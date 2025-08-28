อ่านเพิ่มเติม

ยังมีความหวังสำหรับ Intel อยู่ไหม?

08:45 28 สิงหาคม 2025

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจากแคลิฟอร์เนีย Intel เผชิญกับหลายปีที่ท้าทายอย่างมากและความผันผวนของราคาหุ้นอย่างรุนแรง สถานการณ์ของบริษัทรุนแรงถึงขั้นที่ รัฐบาลของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง นักลงทุนหลายรายได้ตัดสินใจว่า Intel ไม่ใช่ผู้นำในตลาดไมโครโปรเซสเซอร์อีกต่อไป แต่คำตัดสินนี้ถูกต้องหรือไม่?

ทุกสิ่งที่เปล่งประกายไม่ใช่ทองคำ

เพื่อให้เห็นบริบทของการลดลงของ Intel จำเป็นต้องย้อนประวัติย่อของบริษัท

  • ก่อตั้งปี 1968 แต่ประวัติศาสตร์ล่าสุดเริ่มตั้งแต่ปี 2000

  • ในปี 1990 บริษัทตัดสินใจมุ่งเน้นตลาด คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม

Intel เริ่มเดินสู่ ความเป็นผู้นำในตลาด ด้วยโปรเซสเซอร์ Pentium 4 เปิดตัวในปี 2000

  • เป็นช่วงเวลาที่ผันผวนอย่างมากสำหรับตลาด โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยี

  • ประมาณหนึ่งปีหลังจาก Intel เข้าตลาดหุ้น ฟองสบู่ดอทคอมแตก ซึ่งเป็นฟองสบู่เก็งกำไรมหาศาลในตลาดการเงินสหรัฐฯ จากความบ้าคลั่งการเติบโตของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  • Intel ได้รับประโยชน์ในช่วงแรก และต่อมาก็กลายเป็น เหยื่อของฟองสบู่

Intel ก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ด้วย ราคาหุ้นประมาณ 41 ดอลลาร์ต่อหุ้น

  • ในช่วงพีคของฟองสบู่ มูลค่าหุ้นอยู่ที่ 75.9 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับที่ Intel ไม่เคยกลับไปถึงอีกเลย

  • จากจุดสูงสุด ภายในไม่ถึงปี บริษัทสูญเสียมูลค่ากว่า 75% ราคาหุ้นร่วงลงไปที่ประมาณ 18 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Source: Bloomberg Finance Lp

การลดลงของมูลค่าหุ้น ไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาของ Intel

  • ในทางตรงกันข้าม ปี 2001 เป็นจุดเริ่มต้นของ ยุครุ่งเรืองของ Intel

  • ในทศวรรษถัดมา Intel กลายเป็น ผู้นำแนวหน้าในพัฒนาเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์ สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่

  • แม้แต่การ แพ้คดีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการผูกขาดทางการค้าในปี 2009 ซึ่งทำให้ Intel ต้องจ่าย AMD 1.25 พันล้านดอลลาร์ ก็ไม่สามารถหยุดบริษัทได้

  • ขณะนั้น ตลาดไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก เพราะกำลังฟื้นตัวจาก วิกฤตการเงินปี 2008

บทเรียนจากคดีที่ไม่ถูกนำมาปรับใช้

  • ในช่วงหนึ่ง Intel ตัดสินใจว่า วิธีที่ดีที่สุดในการแข่งขันคือไม่ใช่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง แต่ใช้กลยุทธ์ผูกขาดและไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

  • กลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จจนถึง 2015 Intel ครอง 80% ของตลาดไมโครโปรเซสเซอร์ที่เติบโตเต็มที่

  • จากนั้น Intel เริ่มทำ ความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ซ้ำ ๆ

    • ปฏิเสธการร่วมมือกับ Apple ในการผลิตชิปสำหรับ iPhone

    • ขายบริษัทลูกที่เน้น โปรเซสเซอร์มาตรฐาน ARM

  • คู่แข่งหลัก NVIDIA, AMD, และ TSMC เริ่มเน้นเฉพาะด้านการออกแบบหรือการผลิตชิป

  • Intel พยายามทำทั้งสองด้าน ทำให้ ล้าหลังทั้งสองด้าน

ความภาคภูมิใจนำไปสู่ความล่มสลาย

  • สัญญาณชัดเจนของความอ่อนแอปรากฏ ปลายทศวรรษที่สองของศตวรรษที่ 21

  • กลยุทธ์และการลงทุนที่ผิดพลาดทำให้ ความสามารถในการแข่งขันลดลง

  • โรงงานผลิตโปรเซสเซอร์กลายเป็น ภาระทางการเงิน และผลิตภัณฑ์เริ่ม ตามหลังคู่แข่งทั้งด้านประสิทธิภาพและราคา

ช่วงเวลาชั่วคราวของการฟื้นตัว

  • การระบาดของ COVID-19 ในปี 2020 ทำให้ผู้คนใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น ส่งผลให้ ความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น

  • ตรงกับ บูมของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งต้องการ พลังประมวลผลสูง ที่ Intel สามารถให้ได้

  • แต่ ตัวเลือกแรกสำหรับการขุดสกุลเงินดิจิทัลยังเป็น NVIDIA และ AMD เนื่องจาก อัตราการใช้พลังงานต่อประสิทธิภาพ ดีกว่า ซึ่งเป็น สัญญาณเตือนสำคัญ ที่ Intel เพิกเฉย

  • ใน เมษายน 2021 ราคาหุ้นขึ้นถึง 62 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลของช่วงฟองสบู่ดอทคอม

การล่มสลายที่ตามมา

  • หลังจากนั้นเป็น ช่วงเวลาแห่งความล้มเหลว

  • ความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ทำให้ Intel ล้าหลังคู่แข่งทั้งด้านรายได้ กำไร และส่วนแบ่งตลาด

  • ผลิตภัณฑ์ใหม่หลายตัว ไม่ประสบความสำเร็จและสร้างความขัดแย้ง

  • ผลประกอบการทางการเงิน แย่ลงทุกไตรมาส โดย ไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัว


Source: Intel's Financial Statments

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น ท่ามกลางตลาดกระทิงขาขึ้นของบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งขับเคลื่อนโดย นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

  • ผลประกอบการปี 2024: ขาดทุนสุทธิ 19 ล้านดอลลาร์

  • ราคาหุ้นลดลงมากกว่า 60% จากจุดสูงสุดในท้องถิ่น

  • ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทยังคงลดลง

แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของ Intel และ Nvidia ตั้งแต่ต้นปี 2022:

Source: Bloomberg Finance Lp

ความหวังยังไม่สิ้นสุด

ในปี 2025 Intel เริ่มเข้าสู่ช่วง การปฏิรูปครั้งใหญ่

  • Lip-Du Tana ถูกแต่งตั้งเป็น CEO

  • การปฏิรูปของ CEO คนใหม่มีความ รุนแรงแต่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานะของบริษัทอยู่ในขั้นวิกฤติ

มาตรการปฏิรูปที่สำคัญ

  1. ปรับโครงสร้างองค์กร

    • ทำให้องค์กรแบนลงและลดขั้นตอนการบังคับบัญชา

    • เน้น เสริมด้านเทคนิคของบริษัท และ CEO ตรวจสอบพื้นที่สำคัญด้วยตนเอง

  2. การปลดพนักงานและเปลี่ยนแปลงบุคลากร

    • ลดพนักงานประมาณ 15% หรือราว 25,000 คนทั่วโลก

    • มีการเปลี่ยนสมาชิกบอร์ดและผู้บริหารเพื่อให้ตำแหน่งสำคัญอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเซมิคอนดักเตอร์

    • นโยบาย เรียกพนักงานกลับออฟฟิศ จาก home-office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

  3. ลดการลงทุนและปรับปรุงการดำเนินงาน

    • การขยายกำลังการผลิตขึ้นกับคำสั่งซื้อจริงเท่านั้น

    • ระงับแผนสร้างโรงงานใน เยอรมนีและโปแลนด์

    • บางแผนกการประกอบและบรรจุภัณฑ์ถูกย้ายไปประเทศต้นทุนต่ำ เช่น เวียดนาม

ผลตอบรับของตลาด

  • ตลาดตอบรับข่าวการปรับโครงสร้างในช่วงแรกอย่าง บวก

  • มีการเก็งกำไรจาก ข่าวสนับสนุนของรัฐบาล และ ข่าวลือเกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือพันธมิตรใหม่

  • หุ้น Intel พุ่งขึ้น 43% ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้

ความเป็นจริงที่น่ากังวล

  • ตลาดเร็ว ๆ นี้ตระหนักว่า การปฏิรูปเน้นเพียงการลดต้นทุน โดย ไม่มีแผนเพิ่มกำไรที่ชัดเจน

  • ความหวังเกี่ยวกับคำสั่งซื้อใหม่ล้มเหลว

  • การสนับสนุนจาก รัฐบาลสหรัฐฯ กลายเป็นภาระแทนที่จะเป็นโอกาส

  • สถานะการเงินของ Intel

    • บริษัทอยู่ใน ภาวะหนี้สิน และยังคงขาดทุนแม้จะมีการลดต้นทุน

    • รายได้ลดลงจาก เกือบ 80 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 เหลือ 53 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้

    • Intel ยังคง ล้าหลังคู่แข่งในแทบทุกด้าน

  • จุดสว่างเล็ก ๆ สำหรับนักลงทุนอาจเป็น อัตราส่วนมูลค่าต่ำมาก เมื่อเทียบกับคู่แข่งและอุตสาหกรรม

    • แต่การที่อัตราส่วนต่ำและคงอยู่เป็นเวลานาน มักไม่ใช่เรื่องบังเอิญ



อาณาจักร Intel ถูกล้อมรอบจากทุกด้าน

  • ตลาดเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สูญเสียพื้นที่ให้ AMD ที่ชิปมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเรื่องการใช้พลังงาน

  • ตลาดศูนย์ข้อมูล สูญเสียให้ Nvidia ที่มีโซลูชันด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพที่ยังไม่มีใครเทียบได้

  • ตลาดการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ Intel ไม่สามารถแข่งขันกับ TSMC ซึ่งครองตลาดอย่างเด็ดขาดด้วย ขนาดธุรกิจและการปรับปรุงกระบวนการแบบครบวงจร

Uncle Sam – รัฐบาลสหรัฐฯ เข้าช่วยเหลือ

  • Intel และผู้ถือหุ้นยึดมั่นกับข้อเท็จจริงสำคัญ: Intel เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ในประเทศ

  • จากมุมมองเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ บริษัทนี้ไม่สามารถล้มละลายได้

  • ยุคของ เสรีนิยมเศรษฐกิจและการค้าเสรี กำลังสิ้นสุด และสินค้าที่หายาก เช่น เซมิคอนดักเตอร์ของ Intel กลายเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์

  • รัฐบาลสหรัฐฯ เห็นคุณค่าของ Intel ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้า โดยให้เงินลงทุนกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศ

    • ส่วนใหญ่เพื่อผลิต โปรเซสเซอร์และชิปให้กระทรวงกลาโหม

    • เหตุผลสำคัญเพราะต้องป้องกัน ช่องโหว่ของฮาร์ดแวร์ ที่อาจถูกประเทศอื่นใช้เป็นอาวุธ

  • ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ได้เข้าซื้อหุ้น Intel ประมาณ 10% ในนามรัฐบาล ซึ่งเป็น ขั้นตอนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

  • รัฐมนตรี Hassett ยืนยันแนวโน้มว่า “จะมีธุรกรรมแบบนี้มากขึ้น”

Boeing 2.0 – ตลาดตอบรับข่าวดีหรือไม่?

  • ตลาดตอบรับข่าวการเข้ามาของรัฐบาล เชิงบวก

  • ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจาก การประกาศซื้อหุ้นใหญ่โดย SoftBank

  • หุ้น Intel เพิ่มขึ้น กว่า 22% จากจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคม

แต่คำถามสำคัญ: จริงหรือที่ควรฉลอง?

  1. หุ้นที่รัฐบาลซื้อเป็นหุ้นใหม่ ไม่ใช่หุ้นในตลาดหรือจาก Intel เอง

    • การออกหุ้นใหม่ เจือมูลค่าหุ้นเดิมโดยตรง กระทบผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

  2. เป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐฯ

    • หลายคนมองข้ามว่า รัฐบาลไม่ได้สนใจผู้ถือหุ้นหรือราคาหุ้น

    • การเข้าซื้อ Intel เป็น มาตรการเชิงกลยุทธ์ด้านการป้องกันและการเจรจาในสงครามการค้ากับโลก

  • นโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลชุดใหม่ ไม่ได้บ่งชี้ว่ามีความสามารถในการบริหารบริษัทเทคโนโลยีซับซ้อนที่สุดในโลก

  • รัฐบาลชุดใหม่แสดงความพร้อมที่จะ เสียเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินระยะยาวเพื่อผลลัพธ์ทางการเมืองหรืออุดมการณ์ระยะสั้น

Intel กำลังเดินตามรอย Boeing

  • บริษัทยังอยู่ในตลาด เพราะอุปสรรคการเข้าตลาดสูง การสนับสนุนจากรัฐ และคำสั่งซื้อจากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

  • การคาดการณ์เชิงบวกสำหรับหุ้น ทำได้ยาก

    • อาจมีการฟื้นตัวจาก การลงทุนที่สนับสนุนโดยดอกเบี้ยต่ำและความร่วมมือกับรัฐบาล

    • CEO คนใหม่แสดงความกล้าและ พร้อมทำการปฏิรูปรุนแรงแต่รอบคอบ

  • สัญญากับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, การเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ทำผลงานดีกว่า, การคืนส่วนแบ่งตลาด หรือความก้าวหน้าใน AI เป็นเพียง การเก็งกำไร

    • ยังไม่มี กลยุทธ์ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

  • อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้

    • ขึ้นอยู่กับ นโยบายรัฐบาลและบทบาทของ Intel ภายในกรอบนั้น

 

 

 

12.09.2025
 17:14

 13:14

