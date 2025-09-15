อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

11 มิถุนายน 2025
14:09

ปฏิทินเศรษฐกิจ: US CPI reading in the market spotlight 📌

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐและยุโรปปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงเช้าวันพุธ ขณะที่ตลาดรอลุ้นตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ตลาดจับตารายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)...
13:22

แพลทินัมพุ่งขึ้น 3% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 ท่ามกลางแรงซื้อบีบสถานะชอร์ต (Short Squeeze)

แพลทินัมพุ่งขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ แตะระดับ $1,240 ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับ โดยเฉพาะในจีน...
10 มิถุนายน 2025
00:43

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทขยับเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล ท่ามกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ - จีนที่ยังดำเนินต่อ

ดัชนีหุ้นในวอลล์สตรีทยังคงปรับตัวขึ้น อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ การเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ มีความคืบหน้า ณ เวลา 01:00 น. ตามเวลาไทย ดัชนี US500...
00:22

US500 แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนการเจรจาสหรัฐฯ-จีนรอบใหม่

การเจรจาข้อตกลงการค้าในกรุงลอนดอนมีกำหนดจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งเวลา 20:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือในอีกไม่ถึงสองชั่วโมงข้างหน้า ขณะเดียวกัน ดัชนี US500...
22:55

ราคาคาโก้ดิ่งลง 6%

ราคาฟิวเจอร์สคาโก้ (COCOA) บนตลาด ICE ดิ่งลงเกือบ 6% ในวันนี้ แรงกดดันมาจากฝนตกหนักในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งอาจเพิ่มอุปทานจากพื้นที่เพาะปลูกหลัก ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ตลาดผันผวนรุนแรง...
21:11

ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์การเติบโต GDP ของสหรัฐฯ ลง

ธนาคารโลกปรับลดประมาณการการเติบโตของ GDP สหรัฐฯ ในปี 2025 ลง 0.9 จุดเปอร์เซ็นต์ เหลือ 1.4% ต่อปี และลดลงอีก 0.4 จุดเปอร์เซ็นต์สำหรับปี 2026 ในวันนี้...
21:00

US Open: วอลล์สตรีทพยายามต่อยอดโมเมนตัมการเติบโต เทสลาเพิ่มขึ้น 2.5%

จนถึงตอนนี้ มีความเห็นจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับจีนออกมาน้อยมาก แต่ทั้งสองฝ่ายระบุว่ามีความก้าวหน้าในเชิงบวก ตลาดยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเจรจาทวิภาคีนี้...
19:56

Commodity wrap (10.06.2025) - Oil, Silver, Gold, Cocoa

Oil Update: กลุ่ม OPEC+ ยังคงเดินหน้าขยายการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นวันละ 411,000 บาร์เรล คาดว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตในเดือนกรกฎาคมในจำนวนเดียวกันอีกครั้ง นับตั้งแต่เริ่มฟื้นฟูการผลิต...
19:40

UK100 ขึ้น 0.7% ใกล้โซนราคาสูงสุดตลอดกาล 📈 Rolls-Royce บวก 2% หลังได้รับสัญญาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ฟิวเจอร์ส FTSE 100 (UK100) ปรับตัวขึ้นเกือบ 0.7% ในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหราชอาณาจักรที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาด โดยเฉพาะข้อมูลตลาดแรงงาน จำนวนการจ้างงานในสหราชอาณาจักรเดือนพฤษภาคมลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่...
17:19

DE40: หุ้นเยอรมันปรับฐาน กลุ่มไอทีโดนเทขายมากที่สุด 🔎

ตลาดหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวผสมผสานในการซื้อขายวันนี้ โดยดัชนี WIG20 ของโปแลนด์นำขึ้นด้วย +1.00% ตามมาด้วย UK100 (+0.60%) ที่ปรับขึ้นจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอ...
15:29

ตลาดเด่นวันนี้ - GBPUSD (10.06.2025)

คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลดลงใกล้ระดับแนวรับสำคัญ หลังจากสหราชอาณาจักรเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอกว่าคาด ขณะที่ ดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัว หลังจากมีรายงาน...
13:05

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน 🔎

วันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดการเงินโลก อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเราจะเห็นการซื้อขายที่เงียบสงบ หลังจากการเจรจาการค้าระหว่าง...

