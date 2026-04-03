Zhrnutie trhov 📌 Americké indexy v centre pozornosti po silných dátach NFP a rope na úrovni 100 USD

Ropné trhy zostávajú v centre pozornosti investorov, keďže trhy sa pripravujú na nadchádzajúci týždeň naprieč globálnymi akciami. Americká seansa sa dnes pre veľkonočné sviatky neuskutoční, zatvorené zostávajú aj európske trhy. Sentiment na futures na indexy Wall Street je zmiešaný.
- Ázijské akcie zakončili týždeň rastom napriek pretrvávajúcej zvýšenej volatilite na trhoch. Sentiment sa zlepšil po správach naznačujúcich, že cez Hormuzský prieliv by sa mohol čoskoro znovu obnoviť väčší objem obchodu.
- Štvrtkový odraz v Ázii nasledoval po zlepšení sentimentu na Wall Street, podporenom správami, že Irán spolupracuje s Ománom na dohode o dohľade nad obchodom pozdĺž tejto strategickej lodnej trasy, ktorá je od začiatku konfliktu z veľkej časti blokovaná.
- Obchodovanie v regióne však zostalo obmedzené, pretože mnohé kľúčové ázijské trhy boli pre sviatky zatvorené. Zatvorené zostali aj hlavné európske burzy.
- Futures na americké štátne dlhopisy sa v Ázii obchodovali blízko nulových zmien, zatiaľ čo hotovostný trh zostal až do americkej seansy zatvorený. Americký dolár medzitým vykazoval voči menám G10 zmiešaný výkon.
- Ropný trh zostáva pod silným geopolitickým tlakom. Ceny vyskočili nad 110 USD za barel po tom, čo Donald Trump vyslovil nové hrozby voči iránskej infraštruktúre s cieľom zvýšiť tlak na Teherán počas rokovaní.
- Ropa WTI vzrástla o 11 %, zatiaľ čo globálny benchmark Brent sa usadil blízko 109 USD za barel, ako ukazuje nižšie uvedený graf.
- Irán uskutočnil počas noci a v piatok ráno ďalšie útoky na ciele v štátoch Perzského zálivu, čo ďalej udržiava napätie okolo bezpečnosti energetickej prepravy a námorného obchodu.
- Kontajnerová loď signalizujúca francúzske vlastníctvo preplávala cez Hormuzský prieliv, čo pravdepodobne predstavuje prvý zaznamenaný prechod plavidla napojeného na západnú Európu od chvíle, keď konflikt s Iránom túto kľúčovú trasu fakticky narušil.
- Futures na americké indexy sú mierne nižšie, pričom kontrakty na S&P 500 strácajú približne 0,3 %.
Makrodáta z USA:
- Nonfarm Payrolls (marec): +178 tis. (odhad: 65 tis., predchádzajúca hodnota: -92 tis.)
- Priemerné zárobky (medziročne): 3,5 % (odhad: 3,7 %, predchádzajúca hodnota: 3,8 %)
- Priemerné zárobky (medzimesačne): 0,2 % (odhad: 0,3 %, predchádzajúca hodnota: 0,4 %)
- Vládne pracovné miesta: -8 tis. (predchádzajúca hodnota: -6 tis.)
- Súkromné pracovné miesta: +186 tis. (odhad: 78 tis., predchádzajúca hodnota: -86 tis.)
- Pracovné miesta v spracovateľskom priemysle: +15 tis. (odhad: -5 tis., predchádzajúca hodnota: -12 tis.)
- Miera participácie pracovnej sily: 61,9 % (odhad: 62 %, predchádzajúca hodnota: 62,0 %)
- Miera nezamestnanosti: 4,3 % (odhad: 4,4 %, predchádzajúca hodnota: 4,4 %)
- Priemerný počet odpracovaných hodín týždenne: 34,2 (odhad: 34,3, predchádzajúca hodnota: 34,3)
Revízie: Januárové payrolls boli revidované smerom nahor o 34 tis. (z +126 tis. na +160 tis.), zatiaľ čo februárová hodnota bola revidovaná smerom nadol o 41 tis.
V prvej reakcii futures na Nasdaq 100 rastú, keďže obavy zo spomalenia americkej ekonomiky poľavujú. Silné dáta z trhu práce však zároveň môžu posilniť očakávania, že Fed zostane pri znižovaní sadzieb opatrný. Plná reakcia trhu sa môže ukázať až po znovuotvorení amerických trhov v budúcom týždni.
Report zároveň ukázal, že počet odradených pracovníkov, ktorí prestali aktívne hľadať prácu, v marci prudko vzrástol o 144 tis. na 510 tis.
OIL (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.