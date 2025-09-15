อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

12 มีนาคม 2025
01:25

ข่าวการเข้าซื้อกิจการ Gerresheimer หนุนหุ้น KKR พุ่งขึ้น 📈

ตามรายงานของ Bloomberg KKR (KKR.US) และ Warburg Pincus กำลังวางแผนเข้าซื้อกิจการ Gerresheimer ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางจากเยอรมนี ซึ่งราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ...
22:27

หุ้นสหรัฐฯ ร่วงหลังภาษีศุลกากรพุ่งสูง 📉

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวน หลังเงินเฟ้อชะลอตัวแต่แรงกดดันด้านการค้ากดดันบรรยากาศการลงทุน หุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นช่วงแรกในวันพุธ หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)...
21:31

ข่าวเด่น: น้ำมัน WTI เพิ่มขึ้นหลังข้อมูลจาก EIA

การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ EIA น้ำมันดิบ: เพิ่มขึ้น 1.448 ล้านบาร์เรล เทียบกับคาดการณ์เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาร์เรล และ เพิ่มขึ้น 3.16 ล้านบาร์เรล ในครั้งก่อน น้ำมันเบนซิน:...
20:14

คู่แข่งรายใหม่ในตลาดยารักษาโรคอ้วน; หุ้น Roche เพิ่มขึ้น 5.5% 📈

Roche (ROG.CH) เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่หลังจากเข้าซื้อสิทธิ์ในการใช้ยารักษาโรคอ้วนจาก Zealand Pharma (ZEAL.DK) ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาณของความพยายามใหม่ของ...
19:02

⏫US500 เพิ่มขึ้น 0.5% ก่อนประกาศ CPI

ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นรายงานมหภาคที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ในขณะที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับภาษีศุลกากร ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ...
17:55

DE40: หุ้น Rheimentall/Porsche เป็นจุดเด่นในเซสชั่นนี้💡

สถานการณ์ตลาดทั่วไป: ตลาดยุโรปกำลังซื้อขายในระดับสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายของวันพุธ ดัชนี DAX ของเยอรมันในตลาดเงินสดเพิ่มขึ้นเกือบ 1.7% (สัญญา DE40 เพิ่มขึ้น...
16:59

ฟิวเจอร์สข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลืองได้รับแรงกดดันหลังจากรายงาน WASDE 📉

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับแรงกดดันเล็กน้อยหลังจากรายงาน WASDE ล่าสุดของ USDA โดยฟิวเจอร์สข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลืองทั้งหมดย่อลงเนื่องจากการขายที่ขับเคลื่อนโดยกองทุนและเทคนิค...
16:40

ตลาดเด่นวันนี้ - US500 - 12.03.2025

ดัชนีวอลล์สตรีทมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนที่ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์ จะเผยแพร่ในเวลา 13:30 วันนี้. นักลงทุนดูเหมือนจะหวังว่าตัวเลข CPI จะช่วยบรรเทาความวิตกกังวลในตลาด...
16:11

ปฏิทินเศรษฐกิจ: CPI ของสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์เป็นจุดสนใจในตลาด

ฟิวเจอร์สของดัชนีวอลล์สตรีทฟื้นตัวเล็กน้อยจากการขาดทุนล่าสุด, VIX ลดลง, US100 เพิ่มขึ้น 0.4% มุมมองเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างยูเครนและรัสเซียสนับสนุนดัชนีในยุโรป ดัชนี...
15:32

หุ้น Puma ร่วง 22% แตะจุดต่ำสุดรอบ 10 ปี📉

หุ้น Puma (PUM.DE) ยังคงลดลงในวันนี้ โดยแตะระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ปี 2015 การคาดการณ์ยอดขายและแนวโน้มของบริษัทแสดงถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากในอนาคต ซึ่งอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านกำไร เป็นครั้งที่สองในเจ็ดสัปดาห์ที่บริษัททำให้ผู้ลงทุนผิดหวังด้วยผลประกอบการที่อ่อนแอกว่าคาด...
11 มีนาคม 2025
02:01

ข่าวเด่นวันนี้: 11.03.2025 - วอลล์สตรีทฟื้นตัว | EUR/USD พุ่ง | คริปโตสดใส

ดัชนีหุ้นสหรัฐเริ่มต้นวันอังคารด้วยการปรับตัวลดลง แต่สามารถฟื้นตัวได้เกือบทั้งหมดหลังจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และประธานาธิบดียูเครนประกาศข้อเสนอหยุดยิง...
00:44

หุ้น Apple ร่วงต่ำสุดรอบ 5 เดือน จากกฎระเบียบและดีเลย์ AI

Apple (AAPL.US) นำการขาดทุนในกลุ่ม Magnificent 7 โดยร่วงลง 4.2% เนื่องจากเผชิญแรงกดดันจากข้อกังวลด้านกฎระเบียบและความล่าช้าในการเปิดตัว Apple Intelligence...

