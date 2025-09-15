ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD (11.06.2025)
ยูโรดอลลาร์ได้รับความสนใจอย่างมากในวันนี้ในตลาดทุน เนื่องจากทุกสายตาจับจ้องไปที่การเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ในเวลา 12:30 น. GMT คือรายงานเงินเฟ้อ CPI...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
Founded over 100 years ago, L'Oréal (OR.FR) is the leading company in the beauty sector and has been able to sustainably outperform...
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐและยุโรปปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงเช้าวันพุธ ขณะที่ตลาดรอลุ้นตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ตลาดจับตารายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)...
แพลทินัมพุ่งขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ แตะระดับ $1,240 ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับ โดยเฉพาะในจีน...
U.S. index futures are posting modest declines today, pulling back by around -0.2% to -0.3%. Losses are also visible in pre-market trading for the DAX,...
ดัชนีหุ้นในวอลล์สตรีทยังคงปรับตัวขึ้น อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ การเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ มีความคืบหน้า ณ เวลา 01:00 น. ตามเวลาไทย ดัชนี US500...
การเจรจาข้อตกลงการค้าในกรุงลอนดอนมีกำหนดจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งเวลา 20:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือในอีกไม่ถึงสองชั่วโมงข้างหน้า ขณะเดียวกัน ดัชนี US500...
ราคาฟิวเจอร์สคาโก้ (COCOA) บนตลาด ICE ดิ่งลงเกือบ 6% ในวันนี้ แรงกดดันมาจากฝนตกหนักในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งอาจเพิ่มอุปทานจากพื้นที่เพาะปลูกหลัก ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ตลาดผันผวนรุนแรง...
ธนาคารโลกปรับลดประมาณการการเติบโตของ GDP สหรัฐฯ ในปี 2025 ลง 0.9 จุดเปอร์เซ็นต์ เหลือ 1.4% ต่อปี และลดลงอีก 0.4 จุดเปอร์เซ็นต์สำหรับปี 2026 ในวันนี้...
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) รายงานรายได้ในเดือนพฤษภาคม โดยเพิ่มขึ้นถึง 39.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 10.7...
จนถึงตอนนี้ มีความเห็นจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับจีนออกมาน้อยมาก แต่ทั้งสองฝ่ายระบุว่ามีความก้าวหน้าในเชิงบวก ตลาดยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเจรจาทวิภาคีนี้...
Oil Update: กลุ่ม OPEC+ ยังคงเดินหน้าขยายการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นวันละ 411,000 บาร์เรล คาดว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตในเดือนกรกฎาคมในจำนวนเดียวกันอีกครั้ง นับตั้งแต่เริ่มฟื้นฟูการผลิต...
ฟิวเจอร์ส FTSE 100 (UK100) ปรับตัวขึ้นเกือบ 0.7% ในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหราชอาณาจักรที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาด โดยเฉพาะข้อมูลตลาดแรงงาน จำนวนการจ้างงานในสหราชอาณาจักรเดือนพฤษภาคมลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่...
ตลาดหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวผสมผสานในการซื้อขายวันนี้ โดยดัชนี WIG20 ของโปแลนด์นำขึ้นด้วย +1.00% ตามมาด้วย UK100 (+0.60%) ที่ปรับขึ้นจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอ...
คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลดลงใกล้ระดับแนวรับสำคัญ หลังจากสหราชอาณาจักรเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอกว่าคาด ขณะที่ ดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัว หลังจากมีรายงาน...
07:00 น. (BST) สหราชอาณาจักร – ข้อมูลการจ้างงานประจำเดือนเมษายน อัตราการว่างงาน: ตัวเลขจริง: 4.6% คาดการณ์: 4.6% ครั้งก่อน:...
วันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดการเงินโลก อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเราจะเห็นการซื้อขายที่เงียบสงบ หลังจากการเจรจาการค้าระหว่าง...
ทรัมป์ยืนยันว่า การเจรจาการค้ากับจีนยังคงดำเนินอยู่ที่ลอนดอน และ “เป็นไปด้วยดี” แม้จะไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม รัฐมนตรีพาณิชย์ลัทนิก เรียกการเจรจาว่า...
