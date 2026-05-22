🔴LIVE : Break of Structure ในทองคำ

GOLD - เคลื่อนไหว Sideway เพื่อเตรียมเข้าสู่คลื่นรอบใหม่?
หลังจากช่วงเวลาที่ราคาผันผวนรุนแรง พร้อมการปรับขึ้นลงต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมา ราคาทองคำกำลังกลับเข้าสู่ภาวะเคลื่อนไหวแบบ Sideway อีกครั้ง ปัจจุบันราคาเริ่มเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ และค่อย ๆ ก่อตัวเป็นรูปแบบ “Triangle” บนกราฟทางเทคนิค ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังรอการ Breakout เพื่อยืนยันทิศทางถัดไป
การที่ราคาทะลุออกจากกรอบสะสมพลังนี้ จะมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดแนวโน้มระยะสั้นของตลาด อย่างไรก็ตาม ในเวลานี้ฝั่งซื้อยังไม่สามารถกลับมาควบคุมตลาดได้อย่างชัดเจน เนื่องจากราคายังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,588 USD/oz ได้
ตราบใดที่แนวต้านดังกล่าวยังไม่ถูกทะลุผ่าน แรงกดดันจากฝั่งขายก็ยังคงมีอยู่ และระดับ 4,400 USD/oz จะยังเป็นเป้าหมายสำคัญที่ฝั่งขายจับตามอง
ในทางกลับกัน หากราคาสามารถทะลุเหนือ 4,588 USD/oz ได้สำเร็จ พร้อมแรงส่งที่แข็งแกร่ง ตลาดอาจขยายการฟื้นตัวต่อ และมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 4,650 USD/oz ในระยะถัดไป
⏰ เข้าร่วม ไลฟ์กับผู้เชี่ยวชาญ XTB เวลา 20:00 น.
เบลารุสจะเข้าร่วมสงครามหรือไม่?
🔥ทำกำไรจาก 100 เหรียญ
ข่าวเด่นวันนี้ 22 พ.ค.
ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง: น่ากังวลหรือไม่?