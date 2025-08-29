บริษัทเด่นประจำสัปดาห์ – NVIDIA

NVIDIA Today: ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก
ปัจจุบัน NVIDIA ไม่เพียงเป็นผู้ผลิตหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) รายใหญ่ที่สุดในโลก แต่ยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของภาคเทคโนโลยีระดับโลกอีกด้วย ตลอดเวลากว่าสองทศวรรษ บริษัทได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา GPU เชิงนวัตกรรมที่ต่อมาไม่เพียงใช้ในด้านเกมและกราฟิกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบ AI ด้วยเช่นกัน ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและสถาปัตยกรรมขั้นสูง NVIDIA จึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำระดับโลกที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัจจุบันมูลค่าตลาดของบริษัทเกินกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์ อยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดของโลกเคียงข้างกับ Apple, Microsoft และ Amazon
ความสำคัญของ NVIDIA ในตลาดทุน
NVIDIA มีบทบาทสำคัญในตลาดทุน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ 10% ของมูลค่าตลาดรวมของดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งรวมบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐ และเกือบ 8% ของดัชนี S&P 500 ซึ่งสะท้อนถึงสุขภาพของบริษัทใหญ่ที่สุดในอเมริกา การครองสัดส่วนที่สูงเช่นนี้ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของ NVIDIA และทำให้ความสำเร็จของบริษัทมีผลโดยตรงต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยรวม รวมถึงแนวโน้มการลงทุนระดับโลก
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง
ผู้นำระดับโลกด้าน GPU และเทคโนโลยีการประมวลผล
ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านหน่วยประมวลผลกราฟิกและเทคโนโลยีการประมวลผลขั้นสูง NVIDIA กำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ศูนย์ข้อมูล รวมถึงโซลูชัน AI และเกม บริษัทได้รับการยอมรับไม่เพียงเพราะพลังการประมวลผลอันเหนือชั้นของผลิตภัณฑ์ แต่ยังเพราะแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบนิเวศ และความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ NVIDIA กำลังสร้างอนาคตของเทคโนโลยีผ่านอัลกอริทึม AI ขั้นสูงที่นำไปใช้ในรถยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ การแพทย์ และอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ทำให้บริษัทนี้มี ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในยุคการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ครอบคลุม
GeForce
GeForce เป็นไลน์การ์ดจอเรือธงที่ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์และผู้ที่ชื่นชอบงานกราฟิก โดยเฉพาะ RTX Series ที่เปิดตัวในปี 2018 ถือเป็นการปฏิวัติวงการด้วยการนำ Ray Tracing ที่จำลองแสงเสมือนจริง และ DLSS (Deep Learning Super Sampling) ซึ่งใช้ AI ในการยกระดับคุณภาพภาพโดยไม่ลดประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้ช่วยยกระดับมาตรฐานด้านกราฟิกในเกมคอมพิวเตอร์ และดึงดูดผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก
Professional RTX PRO GPUs
การ์ดจอ RTX PRO ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญ นักสร้างสรรค์ดิจิทัล วิศวกร สถาปนิก และนักวิทยาศาสตร์ โดยใช้ประโยชน์จากพลังการประมวลผลของ GPU และ AI เพื่อทำงานด้านการสร้างภาพ 3D แอนิเมชัน การจำลอง (Simulation) และการประมวลผลวิดีโอขั้นสูง ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ภาพยนตร์ ยานยนต์ การแพทย์ และการวิจัย การ์ดจอกลุ่มนี้ได้กลายเป็น เครื่องมือหลักของการทำงานยุคใหม่
Data Centers และ AI – GPUs A100 และ H100
หนึ่งในธุรกิจสำคัญของ NVIDIA คือการให้บริการโซลูชันสำหรับศูนย์ข้อมูลและอุตสาหกรรม AI โดย A100 และ H100 GPUs เป็นหน่วยประมวลผลที่ทรงพลัง ออกแบบมาสำหรับงาน Machine Learning, Deep Learning, การวิเคราะห์ข้อมูล และ High-Performance Computing (HPC) ชิปเหล่านี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ สถาบันวิจัย และผู้ให้บริการ Cloud ทั่วโลก
Software Ecosystem และ Platforms
ความสำเร็จของ NVIDIA ไม่ได้อยู่แค่ด้านฮาร์ดแวร์ แต่ยังรวมถึงซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม เช่น:
-
CUDA – แพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมที่ปฏิวัติการประมวลผลแบบขนาน กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม
-
TensorRT – ซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับการปรับแต่งโมเดล AI
-
Omniverse – แพลตฟอร์มสำหรับนักสร้างสรรค์และวิศวกร เพื่อการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในโลกเสมือนจริง การจำลอง และการออกแบบ 3D
ผลประกอบการไตรมาส 2
การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์ตลาดคาดว่า NVIDIA จะมีรายได้ราว 46.23 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความต้องการที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในกลุ่มศูนย์ข้อมูล (Data Center) ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) ถูกประเมินไว้ที่ประมาณ 1.01 ดอลลาร์ แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคงแม้ต้นทุนการดำเนินงานจะสูงขึ้น รายได้จากกลุ่มศูนย์ข้อมูลซึ่งเป็นพื้นที่การเติบโตหลักของบริษัท ถูกคาดการณ์ไว้ที่ 41.25 พันล้านดอลลาร์ อีกทั้งนักวิเคราะห์ยังคาดว่าบริษัทจะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ราว 72% สะท้อนถึงประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารต้นทุนที่แข็งแกร่ง
ผลประกอบการจริง
NVIDIA ทำได้ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ทั้งในด้านรายได้รวมและ EPS ยืนยันตำแหน่งผู้นำในตลาดเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยี AI อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจของนักลงทุนไม่ได้สมบูรณ์แบบ เนื่องจากรายได้จากกลุ่มศูนย์ข้อมูล แม้จะทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่ก็ยังต่ำกว่าคาดการณ์ที่ดีที่สุดเล็กน้อย ส่งผลให้การตอบรับของตลาดไม่ร้อนแรงเท่าที่คาด
-
รายได้รวม: 46.74 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาด ~1.5%
-
EPS: 1.05 ดอลลาร์ (non-GAAP) และ 1.08 ดอลลาร์ (GAAP)
-
รายได้กลุ่มศูนย์ข้อมูล: 41.1 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์บางรายคาด (~41.2 พันล้านดอลลาร์) เพียงเล็กน้อย แต่ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักและเครื่องยนต์การเติบโต ขับเคลื่อนโดยความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI, Machine Learning และ Cloud
Key Observations
Source: XTB Research
-
รายได้ตามกลุ่มธุรกิจของ NVIDIA
Data Center
สร้างรายได้ 41.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 56% YoY คิดเป็นประมาณ 88% ของรายได้รวมทั้งหมด กลุ่มนี้เป็นฐานธุรกิจหลักของ NVIDIA การเติบโตได้แรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้าน AI, Machine Learning และ Cloud Computing
Compute
สร้างรายได้ 33.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 50% YoY เป็นส่วนสำคัญของกลุ่ม Data Center ครอบคลุมการขาย GPU ส่วนใหญ่ที่ใช้ใน AI, HPC และ Cloud รายได้ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากข้อจำกัดการส่งออกชิป H20 ไปยังตลาดจีน
Gaming
สร้างรายได้ 4.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 49% YoY มาจากความต้องการสูงใน GeForce RTX 50 Series และเทคโนโลยีใหม่อย่าง DLSS 4 ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพภาพในเกม
Professional Visualization
สร้างรายได้ 601 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32% YoY ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ถูกใช้โดย นักสร้างสรรค์ดิจิทัล วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ สำหรับโปรเจกต์กราฟิกและการจำลองขั้นสูง
Auto
สร้างรายได้ 586 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 69% YoY การเติบโตของ รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและระบบช่วยขับขั้นสูง (ADAS) เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของความต้องการโซลูชัน NVIDIA ในอุตสาหกรรมนี้
OEM และ Other
สร้างรายได้ 173 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 97% YoY เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
Market Forecasts
Source: Bloomberg Finance LP
ความคาดหวังของตลาดต่อ NVIDIA
ความคาดหวังของตลาดต่อ NVIDIA ยังคงอยู่ในระดับสูง สะท้อนถึงการครองความเป็นผู้นำในภาค AI และเซมิคอนดักเตอร์ นักวิเคราะห์คาดว่าปีงบประมาณ 2026 บริษัทจะมีรายได้แตะ 204.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 57% YoY
ในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2026 บริษัทบันทึกรายได้ 46.74 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นไปตามคาด แม้อัตราการเติบโตจะเริ่มชะลอลง จาก 69% YoY ใน Q1 เหลือ 53% YoY ที่คาดไว้ใน Q4
การเติบโตของกำไรและการประเมินมูลค่า
ตลาดคาดการณ์การเติบโตของกำไรอย่างแข็งแกร่ง โดย อัตราส่วน P/E จะลดลงจาก 51 เหลือ 32.36 ภายใน 4 ไตรมาสถัดไป และ EV/EBITDA จะลดลงจาก 49.6 เหลือ 26.69 การประเมินมูลค่าที่สูงนี้สะท้อนถึง ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในศักยภาพการเติบโตต่อเนื่องและความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม NVIDIA ต้องเติบโตตามเป้าหมายที่ท้าทายเหล่านี้ เพราะแม้การพลาดเป้าเพียงเล็กน้อยก็อาจสร้างผลตอบรับเชิงลบในตลาดได้
การแข่งขันกับ AMD และตลาดจีน
ในตลาด GPU ระดับโลก NVIDIA ครองส่วนแบ่งส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่ม GPU สำหรับ AI, Machine Learning และ Data Center ขณะที่ AMD แม้จะปรับปรุงไลน์ผลิตภัณฑ์ แต่ยังมีส่วนแบ่งตลาดราว 15% มุ่งเน้นทั้งกลุ่มผู้บริโภคและเซิร์ฟเวอร์
NVIDIA ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วย GPU H100 Series และรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัว Blackwell Generation ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการเติบโตในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะในยุคที่ AI เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
อำนาจการแข่งขันในตลาดจีน
พลวัตการแข่งขันในจีนมีลักษณะคล้ายกัน โดย NVIDIA ครองตลาด GPU อย่างชัดเจน ขณะที่ AMD ค่อย ๆ เพิ่มการปรากฏตัวด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ ราคาถูกกว่าแต่แข่งขันได้
ตลาดจีนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งสองบริษัท แต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และกฎระเบียบการส่งออกของสหรัฐทำให้การขยายธุรกิจซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ NVIDIA ที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามขาย ชิป AI ระดับสูง เช่น H100 และ H20 ทำให้ต้องยกเลิกการส่งสินค้าบางส่วนไปยังจีน ส่งผลให้บริษัทบันทึกการตัดจำหน่ายสินค้าคงคลังราว 5.5 พันล้านดอลลาร์ และรายได้ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์
แม้ยังสามารถขายชิปให้จีนได้ภายใต้ การอนุมัติของรัฐบาลสหรัฐและตามเงื่อนไขที่เข้มงวด แต่สถานการณ์ชัดเจนว่า ท้าทายมากขึ้น นอกจากนี้ สหรัฐยังเก็บ ภาษีส่งออก 15% สำหรับชิป โดยอนุญาตให้ขายหน่วยประมวลผลขั้นสูงไปจีนได้ตามกฎหมาย แต่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดในกระบวนการ
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลจีน ก็กำลังเร่งสนับสนุนระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ โดยลงทุนในบริษัทท้องถิ่น เช่น Huawei, Iluvatar CoreX, Biren Technology และ Moore Threads อีกทั้งยังออกข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพพลังงานในศูนย์ข้อมูล ซึ่งอาจจำกัดความต้องการสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน และกระทบต่อชิปบางรุ่นของ NVIDIA นอกจากนี้ ทางการจีนยัง ตรวจสอบประเด็นความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ ซึ่งยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับการดำเนินงานของบริษัทอเมริกัน
ภาพรวมการประเมินมูลค่า (Valuation Overview)
เราได้วิเคราะห์มูลค่าของ NVIDIA โดยใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF) โดยย้ำว่านี่เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน หรือการคาดการณ์ราคาหุ้นที่แม่นยำ
สมมติฐานหลัก:
-
การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ในระดับ สองหลัก (40–55%)
-
การเข้าถึงตลาดจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ที่สุดในโลก มีบทบาทเชิงกลยุทธ์อย่างมาก และเป็นฐานสำคัญของการคาดการณ์ในเชิงบวกสำหรับ NVIDIA
-
ความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี ด้วยผลิตภัณฑ์ล้ำสมัย เช่น H100 Series และ Blackwell Generation ช่วยรักษาความเป็นผู้นำ โดยเฉพาะในกลุ่ม AI และ Data Center
-
ใช้ WACC ราว 10% สะท้อนสภาวะตลาดปัจจุบันและลักษณะเฉพาะของภาคเทคโนโลยี
-
ระดับหนี้สินของ NVIDIA อยู่ในระดับปานกลางและบริหารจัดการได้ดี ทำให้ต้นทุนหนี้มีผลกระทบจำกัด
-
อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) สมมติไว้ที่ 2% โดยอิงจากค่าเฉลี่ย 5 ปี
ผลลัพธ์การประเมิน:
-
มูลค่าหุ้นของ NVIDIA ประมาณ 304.45 ดอลลาร์ต่อหุ้น
-
บ่งชี้ศักยภาพการเติบโตประมาณ 68% เมื่อเทียบกับราคาตลาดปัจจุบัน
-
มูลค่าปัจจุบันอาจยัง ไม่สะท้อนศักยภาพเต็มที่ ของบริษัท ทั้งในด้านการเติบโตของ AI, Data Center, Gaming และการขยายตัวในตลาดสำคัญอย่างจีน
Source: xStation5
มุมมองเชิงเทคนิค (Technical Chart Outlook)
จากมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาหุ้น NVIDIA อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ยืนยันด้วย เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA 50, 100 และ 200) ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และเรียงลำดับแบบ Bullish Sequence อย่างสมบูรณ์
โครงสร้างกราฟปัจจุบันยังไม่แสดงสัญญาณอ่อนแรงของแนวโน้มขาขึ้น ราคายังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญทั้งหมด การปรับฐาน (Correction) ที่เกิดขึ้นมีลักษณะตื้นและถูกดูดซับอย่างรวดเร็วโดยแรงซื้อ
หากความต้องการชิป AI ยังคงแข็งแกร่ง และสภาวะในภาคเทคโนโลยียังเป็นบวกต่อเนื่อง แนวโน้มการเติบโตต่อในระยะกลางยังคงมีความเป็นไปได้สูง
Source: xStation5