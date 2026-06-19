USA zatvorené: Odložené rokovania tlačia na futures

Pripomíname, že dnes sa na Wall Street nebude obchodovať. Američania oslavujú sviatok Juneteenth, ktorý pripomína zrušenie otroctva v Spojených štátoch. Za týchto podmienok je na globálnom trhu viditeľný pokles likvidity a aktivita investorov je obmedzená.
Absencia obchodovania na cash markete, teda segmente, kde sú nákupné a predajné transakcie vysporiadané okamžite, však neznamená, že sa zastavili operácie na trhu s futures.
Indexy
To nám dáva náhľad na sentiment, ktorý dnes prevláda na americkom trhu. Treba však dodať, že pre uzavretie amerického trhu môžu byť pohyby futures kontraktov volatilnejšie a menej reprezentatívne pre celkový trhový obraz. Prevládajú poklesy. Futures kontrakty na S&P 500 klesajú o 0,2 %, zatiaľ čo Nasdaq 100 stráca 0,3 %. Nepomáha ani odloženie ďalšieho kola mierových rokovaní, ktoré sa dnes mali uskutočniť vo švajčiarskom Bürgenstocku.
Geopolitika
Dôvod zrušenia rokovaní nie je jasný. Americká strana hovorí o nevyriešených logistických problémoch, zatiaľ čo iránska strana spomína ďalšiu vlnu izraelských útokov na Libanon, ktoré podľa nej porušujú podmienky memoranda podpísaného v stredu. Isté však je, že neistota okolo konfliktu na Blízkom východe tým nekončí.
Energetické komodity
V reakcii na tieto udalosti sme v prvých hodinách obchodovania pozorovali mierny rast cien energetických komodít. Následné prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom však viedlo k obnoveniu poklesov. Za ropu Brent teraz platíme približne 79 USD, zatiaľ čo WTI sa pohybuje okolo 76 USD. Naopak cena plynu na holandskej burze TTF mieri nahor a aktuálne dosahuje 41,8 USD/MWh.
Obrázok 1: OIL [D1] (23.10.2024 – 19.06.2026)
Zdroj: xStation, 19.06.2026
Technická analýza
Obrázok 2: US100 [D1] (15.10.2025 – 19.06.2026)
Zdroj: xStation, 19.06.2026
Po hlbšej korekcii do blízkosti 23,6% Fibonacciho retracementu sa index vrátil do strednodobého uptrendu a prerazil hranicu 30 tis. bodov. Kĺzavé priemery sú nastavené ideálne pre rastový trend. EMA 50, ktorá sa pohybuje okolo 28,8 tis. bodov, funguje ako kľúčová podpora. Kým sa kotácie držia nad oblasťou, ktorú vymedzuje, prípadné poklesy možno vnímať skôr ako korekciu v dominantnom uptrende.
Ukazovateľ RSI sa pohybuje okolo 60, čo zatiaľ neznamená prehriatie trhu. Po období poklesu stĺpcov histogramu MACD, ktoré odrážalo májovú korekciu, zostupné momentum zreteľne odoznelo.
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