ข่าวเด่นวันนี้: CPI ลดลงหนุนหวัง นักลงทุน แต่ภาษียังกดดัน
ดัชนีหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้น โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.71%, Nasdaq 100 พุ่ง 1.33%, และ Dow Jones ทรงตัว หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาดการณ์...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ตามรายงานของ Bloomberg KKR (KKR.US) และ Warburg Pincus กำลังวางแผนเข้าซื้อกิจการ Gerresheimer ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางจากเยอรมนี ซึ่งราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวน หลังเงินเฟ้อชะลอตัวแต่แรงกดดันด้านการค้ากดดันบรรยากาศการลงทุน หุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นช่วงแรกในวันพุธ หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)...
การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ EIA น้ำมันดิบ: เพิ่มขึ้น 1.448 ล้านบาร์เรล เทียบกับคาดการณ์เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาร์เรล และ เพิ่มขึ้น 3.16 ล้านบาร์เรล ในครั้งก่อน น้ำมันเบนซิน:...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แสดงความยืดหยุ่น: US100 +1.36%, US500 +0.89%, US30 +0.34%, US2000 +0.74% VIX ลดลง -3.91% ที่ 23.33 สัญญาณลดความวิตกกังวลของตลาด ตลาดยุโรปผสม:...
Roche (ROG.CH) เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่หลังจากเข้าซื้อสิทธิ์ในการใช้ยารักษาโรคอ้วนจาก Zealand Pharma (ZEAL.DK) ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาณของความพยายามใหม่ของ...
เวลา 01:30 PM GMT, สหรัฐอเมริกา - ข้อมูลเงินเฟ้อสำหรับเดือนกุมภาพันธ์: CPI: actual 2.8% YoY; คาดการณ์ 2.9% YoY; ก่อนหน้า 3.0% YoY; CPI: actual...
ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นรายงานมหภาคที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ในขณะที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับภาษีศุลกากร ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ...
สถานการณ์ตลาดทั่วไป: ตลาดยุโรปกำลังซื้อขายในระดับสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายของวันพุธ ดัชนี DAX ของเยอรมันในตลาดเงินสดเพิ่มขึ้นเกือบ 1.7% (สัญญา DE40 เพิ่มขึ้น...
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับแรงกดดันเล็กน้อยหลังจากรายงาน WASDE ล่าสุดของ USDA โดยฟิวเจอร์สข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลืองทั้งหมดย่อลงเนื่องจากการขายที่ขับเคลื่อนโดยกองทุนและเทคนิค...
ดัชนีวอลล์สตรีทมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนที่ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์ จะเผยแพร่ในเวลา 13:30 วันนี้. นักลงทุนดูเหมือนจะหวังว่าตัวเลข CPI จะช่วยบรรเทาความวิตกกังวลในตลาด...
ฟิวเจอร์สของดัชนีวอลล์สตรีทฟื้นตัวเล็กน้อยจากการขาดทุนล่าสุด, VIX ลดลง, US100 เพิ่มขึ้น 0.4% มุมมองเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างยูเครนและรัสเซียสนับสนุนดัชนีในยุโรป ดัชนี...
ยอดขายค้าปลีกที่ปรับตามฤดูกาลจากสเปน (มกราคม 2025) เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 3.8% และ 4% ในเดือนก่อนหน้า
หุ้น Puma (PUM.DE) ยังคงลดลงในวันนี้ โดยแตะระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ปี 2015 การคาดการณ์ยอดขายและแนวโน้มของบริษัทแสดงถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากในอนาคต ซึ่งอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านกำไร เป็นครั้งที่สองในเจ็ดสัปดาห์ที่บริษัททำให้ผู้ลงทุนผิดหวังด้วยผลประกอบการที่อ่อนแอกว่าคาด...
การขายหุ้นในตลาดสหรัฐหยุดชะงักแล้ว แม้ว่าดัชนีหลักของสหรัฐจะปิดตลาดในแดนลบเมื่อวานนี้ โดย Nasdaq 100 ลดลงเกือบ 0.3% วันนี้ฟิวเจอร์สของ US500, US100...
ดัชนีหุ้นสหรัฐเริ่มต้นวันอังคารด้วยการปรับตัวลดลง แต่สามารถฟื้นตัวได้เกือบทั้งหมดหลังจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และประธานาธิบดียูเครนประกาศข้อเสนอหยุดยิง...
Apple (AAPL.US) นำการขาดทุนในกลุ่ม Magnificent 7 โดยร่วงลง 4.2% เนื่องจากเผชิญแรงกดดันจากข้อกังวลด้านกฎระเบียบและความล่าช้าในการเปิดตัว Apple Intelligence...
ดัชนีหุ้นสหรัฐเปิดตลาดวันอังคารในแดนลบ โดย US500 ร่วงลงเกือบ 0.85% หลังทำเนียบขาวประกาศเปลี่ยนนโยบายการค้ากับแคนาดา โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ...
