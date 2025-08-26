สินค้าโภคภัณฑ์เด่น – น้ำมัน โลหะเงิน กาแฟ และข้าวสาลี

น้ำมัน
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายวันมานี้ เนื่องจากมีความสงสัยใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซีย
- ในขณะเดียวกัน ดูเหมือนว่าสหรัฐฯ จะไม่นำข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันรัสเซียมาใช้ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
- มาตรการใหม่เพียงอย่างเดียวจากสหรัฐฯ คือการเก็บภาษีเพิ่ม 25% กับอินเดียสำหรับการซื้อขายน้ำมันรัสเซีย อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ถือเป็นการตัดสินใจเชิงการเมืองเพื่อกดดันอินเดียให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดภาษีใหม่ หากอินเดียหันไปซื้อจากแหล่งอื่น จะสร้างความต้องการใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างมีนัยสำคัญทันที
- ราคาน้ำมันยังตอบสนองในเชิงบวกต่อความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ซึ่งในทางทฤษฎีอาจกระตุ้นความต้องการสินค้าและนำไปสู่การบริโภคน้ำมันที่สูงขึ้น
- มีการเก็งกำไรเพิ่มขึ้นว่าสหรัฐฯ อาจกำลังใกล้ถึงจุดสูงสุดของการผลิตในท้องถิ่น โครงการใหม่หลายโครงการอยู่ที่จุดคุ้มทุนกับราคาน้ำมันปัจจุบัน ขณะนี้สังเกตได้ชัดเจนว่าประสิทธิภาพของบ่อกำลังลดลงในขณะที่ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น
- ตามรายงานของ EIA ปริมาณน้ำมันล้นตลาดในปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นบางส่วนจากการตัดสินใจของ OPEC+ ที่เร่งการฟื้นฟูการผลิต คาดว่าจะทำให้ราคาปรับตัวลดลงแรงขึ้นในระยะสั้น EIA ระบุว่าการเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันในไตรมาสต่อ ๆ ไป อาจสูงถึง 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
Crude oil inventories have recently declined, but their movements are in line with seasonal trends. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
Seasonality suggests consolidation in the coming days, but a rebound is expected afterwards, with a seasonal peak around the end of October. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
Crude oil has been recovering in recent days, and today could potentially be the first down session after four consecutive days of strong gains. Source: xStation5
โลหะเงิน
- ราคาของ เงิน ใกล้แตะระดับสูงสุดท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เหลือเพียงประมาณ 1.5% จากจุดสูงสุดซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่ปี 2011
- ราคาของโลหะมีค่าโดยรวมยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ปัจจัยความไม่แน่นอนจากความล้มเหลวของแนวโน้มสันติภาพในยูเครนและความเสี่ยงด้านภาษี ยังส่งผลต่อจิตวิทยาของนักลงทุน
- กองทุน ETF ยังคงเข้าซื้อเงินอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าเงินที่ถือในกองทุนเหล่านี้พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เกินกว่า 30 พันล้านดอลลาร์
- อัตราส่วนราคาทองคำต่อเงิน (Gold-to-Silver Ratio) ยังคงปรับตัวลดลง หากตลาดกระทิงของโลหะมีค่าดำเนินต่อไป อัตราส่วนนี้อาจลดลงสู่ค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 82 โดยถ้าราคาทองคำอยู่ที่ 3,350 ดอลลาร์ (จุดกึ่งกลางของการทรงตัวตั้งแต่เดือนเมษายน) จะหมายถึงราคาของเงินอยู่ที่ 40.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์
The gold-to-silver price ratio has fallen significantly recently. A drop in the ratio to 82, with the current gold price of $3,350, would mean the silver price should clearly exceed the $40 per ounce level. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
Silver is not overvalued in the short term, based on its deviation from the 100-session moving average. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
The value of silver held in ETFs exceeds $30 billion. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
กาแฟ
- หลังจากราคากาแฟทะลุ 380 เซนต์ต่อปอนด์ ราคาก็เริ่มปรับตัวลงจากจุดแนวต้านสำคัญ การปรับตัวลดลงยังคงดำเนินต่อในช่วงการซื้อขายวันอังคาร
- ผู้นำเข้ากาแฟของสหรัฐฯ กำลังยกเลิกการสั่งซื้อจากบราซิล ทำให้ต้องหาซัพพลายจากตลาดอื่น
- สต็อกกาแฟยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก ปริมาณกาแฟที่รอการรับรองก็อยู่ในระดับต่ำเช่นกัน
- ราคากาแฟยังได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศในบราซิล ซึ่งอาจทำให้การผลิตในฤดูกาลถัดไปลดลง
- การเก็บเกี่ยวฤดูกาลนี้ในบราซิลใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยข้อมูลเบื้องต้นส่วนใหญ่ชี้ว่าผลผลิตน้อยกว่าฤดูกาลที่ผ่านมา
The price of coffee has increased sharply, in line with its 5-year average. It is worth noting, however, that the 5-year average now suggests a decline, while long-term averages point to consolidation before a strong rebound at the end of the year. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
Inventories remain low. A further decline in inventories could suggest that the recent price increase may continue. However, if inventories rise, it would indicate that the supply situation is not as dire. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
The coffee price has pulled back from the downward trend line drawn from the peaks in February and April. Source: xStation5
ข้าวสาลี
- หลังจากการเปลี่ยนสัญญาฟิวเจอร์ส ราคาข้าวสาลียังคงอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์ แสดงให้เห็นว่าไม่มีแนวโน้มชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานขนาดใหญ่
- รายงาน WASDE ล่าสุด ชี้ให้เห็นถึงความล้นตลาดข้าวสาลี นอกจากนี้ ราคาข้าวสาลียังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน
- ราคาข้าวสาลีอยู่ต่ำกว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่า จากค่าเฉลี่ยหนึ่งปี หลังสัญญาเดือนกันยายนหมดอายุ ราคายังคงปรับตัวขึ้นประมาณ 30 เซนต์ต่อบุชเชล อย่างไรก็ตาม ข้าวสาลีอาจถือว่า ขายเกินไป (oversold) ในระยะสั้น
- คุณภาพข้าวสาลีสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง การเก็บเกี่ยวข้าวสาลีฤดูหนาวเกือบเสร็จสมบูรณ์ ส่วนข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามค่าเฉลี่ย
Wheat is behaving roughly in line with its 5-year average, which could potentially suggest a small rebound in the near term. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
แนวโน้มการถือครองสัญญาข้าวสาลี กลับมาอยู่ในระดับต่ำสุดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการถือครองสัญญา Long กำลังฟื้นตัว ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแนวโน้มในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ราคาประมาณ 500 เซนต์ต่อบุชเชล ถือว่าน่าสนใจสำหรับ