هل نشهد قريبًا أزمة سيولة؟ وماذا يعني هذا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في أضعف شهر هذا العام؟

يمر النظام المالي الأمريكي بمنعطف حرج. فعلى مدار عدة أسابيع، أجرت وزارة الخزانة مزادات غير مسبوقة بقيمة 100 مليار دولار على سندات لأجل 4 أسابيع. ويشهد حساب الخزانة العام (TGA) نموًا ملحوظًا، مما يؤدي إلى استنزاف السيولة من السوق بشكل واضح. فهل هذا تطبيع طبيعي، أم أنه مؤشر على مشاكل وشيكة في وول ستريت، لا سيما في شهر يُمثل عبئًا إحصائيًا على سوق الأسهم الأمريكية؟

استنزاف السيولة

ترسم بيانات أوائل سبتمبر 2025 صورة واضحة لديناميكيات السيولة المتغيرة داخل النظام المالي الأمريكي. فقد ارتفع حساب الخزانة العام من حوالي 370 مليار دولار في نهاية يوليو إلى أكثر من 610 مليارات دولار بحلول أوائل سبتمبر (بمتوسط ​​أسبوعي قدره 590 مليار دولار في نهاية أغسطس)، بينما تتقلص مصادر السيولة الرئيسية بشكل منهجي.

منذ أدنى مستوى في شهر يوليو/تموز، عندما تم تمرير "مشروع القانون الكبير الجميل" للسماح بإصدار ديون جديدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل حاد، مما أدى إلى انخفاض السيولة في السوق. المصدر: Bloomberg Finance LP

شهد استخدام تسهيلات إعادة الشراء العكسي (RRP) التابعة للاحتياطي الفيدرالي انخفاضًا حادًا، حيث انخفض إلى 21.07 مليار دولار فقط في أوائل سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021. ويمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا من حوالي 460 مليار دولار في منتصف العام. وتتوقع جولدمان ساكس أن تنخفض احتياطيات البنوك لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى أقل من 3 تريليونات دولار بنهاية الربع الثالث، على الرغم من بعض الانفراج في أسواق التمويل.

تشير بيانات معدل سعر الصرف المعدل إلى عدم وجود فائض سيولة في السوق يحتاج إلى الامتصاص. المصدر: Bloomberg Finance LP

عندما انخفضت احتياطيات البنوك لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى ما دون 3 تريليونات دولار في عام 2022، من 4.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021، شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تصحيحًا حادًا. ورغم أن حجم الانخفاض لم يتكرر، واستمرت الاحتياطيات في الانخفاض في عام 2024 دون رد فعل مماثل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فإن انخفاض الاحتياطيات إلى ما دون 3 تريليونات دولار قد يكون مؤشرًا حقيقيًا على انخفاض السيولة، لا سيما مع ارتفاع إصدارات الديون الأمريكية - قصيرة الأجل في المقام الأول. المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

مزادات سندات الخزانة الأمريكية القياسية كإشارة تحذير

من أكثر المؤشرات إثارة للقلق قرار وزارة الخزانة الأمريكية بعقد مزادات قياسية لسندات الخزانة لأجل أربعة أسابيع. ففي أغسطس، أُجريت عدة مزادات بقيمة 100 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ غير مسبوق لمثل هذا الأجل القصير. وبينما تتيح هذه الاستراتيجية لوزارة الخزانة الأمريكية الاستفادة من أسعار فائدة منخفضة نسبيًا في الأجل القصير، إلا أنها تنطوي على مخاطر جسيمة. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل لا تزال أعلى بكثير من عائد سندات الخزانة لأجل عامين، على سبيل المثال. من ناحية أخرى، فإن عوائد السندات قصيرة الأجل حاليًا أقل بكثير مما كانت عليه قبل عام، بينما عوائد السندات طويلة الأجل (20 و30 عامًا) أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام. في السنوات الخمس والعشرين الماضية، نادرًا ما تجاوزت عوائد سندات الثلاثين عامًا 5%، مما يوفر نظريًا فرصة لمستثمري السندات طويلة الأجل، مع وجود خطر من أن تسلك عوائد السندات طويلة الأجل مسارًا مشابهًا لعوائد السندات في المملكة المتحدة.

يشير محللون في سوق الدين الأمريكي إلى أن هذا التركيز على الديون قصيرة الأجل جدًا قد يُشير إلى مخاوف الحكومة بشأن تأمين عروض جذابة للسندات طويلة الأجل. ويدفع ارتفاع تكلفة خدمة الدين بأسعار فائدة أعلى وزارة الخزانة إلى إعادة تمويل مستمرة، مما يزيد من تأثرها بتقلبات أسعار الفائدة.

بعد انخفاض حاد في منتصف العام في مزادات قسائم الأربعة أسابيع، حققت الخزانة الأمريكية مؤخرًا مبيعات قياسية بلغت 100 مليار دولار. ويُتوقع الآن أن تنخفض إصداراتها في سبتمبر، إلا أن هذا قد يُشكل مصدرًا لمشاكل تتعلق باستنزاف السيولة من السوق. المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

كان شهر أغسطس شهرًا قياسيًا فيما يتعلق بإصدار القسائم قصيرة الأجل. المصدر: Bloomberg Finance LP

التهديدات الموسمية في سبتمبر

تاريخيًا، كان شهر سبتمبر هو الشهر الأكثر تحديًا لأسواق الأسهم الأمريكية، ويزيد وضع السيولة الحالي من تفاقم هذه المخاطر الموسمية. لمشاكل السيولة في سبتمبر سوابق - فقد أظهرت أزمة إعادة الشراء في سبتمبر 2019 مدى سرعة ظهور توترات التمويل قصير الأجل عند انخفاض الاحتياطيات.

يحذر مركز رايتسون آيكاب من أنه في النصف الثاني من سبتمبر، من المتوقع أن يصل حساب الخزانة العامة إلى 860 مليار دولار، وهو ما قد يؤدي، إلى جانب مدفوعات ضرائب الشركات، إلى انخفاض احتياطيات البنوك إلى أقل من 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ الجائحة. ويتوقع لو كراندال من مركز رايتسون آيكاب ظهور مشاكل واضحة في سوق التداول بين عشية وضحاها عندما تنخفض أرصدة الاحتياطي الفيدرالي المجمعة إلى أقل من 2.8 تريليون دولار.

انخفض مؤشر S&P 500 بشكل عام في شهر سبتمبر على مدى العشرين والثلاثين عامًا الماضية، مما يجعله إحصائيًا واحدًا من أسوأ الأشهر.

المصدر: Bloomberg Finance LP

وول ستريت واستجابة الاحتياطي الفيدرالي

يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى الموازنة بين استمرار التشديد الكمي والحفاظ على استقرار السوق. في مارس 2025، أبطأ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة خفض ميزانيته العمومية، محددًا مبيعات سندات الخزانة الشهرية عند 5 مليارات دولار. كان الهدف من هذا القرار منع توترات السيولة، لكن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مثل كريستوفر والر، يعتقدون أن الاحتياطيات التي تزيد عن 3 تريليونات دولار لا تزال في نطاق "الوفرة".

يزداد أهمية تسهيلات إعادة الشراء الدائمة (SRF) التابعة للاحتياطي الفيدرالي كأداة لإدارة السيولة. في يونيو 2025، بلغ استخدام تسهيلات إعادة الشراء الدائمة رقمًا قياسيًا بلغ 11 مليار دولار، مما يشير إلى انتقال من أداة طوارئ إلى آلية روتينية لإدارة فجوات السيولة. ويشير البعض إلى أن المشكلات الحالية ستجبر الاحتياطي الفيدرالي على إنهاء التشديد الكمي في وقت مبكر من أكتوبر، وهو ما سيكون خبرًا مهمًا لوول ستريت، وقد يغير مصير المؤشرات، نظرًا لتأثيرها الموسمي.

أزمة أم تطبيع مُتحكم به؟

يشير تحليل البيانات المتاحة إلى أن الوضع الحالي أقرب إلى تطبيع مُحكم، وإن كان محفوفًا بالمخاطر، منه إلى أزمة سيولة وشيكة. الحجج الرئيسية لهذا السيناريو:

للتطبيع:

لا تزال احتياطيات البنوك مرتفعة (أكثر من 3 تريليونات دولار).

يمتلك الاحتياطي الفيدرالي أدوات تدخل (مثل آلية إعادة هيكلة الاحتياطي الفيدرالي، وخطوط المبادلة).

تتباطأ عملية التحفيز الكمي تدريجيًا.

لا يزال النظام المصرفي يتمتع برأس مال جيد.

إشارات المخاطر:

انخفاض قياسي في استخدام سعر الفائدة المرجعي ( RRP ).

التركيز على الديون قصيرة الأجل جدًا.

توترات سبتمبر الموسمية.

ارتفاع تكاليف التمويل قصيرة الأجل.

التداعيات على المستثمرين

تستعد وول ستريت لتقلبات محتملة في السيولة خلال الأشهر المقبلة. تشمل التوصيات الرئيسية للمستثمرين ما يلي:

مراقبة مؤشرات السيولة، وخاصةً مستوى احتياطيات البنوك واستخدام صناديق الاستثمار المتداولة.

تنويع مصادر السيولة، وعدم الاعتماد فقط على القنوات التقليدية.

الاستعداد لتقلبات أعلى، وخاصةً في القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة.

الانتباه إلى جدول مزادات سندات الخزانة، إذ يمكن أن تؤثر الإصدارات الكبيرة على أوضاع السيولة.

التوقعات طويلة المدى

من المرجح أن يُجبر الوضع الحالي الاحتياطي الفيدرالي على إنهاء التشديد الكمي في وقت أبكر مما كان مخططًا له في الأصل. تتوقع وول ستريت حاليًا أن ينتهي التشديد الكمي في فبراير 2026، بميزانية عمومية تبلغ 6.2 تريليون دولار. ويتوقع جولدمان ساكس أن يُنهي الاحتياطي الفيدرالي خفض ميزانيته العمومية بنهاية أكتوبر 2025.

على المدى الطويل، من المرجح أن يتكيف النظام المالي الأمريكي مع العمل بمستويات سيولة أقل مما كانت عليه خلال الجائحة، ولكن أعلى مما كانت عليه قبل عام 2008. ومن المرجح أن يصبح مرفق إعادة الشراء الدائم جزءًا لا يتجزأ من البنية المالية، مما يوفر آلية مرنة لإدارة نقص السيولة الدوري.

في الختام، لا يشير وضع السيولة في الولايات المتحدة في سبتمبر 2025 (حتى الآن) إلى أزمة وشيكة، ولكنه يمثل لحظة انتقالية مهمة إلى وضع طبيعي جديد بعد عقد من التيسير النقدي الاستثنائي. سيعتمد نجاح هذا التحول على مهارة الاحتياطي الفيدرالي في إدارة عملية التطبيع، وقدرة السوق على التكيف مع سيولة نظامية أكثر تقييدًا، وإن كانت كافية. أما إذا اتضح أن السيولة في السوق أقل مما هي عليه الآن، فسيكون ذلك بمثابة وصفة مثالية لتراجع كبير في وول ستريت من أعلى مستوياتها التاريخية الحالية.