ยังมีความหวังสำหรับ Intel อยู่ไหม?

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจากแคลิฟอร์เนีย Intel เผชิญกับหลายปีที่ท้าทายอย่างมากและความผันผวนของราคาหุ้นอย่างรุนแรง สถานการณ์ของบริษัทรุนแรงถึงขั้นที่ รัฐบาลของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง นักลงทุนหลายรายได้ตัดสินใจว่า Intel ไม่ใช่ผู้นำในตลาดไมโครโปรเซสเซอร์อีกต่อไป แต่คำตัดสินนี้ถูกต้องหรือไม่?
ทุกสิ่งที่เปล่งประกายไม่ใช่ทองคำ
เพื่อให้เห็นบริบทของการลดลงของ Intel จำเป็นต้องย้อนประวัติย่อของบริษัท
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
ก่อตั้งปี 1968 แต่ประวัติศาสตร์ล่าสุดเริ่มตั้งแต่ปี 2000
-
ในปี 1990 บริษัทตัดสินใจมุ่งเน้นตลาด คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม
Intel เริ่มเดินสู่ ความเป็นผู้นำในตลาด ด้วยโปรเซสเซอร์ Pentium 4 เปิดตัวในปี 2000
-
เป็นช่วงเวลาที่ผันผวนอย่างมากสำหรับตลาด โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยี
-
ประมาณหนึ่งปีหลังจาก Intel เข้าตลาดหุ้น ฟองสบู่ดอทคอมแตก ซึ่งเป็นฟองสบู่เก็งกำไรมหาศาลในตลาดการเงินสหรัฐฯ จากความบ้าคลั่งการเติบโตของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
-
Intel ได้รับประโยชน์ในช่วงแรก และต่อมาก็กลายเป็น เหยื่อของฟองสบู่
Intel ก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ด้วย ราคาหุ้นประมาณ 41 ดอลลาร์ต่อหุ้น
-
ในช่วงพีคของฟองสบู่ มูลค่าหุ้นอยู่ที่ 75.9 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับที่ Intel ไม่เคยกลับไปถึงอีกเลย
-
จากจุดสูงสุด ภายในไม่ถึงปี บริษัทสูญเสียมูลค่ากว่า 75% ราคาหุ้นร่วงลงไปที่ประมาณ 18 ดอลลาร์ต่อหุ้น
Source: Bloomberg Finance Lp
การลดลงของมูลค่าหุ้น ไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาของ Intel
-
ในทางตรงกันข้าม ปี 2001 เป็นจุดเริ่มต้นของ ยุครุ่งเรืองของ Intel
-
ในทศวรรษถัดมา Intel กลายเป็น ผู้นำแนวหน้าในพัฒนาเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์ สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่
-
แม้แต่การ แพ้คดีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการผูกขาดทางการค้าในปี 2009 ซึ่งทำให้ Intel ต้องจ่าย AMD 1.25 พันล้านดอลลาร์ ก็ไม่สามารถหยุดบริษัทได้
-
ขณะนั้น ตลาดไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก เพราะกำลังฟื้นตัวจาก วิกฤตการเงินปี 2008
บทเรียนจากคดีที่ไม่ถูกนำมาปรับใช้
-
ในช่วงหนึ่ง Intel ตัดสินใจว่า วิธีที่ดีที่สุดในการแข่งขันคือไม่ใช่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง แต่ใช้กลยุทธ์ผูกขาดและไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
-
กลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จจนถึง 2015 Intel ครอง 80% ของตลาดไมโครโปรเซสเซอร์ที่เติบโตเต็มที่
-
จากนั้น Intel เริ่มทำ ความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ซ้ำ ๆ
-
ปฏิเสธการร่วมมือกับ Apple ในการผลิตชิปสำหรับ iPhone
-
ขายบริษัทลูกที่เน้น โปรเซสเซอร์มาตรฐาน ARM
-
-
คู่แข่งหลัก NVIDIA, AMD, และ TSMC เริ่มเน้นเฉพาะด้านการออกแบบหรือการผลิตชิป
-
Intel พยายามทำทั้งสองด้าน ทำให้ ล้าหลังทั้งสองด้าน
ความภาคภูมิใจนำไปสู่ความล่มสลาย
-
สัญญาณชัดเจนของความอ่อนแอปรากฏ ปลายทศวรรษที่สองของศตวรรษที่ 21
-
กลยุทธ์และการลงทุนที่ผิดพลาดทำให้ ความสามารถในการแข่งขันลดลง
-
โรงงานผลิตโปรเซสเซอร์กลายเป็น ภาระทางการเงิน และผลิตภัณฑ์เริ่ม ตามหลังคู่แข่งทั้งด้านประสิทธิภาพและราคา
ช่วงเวลาชั่วคราวของการฟื้นตัว
-
การระบาดของ COVID-19 ในปี 2020 ทำให้ผู้คนใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น ส่งผลให้ ความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
-
ตรงกับ บูมของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งต้องการ พลังประมวลผลสูง ที่ Intel สามารถให้ได้
-
แต่ ตัวเลือกแรกสำหรับการขุดสกุลเงินดิจิทัลยังเป็น NVIDIA และ AMD เนื่องจาก อัตราการใช้พลังงานต่อประสิทธิภาพ ดีกว่า ซึ่งเป็น สัญญาณเตือนสำคัญ ที่ Intel เพิกเฉย
-
ใน เมษายน 2021 ราคาหุ้นขึ้นถึง 62 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลของช่วงฟองสบู่ดอทคอม
การล่มสลายที่ตามมา
-
หลังจากนั้นเป็น ช่วงเวลาแห่งความล้มเหลว
-
ความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ทำให้ Intel ล้าหลังคู่แข่งทั้งด้านรายได้ กำไร และส่วนแบ่งตลาด
-
ผลิตภัณฑ์ใหม่หลายตัว ไม่ประสบความสำเร็จและสร้างความขัดแย้ง
-
ผลประกอบการทางการเงิน แย่ลงทุกไตรมาส โดย ไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัว
Source: Intel's Financial Statments
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น ท่ามกลางตลาดกระทิงขาขึ้นของบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งขับเคลื่อนโดย นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
-
ผลประกอบการปี 2024: ขาดทุนสุทธิ 19 ล้านดอลลาร์
-
ราคาหุ้นลดลงมากกว่า 60% จากจุดสูงสุดในท้องถิ่น
-
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทยังคงลดลง
แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของ Intel และ Nvidia ตั้งแต่ต้นปี 2022:
Source: Bloomberg Finance Lp
ความหวังยังไม่สิ้นสุด
ในปี 2025 Intel เริ่มเข้าสู่ช่วง การปฏิรูปครั้งใหญ่
-
Lip-Du Tana ถูกแต่งตั้งเป็น CEO
-
การปฏิรูปของ CEO คนใหม่มีความ รุนแรงแต่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานะของบริษัทอยู่ในขั้นวิกฤติ
มาตรการปฏิรูปที่สำคัญ
-
ปรับโครงสร้างองค์กร
-
ทำให้องค์กรแบนลงและลดขั้นตอนการบังคับบัญชา
-
เน้น เสริมด้านเทคนิคของบริษัท และ CEO ตรวจสอบพื้นที่สำคัญด้วยตนเอง
-
-
การปลดพนักงานและเปลี่ยนแปลงบุคลากร
-
ลดพนักงานประมาณ 15% หรือราว 25,000 คนทั่วโลก
-
มีการเปลี่ยนสมาชิกบอร์ดและผู้บริหารเพื่อให้ตำแหน่งสำคัญอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเซมิคอนดักเตอร์
-
นโยบาย เรียกพนักงานกลับออฟฟิศ จาก home-office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
-
-
ลดการลงทุนและปรับปรุงการดำเนินงาน
-
การขยายกำลังการผลิตขึ้นกับคำสั่งซื้อจริงเท่านั้น
-
ระงับแผนสร้างโรงงานใน เยอรมนีและโปแลนด์
-
บางแผนกการประกอบและบรรจุภัณฑ์ถูกย้ายไปประเทศต้นทุนต่ำ เช่น เวียดนาม
-
ผลตอบรับของตลาด
-
ตลาดตอบรับข่าวการปรับโครงสร้างในช่วงแรกอย่าง บวก
-
มีการเก็งกำไรจาก ข่าวสนับสนุนของรัฐบาล และ ข่าวลือเกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือพันธมิตรใหม่
-
หุ้น Intel พุ่งขึ้น 43% ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้
ความเป็นจริงที่น่ากังวล
-
ตลาดเร็ว ๆ นี้ตระหนักว่า การปฏิรูปเน้นเพียงการลดต้นทุน โดย ไม่มีแผนเพิ่มกำไรที่ชัดเจน
-
ความหวังเกี่ยวกับคำสั่งซื้อใหม่ล้มเหลว
-
การสนับสนุนจาก รัฐบาลสหรัฐฯ กลายเป็นภาระแทนที่จะเป็นโอกาส
-
สถานะการเงินของ Intel
-
บริษัทอยู่ใน ภาวะหนี้สิน และยังคงขาดทุนแม้จะมีการลดต้นทุน
-
รายได้ลดลงจาก เกือบ 80 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 เหลือ 53 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้
-
Intel ยังคง ล้าหลังคู่แข่งในแทบทุกด้าน
-
-
จุดสว่างเล็ก ๆ สำหรับนักลงทุนอาจเป็น อัตราส่วนมูลค่าต่ำมาก เมื่อเทียบกับคู่แข่งและอุตสาหกรรม
-
แต่การที่อัตราส่วนต่ำและคงอยู่เป็นเวลานาน มักไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
-
อาณาจักร Intel ถูกล้อมรอบจากทุกด้าน
-
ตลาดเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สูญเสียพื้นที่ให้ AMD ที่ชิปมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเรื่องการใช้พลังงาน
-
ตลาดศูนย์ข้อมูล สูญเสียให้ Nvidia ที่มีโซลูชันด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพที่ยังไม่มีใครเทียบได้
-
ตลาดการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ Intel ไม่สามารถแข่งขันกับ TSMC ซึ่งครองตลาดอย่างเด็ดขาดด้วย ขนาดธุรกิจและการปรับปรุงกระบวนการแบบครบวงจร
Uncle Sam – รัฐบาลสหรัฐฯ เข้าช่วยเหลือ
-
Intel และผู้ถือหุ้นยึดมั่นกับข้อเท็จจริงสำคัญ: Intel เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ในประเทศ
-
จากมุมมองเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ บริษัทนี้ไม่สามารถล้มละลายได้
-
ยุคของ เสรีนิยมเศรษฐกิจและการค้าเสรี กำลังสิ้นสุด และสินค้าที่หายาก เช่น เซมิคอนดักเตอร์ของ Intel กลายเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์
-
รัฐบาลสหรัฐฯ เห็นคุณค่าของ Intel ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้า โดยให้เงินลงทุนกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศ
-
ส่วนใหญ่เพื่อผลิต โปรเซสเซอร์และชิปให้กระทรวงกลาโหม
-
เหตุผลสำคัญเพราะต้องป้องกัน ช่องโหว่ของฮาร์ดแวร์ ที่อาจถูกประเทศอื่นใช้เป็นอาวุธ
-
-
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ได้เข้าซื้อหุ้น Intel ประมาณ 10% ในนามรัฐบาล ซึ่งเป็น ขั้นตอนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
-
รัฐมนตรี Hassett ยืนยันแนวโน้มว่า “จะมีธุรกรรมแบบนี้มากขึ้น”
Boeing 2.0 – ตลาดตอบรับข่าวดีหรือไม่?
-
ตลาดตอบรับข่าวการเข้ามาของรัฐบาล เชิงบวก
-
ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจาก การประกาศซื้อหุ้นใหญ่โดย SoftBank
-
หุ้น Intel เพิ่มขึ้น กว่า 22% จากจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคม
แต่คำถามสำคัญ: จริงหรือที่ควรฉลอง?
-
หุ้นที่รัฐบาลซื้อเป็นหุ้นใหม่ ไม่ใช่หุ้นในตลาดหรือจาก Intel เอง
-
การออกหุ้นใหม่ เจือมูลค่าหุ้นเดิมโดยตรง กระทบผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
-
-
เป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐฯ
-
หลายคนมองข้ามว่า รัฐบาลไม่ได้สนใจผู้ถือหุ้นหรือราคาหุ้น
-
การเข้าซื้อ Intel เป็น มาตรการเชิงกลยุทธ์ด้านการป้องกันและการเจรจาในสงครามการค้ากับโลก
-
-
นโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลชุดใหม่ ไม่ได้บ่งชี้ว่ามีความสามารถในการบริหารบริษัทเทคโนโลยีซับซ้อนที่สุดในโลก
-
รัฐบาลชุดใหม่แสดงความพร้อมที่จะ เสียเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินระยะยาวเพื่อผลลัพธ์ทางการเมืองหรืออุดมการณ์ระยะสั้น
Intel กำลังเดินตามรอย Boeing
-
บริษัทยังอยู่ในตลาด เพราะอุปสรรคการเข้าตลาดสูง การสนับสนุนจากรัฐ และคำสั่งซื้อจากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
-
การคาดการณ์เชิงบวกสำหรับหุ้น ทำได้ยาก
-
อาจมีการฟื้นตัวจาก การลงทุนที่สนับสนุนโดยดอกเบี้ยต่ำและความร่วมมือกับรัฐบาล
-
CEO คนใหม่แสดงความกล้าและ พร้อมทำการปฏิรูปรุนแรงแต่รอบคอบ
-
-
สัญญากับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, การเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ทำผลงานดีกว่า, การคืนส่วนแบ่งตลาด หรือความก้าวหน้าใน AI เป็นเพียง การเก็งกำไร
-
ยังไม่มี กลยุทธ์ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
-
-
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้
-
ขึ้นอยู่กับ นโยบายรัฐบาลและบทบาทของ Intel ภายในกรอบนั้น
-