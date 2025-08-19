อ่านเพิ่มเติม

UnitedHealth Group – การเข้าลงทุนใหม่ของ Warren Buffett

09:53 19 สิงหาคม 2025

วอร์เรน บัฟเฟตต์ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า บริษัทที่เขาสะสมหุ้นในช่วงที่ผ่านมา คือ United Healthcare ซึ่งเป็นบริษัทที่มีข้อถกเถียง

  • ในปีที่ผ่านมา นักลงทุนของ UnitedHealth แทบไม่มีเหตุผลพอใจใด ๆ แต่หลังจากประกาศนี้ ความเชื่อมั่นเริ่มกลับคืน

  • หุ้นตอบสนองด้วย พุ่งขึ้น 14% ในวันศุกร์

  • ข่าวนี้ยังส่งผลบวกต่อบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทำให้หุ้นหลายตัวปรับตัวขึ้นในช่วงเซสชันล่าสุด

สาเหตุที่บริษัทสูญเสียมูลค่าอย่างมาก

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • ปัญหาเริ่มต้นใน ธันวาคม 2024 เมื่อ CEO ถูกยิงเสียชีวิตบนถนนในนิวยอร์ก

    • การสูญเสีย CEO ภายใต้สถานการณ์รุนแรงเช่นนี้เพียงพอที่จะกดดันมูลค่า

    • อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้บริษัททรุดหนักคือ พฤติกรรมของบริษัทที่ถูกเปิดเผยระหว่างการสอบสวน

    • การสังหารไม่ได้เกี่ยวกับการปล้น แต่เป็นการกระทำของอดีตลูกค้าที่ไม่พอใจใน คุณภาพการบริการของบริษัท

  • ปัญหาที่แท้จริงเริ่มเมื่อมี ข้อมูลเชิงลบจำนวนมากหลั่งไหลออกมา

    • พบว่า มีการสอบสวนด้านกฎหมายต่อต้านการผูกขาด (antitrust) กำลังดำเนินอยู่

    • CEO ก่อนหน้านั้นปกปิดเรื่องนี้จนขายหุ้น UHC ของตนเอง

    • การปฏิบัติแบบ "Delay, Deny, Defend" ถูกเปิดเผย ซึ่งเป็นการปฏิเสธสิทธิประโยชน์ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าที่เหนื่อยล้าทางร่างกายและการเงินไม่สามารถโต้แย้งได้

  • ปริมาณข้อมูลเชิงลบมหาศาลทำให้ ความเชื่อมั่นและมูลค่าหุ้นถล่มลง

  • ในปี 2025 บริษัท สูญเสียมูลค่าสูงสุดถึง 62% จากจุดสูงสุด

แหล่งที่มา: Xstation

แนวโน้มทางเทคนิค

  • แนวรับ: จุดต่ำสุดล่าสุดที่ระดับ 235 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

  • แนวต้าน: ในช่วงปรับตัวขึ้น แนวต้านอาจเป็น จุดเปิดช่องว่างปรับตัวลงล่าสุด

  • แนวต้านสำคัญ: โซนที่สองราว 486 ซึ่งตรงกับ ขอบล่างของช่องรวมตัว (consolidation channel) ตั้งแต่ต้นปีนี้ อาจเป็นจุดที่ผ่านยาก

ความเปลี่ยนแปลงและโอกาสฟื้นตัวของบริษัท

  • บริษัทพยายามจัดการกับ วิกฤติหลายด้านพร้อมกัน ด้วยความสำเร็จที่แตกต่างกัน

  • ผลประกอบการของ UnitedHealth ในสองไตรมาสล่าสุด ค่อนข้างน่าผิดหวัง

    • รายได้และกำไรลดลงชัดเจน หลังจากหลายปีที่เติบโตต่อเนื่อง

    • สาเหตุอาจมาจาก ความวุ่นวายภายใน, การคว่ำบาตรบริษัทจากข้อกล่าวหา, และ การเลิกปฏิบัติการปฏิเสธสิทธิประโยชน์บางส่วน

  • อย่างไรก็ตาม ความสิ้นหวังของนักลงทุนอาจมากเกินไป

    • ทุกอย่างบ่งชี้ว่า หุ้นลดลงจนมีมูลค่าน่าสนใจ

    • ไม่เพียงแต่ Warren Buffett ผ่าน Berkshire Hathaway ซื้อหุ้นมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ เท่านั้น

    • นักลงทุนชื่อดังจากวิกฤติการเงิน Michael Burry ก็เข้าซื้อหุ้นเช่นกัน

สถานะการเงินของบริษัท UnitedHealth

แม้จะมีปัญหาล่าสุด UnitedHealth ยังมีจุดแข็งทางการเงินหลายด้าน:

  • อัตรากำไรสูง ประมาณ 5% ซึ่งสูงกว่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม

  • อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) สูงกว่า 2% และจ่ายสม่ำเสมอ

  • อัตราส่วน P/E อยู่ที่ 13 ถือว่ามีระดับสมเหตุสมผล

  • หนี้สินต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดย Debt-to-Equity เพียง 70%

  • ส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 33% ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมประกัน

โดยรวมแล้ว ถึงแม้จะมีวิกฤติและข่าวลบมากมาย แต่ พื้นฐานทางการเงินของบริษัทยังแข็งแกร่งและน่าสนใจสำหรับนักลงทุน

Valuation indicators are very low and provide a prospect for growth.

UnitedHealth Group มีรายได้คาดการณ์สูงกว่าคู่แข่ง

แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP

โอกาสและความเสี่ยง

  • บริษัทถูก ประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมาก

    • การประเมินค่าต่ำนี้ส่วนใหญ่เกิดจาก ความตื่นตระหนกที่เกินจริง ไม่ได้สะท้อนข้อมูลการเงินที่อ่อนแออย่างแท้จริง

    • การลดลงของมูลค่าล่าสุดมาจาก ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

  • แม้จะมี ข้อถกเถียงล่าสุด, สถานการณ์ของบริษัท ยังคงมั่นคง และนักลงทุนรายใหญ่เชื่อว่า ช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดผ่านพ้นไปแล้ว

  • ควรจำไว้ว่า บริษัทในภาคบริการด้านสุขภาพมักมีลักษณะป้องกันความเสี่ยง (defensive) และมักให้ การเติบโตเหนือค่าเฉลี่ยในช่วงเศรษฐกิจถดถอยหรือวิกฤติ

  • อาจเป็นไปได้ว่า Warren Buffett และ Michael Burry มองเห็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและตลาดที่นักลงทุนคนอื่นยังไม่รับรู้

  • อีกด้านหนึ่ง การลดมูลค่าอาจเป็น การปรับฐานครั้งใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับข้อมูลทางการเงินและแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต

 

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก