne rastú, pozornosť sa presúva z geopolitiky na Fed

Európske akciové trhy otvorili stredajšiu seansu miernymi ziskami a nadviazali tak na nedávne zlepšenie sentimentu po zmiernení geopolitického napätia okolo Iránu. Rast však zostáva umiernený, pretože investori čoraz viac presúvajú pozornosť k rozhodnutiu Fed o menovej politike a k prvej komunikácii novovymenovaného predsedu Fed Kevina Warsha.
Podľa Hugha Gimbera, globálneho trhového stratéga v JPMorgan Asset Management, môžu európske akcie po nedávnom poklese cien ropy ponúkať selektívne príležitosti. Podľa neho vyzerajú obzvlášť atraktívne spoločnosti zamerané na spotrebiteľov a cyklické sektory citlivé na ceny energií. Gimber uviedol, že predbežná mierová dohoda medzi USA a Iránom, ktorej podpis sa očakáva v piatok, pomohla schladiť ceny energií a vytvorila príležitosti aj mimo najväčších zložiek hlavných akciových indexov. Ceny ropy dnes mierne rastú o približne 0,1 % a zostávajú nad 80 USD za barel. Americký dolár zároveň mierne posilňuje, zatiaľ čo Bitcoin po neúspešnom udržateľnom prerazení nad 68 000 USD klesol späť pod 65 000 USD.
Medzi kľúčové trhové faktory dnes patria:
- Nižší inflačný tlak v eurozóne
- Zlepšujúci sa sentiment voči európskym spotrebiteľským a cyklickým akciám
- Očakávanie pred rozhodnutím Fed
- Slabosť nemeckého automobilového sektora, ktorá zaťažuje DAX
- Tlak na britský FTSE 100 zo strany energetických akcií
Európske indexy zostávajú blízko rekordných maxím
Paneurópsky index STOXX 600 rástol približne o 0,4 % a zostáva blízko historických maxím. Počas predchádzajúcich 4 seáns benchmark pridal približne 3 %, keďže investori sa vracali k rizikovým aktívam vďaka slabnúcim obavám z inflačného šoku ťahaného energiami.
Hlavné európske trhy sa obchodovali prevažne vyššie. Francúzsky CAC 40 rástol približne o 0,2 %, taliansky FTSE MIB zostával mierne v pluse a španielsky IBEX 35 pridával približne 0,5 %.
Nemecký DAX zaostával, keďže ďalej cítil dopad prudkého výpredaja automobilových akcií po rozhodnutí BMW znížiť ročný výhľad zisku.
Akcie bavorskej automobilky klesli o viac než 7 % a stiahli nadol aj konkurentov vrátane Volkswagenu a Mercedes-Benz. Reakcia trhu ukazuje citlivosť investorov na akékoľvek známky slabnúcich marží a spomaľujúceho dopytu v cyklických odvetviach.
Automobilový sektor zostáva súčasne vystavený viacerým výzvam vrátane vysokých nákladov na technologickú transformáciu, rastúceho konkurenčného tlaku a kolísajúceho spotrebiteľského dopytu. Jedna revízia výsledkov od veľkého výrobcu preto môže rýchlo vyvolať širšiu slabosť v celom odvetví.
Inflácia v eurozóne prináša investorom úľavu
Širší trhový sentiment podporili inflačné dáta z eurozóny. Májové údaje CPI ukázali zmiernenie cenových tlakov na medzimesačnej báze, čo znížilo obavy, že skorší rast cien energií by mohol prinútiť ECB k jastrabejšiemu postoju.
Výnosy krátkodobých štátnych dlhopisov v eurozóne ďalej klesali, čo odráža nižšie očakávania prísnejšej menovej politiky. Pre akciové trhy je to všeobecne podporné, keďže nižšie očakávania úrokových sadzieb zvyčajne zlepšujú valuácie rizikových aktív.
Ceny ropy po vývoji okolo Iránu ustupujú
Ropný trh zostáva kľúčovou časťou celej skladačky. Ceny ropy v posledných seansách klesli po správach, že Washington sa pripravuje formálne udeliť výnimky z niektorých sankcií na iránsky export ropy.
Takýto vývoj znižuje geopolitickú prémiu započítanú v cenách energií a obmedzuje riziko ďalšieho inflačného šoku v Európe. To je dôležité najmä pre región, ktorý zostáva citlivý na ceny energií a ich dopad na spotrebiteľov aj firmy.
FTSE 100 zaostáva za kontinentálnou Európou
Nie všetky európske trhy ťažia zo súčasného prostredia rovnako. Britský FTSE 100 zostáva pod tlakom pre vysokú váhu energetických spoločností.
Nižšie ceny ropy zaťažili akcie BP a Shell, čo obmedzilo rastový potenciál indexu. Investori zároveň spracovávali najnovšie inflačné dáta zo Spojeného kráľovstva, ktoré ukázali medziročné CPI bez zmeny na 2,8 %. Údaje budú dôležitým referenčným bodom pred nadchádzajúcim rozhodnutím Bank of England o úrokových sadzbách.
Jednotlivé akcie prekonávajú trh napriek opatrnému sentimentu
Na úrovni jednotlivých spoločností patrili medzi najsilnejšie tituly Straumann a Auto1.
Akcie Straumann vyskočili približne o 9 % po tom, čo spoločnosť zvýšila celoročný výhľad ziskovosti. Auto1 pridala viac než 8 % po zverejnení robustného dlhodobého finančného výhľadu.
Tieto pohyby naznačujú, že investori sú aj napriek neistému makroekonomickému prostrediu ochotní odmeniť spoločnosti, ktoré ukazujú lepšiu viditeľnosť tržieb a odolné podnikové fundamenty.
Fed zostáva kľúčovou udalosťou týždňa
V krátkodobom horizonte zostáva Fed hlavným trhovým katalyzátorom. Hoci sa všeobecne očakáva, že úrokové sadzby zostanú bez zmeny, investori budú pozorne sledovať tón sprievodného vyhlásenia a prvú tlačovú konferenciu Kevina Warsha vo funkcii predsedu Fed.
Komunikácia Fed bude dôležitá nielen pre Wall Street, ale aj pre európske rizikové aktíva, keďže ovplyvňuje globálne podmienky likvidity, americký dolár a valuácie akcií po celom svete.
Trh zostáva konštruktívny, ale krehký: grafy DE40 a EU50 (D1)
Širšie prostredie pre európske akcie zostáva konštruktívne, hoci je zložitejšie, než naznačujú samotné úrovne hlavných indexov. Trhy ďalej ťažia z nižších cien ropy, slabnúcich inflačných tlakov a poklesu geopolitických rizík.
Valuácie však zároveň zostávajú blízko rekordných maxím. Ďalšia fáza trhového pohybu tak môže výrazne závisieť od toho, či centrálne banky potvrdia očakávania uvoľnenejšieho smerovania menovej politiky. V takomto prostredí budú investori pravdepodobne čoraz selektívnejší a zamerajú sa na kvalitu tržieb, odolnosť marží a dôveryhodnosť firemných výhľadov.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
BREAKING: Americký spotrebiteľ zostáva silný. Dolár po maloobchodných tržbách vyzerá silno
Anthropic vstupuje do klimatickej koalície 🌱
🎥 Arabica otočila! Dažde zastavili zber a El Niño ohrozuje budúcu sezónu
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (16.6.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.