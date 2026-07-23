Zhrnutie trhov: Stráca AI CAPEX svoje čaro? 🚩 Alphabet a Tesla zaťažujú globálne trhy (23.07.2026)

Futures na americké indexy a európske akcie sa po zverejnení výsledkov spoločností Alphabet a Tesla obchodujú pod tlakom. Investori čoraz viac spochybňujú, či rekordné výdavky na umelú inteligenciu prinesú dostatočne atraktívnu návratnosť. Ešte pred niekoľkými mesiacmi boli rastúce kapitálové výdavky (CAPEX) všeobecne vnímané ako silný býčí signál pre spoločnosti spojené s AI. Dnes sa však stávajú čoraz väčším zdrojom obáv.
Investori začínajú spochybňovať masívny AI CAPEX
Alphabet oznámil, že v roku 2026 plánuje investovať do kapitálových výdavkov až 205 miliárd USD, oproti predchádzajúcemu výhľadu vo výške 190 miliárd USD. Elon Musk po zverejnení výsledkov Tesly zároveň uviedol, že spoločnosť by mala pokračovať v investíciách do infraštruktúry pre AI „tak rýchlo, ako len môžeme, bez toho, aby to bolo príliš nehospodárne“.
Ešte pred niekoľkými mesiacmi by podobné oznámenia podporili príbeh zrýchľujúcej sa revolúcie v oblasti AI a pomohli technologickým akciám k rastu. Dnes si však investori kladú inú otázku: nezapojili sa najväčšie technologické spoločnosti do nákladných pretekov v zbrojení, ktoré by napokon mohli znížiť výnosy v celom sektore?
Technologické akcie sťahujú globálne indexy nadol
Slabšia nálada okolo najväčších svetových technologických spoločností sa rýchlo preniesla aj na širšie akciové trhy.
Futures na index S&P 500 klesajú približne o 0,4 %, zatiaľ čo futures na Dow Jones strácajú okolo 0,5 %. V Európe index Stoxx Europe 600 oslabuje o 0,8 %, nemecký DAX klesá o 0,8 % a francúzsky CAC 40 stráca približne 1 %.
Najväčším prepadákom seansy je STMicroelectronics, ktorej akcie po zverejnení kvartálnych výsledkov klesajú takmer o 15 %. Naopak, Dassault Aviation po silných výsledkoch posilňuje o viac než 8 %.
Americký dolár zároveň zostáva relatívne stabilný, zatiaľ čo ceny ropy Brent a WTI rastú o viac než 3 %. To zvyšuje obavy z inflácie a prehlbuje nákladové tlaky na spoločnosti.
Výhlaď pre EU50 a DE40
Euro Stoxx 50 (EU50)
Futures kontrakt na index Euro Stoxx 50 sa dnes obchoduje mierne nižšie, stále sa však drží v blízkosti hornej hranice rastúceho cenového kanála. Exponenciálny kĺzavý priemer za 200 dní (EMA200) sa aktuálne nachádza okolo 5 900 bodov.
Pokles pod 5 800 bodov zostáva realistickým scenárom v prípade, že predajný tlak zosilnie. Ďalšia významná úroveň rezistencie sa nachádza v blízkosti 6 500 bodov.
Zdroj: xStation5
DAX (DE40)
Futures kontrakt na index DAX opäť klesol pod 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA50), ktorý je vyznačený oranžovou líniou. To naznačuje, že sa predajcovia pokúšajú znovu prevziať kontrolu nad trhom, a to napriek relatívne nízkemu objemu predajov.
Zdroj: xStation5
AI vstupuje do novej fázy oceňovania
Čoraz viac investorov sa domnieva, že obdobie bezpodmienečného nadšenia okolo umelej inteligencie sa môže blížiť ku koncu. Po mesiacoch mimoriadne silného prílevu kapitálu do polovodičových akcií začínajú fondy znižovať svoju expozíciu voči tomuto sektoru.
To nevyhnutne neznamená koniec býčieho trhu s AI. Skôr to naznačuje, že investori menia spôsob, akým oceňujú spoločnosti spojené s AI. Trhy už neodmeňujú iba vyššie kapitálové výdavky. Čoraz častejšie požadujú dôkaz, že miliardy dolárov investované do dátových centier, AI čipov a výpočtovej infraštruktúry povedú k vyšším ziskom, silnejším peňažným tokom a udržateľným konkurenčným výhodám.
Pri spoločnostiach ako Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon a Tesla preto už hlavnou otázkou nie je: „Koľko míňajú na AI?“ Investori sa namiesto toho pýtajú: „Akú návratnosť tieto investície prinesú?“ To sa pravdepodobne stane jednou z hlavných investičných tém technologického sektora v nasledujúcich štvrťrokoch.
Firemné správy
- SK Hynix obmedzila objem svojich akcií kótovaných v Južnej Kórei, ktoré možno konvertovať na ADR obchodované v USA, na 2,5 % celkového počtu akcií v obehu.
- BNP Paribas vykázala za druhý štvrťrok tržby a zisk nad očakávaniami Wall Street.
- UniCredit uviedla, že pravdepodobne prevezme kontrolu nad Commerzbank, keďže generálny riaditeľ Andrea Orcel sa približuje k dokončeniu jednej z najväčších európskych bankových transakcií.
- TotalEnergies vykázala vyšší zisk za druhý štvrťrok. Výsledky podporili vyššie ceny ropy a rafinovaných produktov, zatiaľ čo zisk plynárenskej divízie klesol.
- Nestlé súhlasila s predajom 50 % podielu vo svojom biznise s balenou vodou spoločnosti Platinum Equity za približne 3 miliardy EUR (3,4 miliardy USD). Transakcia je súčasťou stratégie optimalizácie portfólia.
Najväčšie pohyby v Európe
- Segro (+4,9 %) – Prologis potvrdil záujem o možné prevzatie za 14 miliárd GBP.
- Nokia (+4,2 %) – Spoločnosť zverejnila silnejší než očakávaný výhlaď, podporený rastúcim dopytom zo strany dátových centier.
- Sartorius (+4,0 %) – Upravený EBITDA za prvý polrok zodpovedal očakávaniam trhu.
- argenx (+3,6 %) – Prevádzkový zisk za druhý štvrťrok prekonal odhady analytikov.
- Dassault Systèmes (+2,3 %) – Spoločnosť očakáva v treťom štvrťroku rast tržieb podľa non-IFRS o 3–5 % pri konštantných výmenných kurzoch.
- BE Semiconductor (+2,0 %) – Výrobca zariadení pre čipový priemysel očakáva v treťom štvrťroku hrubú maržu 63–65 %, čo je približne v súlade s konsenzom na úrovni 64,9 %.
- Daimler Truck (+1,2 %) – Spoločnosť zvýšila výhlaď zlepšenia svojho podnikania v Severnej Amerike.
- Fuchs (+1,0 %) – Akcie po zverejnení výsledkov mierne posilnili.
- Deutsche Börse (-1,4 %) – EBITDA za druhý štvrťrok prekonal očakávania, zatiaľ čo spoločnosť zvýšila výhlaď príjmov z treasury aktivít.
- Vår Energi (-2,3 %) – RBC znížila sektorové odporúčanie a ponechala cieľovú cenu na 55 NOK.
- Moncler (-4,0 %) – Tržby za druhý štvrťrok približne zodpovedali očakávaniam trhu.
- STMicroelectronics (-5,9 %) – Spoločnosť predpovedala silnejší rast tržieb podporený dopytom po AI, investori však na výsledky reagovali negatívne.
STMicroelectronics (graf D1)
Akcie popredného európskeho výrobcu polovodičov klesajú späť na úrovne naposledy zaznamenané v máji tohto roka. V minulosti našli výraznú cenovú podporu okolo 50 EUR. Táto úroveň zároveň fungovala ako konsolidačné pásmo počas trhových maxím v roku 2023.
Zdroj: xStation5
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