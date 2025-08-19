UnitedHealth Group – การเข้าลงทุนใหม่ของ Warren Buffett

วอร์เรน บัฟเฟตต์ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า บริษัทที่เขาสะสมหุ้นในช่วงที่ผ่านมา คือ United Healthcare ซึ่งเป็นบริษัทที่มีข้อถกเถียง
-
ในปีที่ผ่านมา นักลงทุนของ UnitedHealth แทบไม่มีเหตุผลพอใจใด ๆ แต่หลังจากประกาศนี้ ความเชื่อมั่นเริ่มกลับคืน
-
หุ้นตอบสนองด้วย พุ่งขึ้น 14% ในวันศุกร์
-
ข่าวนี้ยังส่งผลบวกต่อบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทำให้หุ้นหลายตัวปรับตัวขึ้นในช่วงเซสชันล่าสุด
สาเหตุที่บริษัทสูญเสียมูลค่าอย่างมาก
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
ปัญหาเริ่มต้นใน ธันวาคม 2024 เมื่อ CEO ถูกยิงเสียชีวิตบนถนนในนิวยอร์ก
-
การสูญเสีย CEO ภายใต้สถานการณ์รุนแรงเช่นนี้เพียงพอที่จะกดดันมูลค่า
-
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้บริษัททรุดหนักคือ พฤติกรรมของบริษัทที่ถูกเปิดเผยระหว่างการสอบสวน
-
การสังหารไม่ได้เกี่ยวกับการปล้น แต่เป็นการกระทำของอดีตลูกค้าที่ไม่พอใจใน คุณภาพการบริการของบริษัท
-
-
ปัญหาที่แท้จริงเริ่มเมื่อมี ข้อมูลเชิงลบจำนวนมากหลั่งไหลออกมา
-
พบว่า มีการสอบสวนด้านกฎหมายต่อต้านการผูกขาด (antitrust) กำลังดำเนินอยู่
-
CEO ก่อนหน้านั้นปกปิดเรื่องนี้จนขายหุ้น UHC ของตนเอง
-
การปฏิบัติแบบ "Delay, Deny, Defend" ถูกเปิดเผย ซึ่งเป็นการปฏิเสธสิทธิประโยชน์ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าที่เหนื่อยล้าทางร่างกายและการเงินไม่สามารถโต้แย้งได้
-
-
ปริมาณข้อมูลเชิงลบมหาศาลทำให้ ความเชื่อมั่นและมูลค่าหุ้นถล่มลง
-
ในปี 2025 บริษัท สูญเสียมูลค่าสูงสุดถึง 62% จากจุดสูงสุด
แหล่งที่มา: Xstation
แนวโน้มทางเทคนิค
-
แนวรับ: จุดต่ำสุดล่าสุดที่ระดับ 235 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
-
แนวต้าน: ในช่วงปรับตัวขึ้น แนวต้านอาจเป็น จุดเปิดช่องว่างปรับตัวลงล่าสุด
-
แนวต้านสำคัญ: โซนที่สองราว 486 ซึ่งตรงกับ ขอบล่างของช่องรวมตัว (consolidation channel) ตั้งแต่ต้นปีนี้ อาจเป็นจุดที่ผ่านยาก
ความเปลี่ยนแปลงและโอกาสฟื้นตัวของบริษัท
-
บริษัทพยายามจัดการกับ วิกฤติหลายด้านพร้อมกัน ด้วยความสำเร็จที่แตกต่างกัน
-
ผลประกอบการของ UnitedHealth ในสองไตรมาสล่าสุด ค่อนข้างน่าผิดหวัง
-
รายได้และกำไรลดลงชัดเจน หลังจากหลายปีที่เติบโตต่อเนื่อง
-
สาเหตุอาจมาจาก ความวุ่นวายภายใน, การคว่ำบาตรบริษัทจากข้อกล่าวหา, และ การเลิกปฏิบัติการปฏิเสธสิทธิประโยชน์บางส่วน
-
-
อย่างไรก็ตาม ความสิ้นหวังของนักลงทุนอาจมากเกินไป
-
ทุกอย่างบ่งชี้ว่า หุ้นลดลงจนมีมูลค่าน่าสนใจ
-
ไม่เพียงแต่ Warren Buffett ผ่าน Berkshire Hathaway ซื้อหุ้นมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ เท่านั้น
-
นักลงทุนชื่อดังจากวิกฤติการเงิน Michael Burry ก็เข้าซื้อหุ้นเช่นกัน
-
สถานะการเงินของบริษัท UnitedHealth
แม้จะมีปัญหาล่าสุด UnitedHealth ยังมีจุดแข็งทางการเงินหลายด้าน:
-
อัตรากำไรสูง ประมาณ 5% ซึ่งสูงกว่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม
-
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) สูงกว่า 2% และจ่ายสม่ำเสมอ
-
อัตราส่วน P/E อยู่ที่ 13 ถือว่ามีระดับสมเหตุสมผล
-
หนี้สินต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดย Debt-to-Equity เพียง 70%
-
ส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 33% ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมประกัน
โดยรวมแล้ว ถึงแม้จะมีวิกฤติและข่าวลบมากมาย แต่ พื้นฐานทางการเงินของบริษัทยังแข็งแกร่งและน่าสนใจสำหรับนักลงทุน
Valuation indicators are very low and provide a prospect for growth.
UnitedHealth Group มีรายได้คาดการณ์สูงกว่าคู่แข่ง
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP
โอกาสและความเสี่ยง
-
บริษัทถูก ประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมาก
-
การประเมินค่าต่ำนี้ส่วนใหญ่เกิดจาก ความตื่นตระหนกที่เกินจริง ไม่ได้สะท้อนข้อมูลการเงินที่อ่อนแออย่างแท้จริง
-
การลดลงของมูลค่าล่าสุดมาจาก ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
-
-
แม้จะมี ข้อถกเถียงล่าสุด, สถานการณ์ของบริษัท ยังคงมั่นคง และนักลงทุนรายใหญ่เชื่อว่า ช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดผ่านพ้นไปแล้ว
-
ควรจำไว้ว่า บริษัทในภาคบริการด้านสุขภาพมักมีลักษณะป้องกันความเสี่ยง (defensive) และมักให้ การเติบโตเหนือค่าเฉลี่ยในช่วงเศรษฐกิจถดถอยหรือวิกฤติ
-
อาจเป็นไปได้ว่า Warren Buffett และ Michael Burry มองเห็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและตลาดที่นักลงทุนคนอื่นยังไม่รับรู้
-
อีกด้านหนึ่ง การลดมูลค่าอาจเป็น การปรับฐานครั้งใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับข้อมูลทางการเงินและแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต