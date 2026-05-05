USDJPY ถูกกดดันเสี่ยงแทรกแซง

- ข่าวญี่ปุ่นแทรกแซงค่าเงินทำให้ USD/JPY มีความเสี่ยงผันผวนสูง โดยเฉพาะเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับสำคัญเหนือ 160 ขณะที่กราฟ H1 แสดงให้เห็นว่าโซน supply ด้านบนยังเป็นจุดสำคัญที่ตลาดต้องตัดสินใจ
- ดังนั้นมุมมองหลักตอนนี้คือ ไม่ไล่ราคา แต่รอให้ราคากลับขึ้นไปทดสอบ H1 supply zone แล้วค่อยดู reaction หากเกิด liquidity sweep และ structure shift ลง จะเป็นจังหวะที่น่าสนใจสำหรับฝั่ง sell แต่ถ้าราคายืนเหนือโซนได้ ต้องยอมรับว่าโครงสร้างอาจเปลี่ยน และต้องรอแผนใหม่ตามพฤติกรรมราคา
USD/JPY ถูกกดดันจากข่าวญี่ปุ่นแทรกแซงค่าเงิน และโซน H1 ยังเป็นจุดตัดสินสำคัญ
ที่มา: xStation
ช่วงนี้ตลาดค่าเงินเยนกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง หลังมีรายงานและความกังวลว่า ทางการญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงตลาด FX เพื่อพยุงค่าเงินเยน หลัง USD/JPY เคลื่อนไหวใกล้ระดับอ่อนไหวบริเวณ 160 เยนต่อดอลลาร์ หลายข่าวสะท้อนว่าญี่ปุ่นพร้อมใช้ “มาตรการเด็ดขาด” หากเกิดความเคลื่อนไหวเก็งกำไรในตลาดค่าเงิน ขณะเดียวกันยังมีรายงานว่าเงินเยนดีดตัวแรงหลังญี่ปุ่นส่งสัญญาณพร้อมแทรกแซงอีกครั้ง และตลาดเริ่มจับตาว่าอาจมีการใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อเยนกลับเข้าสู่ตลาด
ประเด็นนี้สำคัญ เพราะค่าเงินเยนอ่อนเกินไปไม่ได้กระทบแค่ตลาด FX แต่กระทบต้นทุนพลังงานและเงินเฟ้อของญี่ปุ่นโดยตรง ยิ่งช่วงนี้ราคาน้ำมันยังมีความเสี่ยงจากตะวันออกกลางและช่องแคบฮอร์มุซ ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศนำเข้าพลังงานสูงจึงยิ่งถูกกดดัน หากเยนอ่อนพร้อมกับน้ำมันแพง ต้นทุนการนำเข้าจะเพิ่มขึ้นทันที และอาจทำให้เงินเฟ้อในประเทศสูงขึ้นกว่าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นต้องการ
ในมุมพื้นฐาน ภาพนี้ทำให้ USD/JPY อยู่ในจุดที่ “ขึ้นต่อก็เสี่ยงโดนแทรกแซง แต่ลงแรงก็ต้องดูว่าเงินดอลลาร์ยังแข็งหรือไม่” เพราะฝั่งหนึ่งคือญี่ปุ่นที่ไม่ต้องการเห็นเยนอ่อนเร็วเกินไป แต่อีกฝั่งคือดอลลาร์ที่ยังได้แรงหนุนจากความไม่แน่นอนของตลาดโลกและความคาดหวังดอกเบี้ยสหรัฐฯ หาก Fed ยังไม่รีบลดดอกเบี้ย USD ก็ยังมีแรงพยุง ทำให้ USD/JPY ไม่ได้ลงง่ายแบบเส้นตรง
มุมมอง
- จากภาพกราฟ โครงสร้างด้านบนมี supply zone H1 ที่แข็งแรงอยู่บริเวณโซนประมาณ 160.3–160.7 ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคยขึ้นไปชนแล้วเกิดแรงขายรุนแรงทันที การที่ราคาทิ้งตัวลงแรงจากบริเวณนั้นสะท้อนว่าโซนนี้ไม่ใช่แค่แนวต้านธรรมดา แต่เป็นพื้นที่ที่มี order ฝั่งขายสะสมอยู่ชัดเจน
- หลังจากราคาลงแรง ราคากำลังค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นจากโซนล่าง และพยายามกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ high เดิมอีกครั้ง ภาพนี้บอกเราว่าตลาดอาจกำลังสร้าง retracement เพื่อกลับไปหา liquidity ด้านบน ก่อนตัดสินใจทิศทางรอบใหม่
แผนการเทรด
- ในมุมโครงสร้าง เด้านบนยังมี H1 supply zone ที่แข็งแรงรออยู่ ถ้าราคาขึ้นไปถึงโซนนี้ โอกาสสำคัญคือรอดูว่าเกิด reaction หรือไม่ โดยเฉพาะถ้ามีการกวาด liquidity
- แผนที่น่าสนใจคือรอให้ราคาขึ้นไปหา supply zone H1 แล้วดูพฤติกรรมใน timeframe เล็ก เช่น M5 หรือ M15 หากราคาเริ่มทำ CHoCH ลง หรือมี BOS ลงหลังจากแตะโซน นั่นจะเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อเริ่มหมด และฝั่งขายเริ่มกลับมา control ตลาดอีกครั้ง
- โครงสร้างที่ต้องการเห็นคือ ราคาดีดขึ้นไปทดสอบ H1 SZ กวาด liquidity ด้านบน แล้วเกิดแรงขายกลับลงมา หากเกิดภาพนี้ เราสามารถมองหาโอกาส sell จากโซน supply
- แต่ถ้าราคาทะลุ H1 supply zone ขึ้นไปได้อย่างแข็งแรง และยืนเหนือโซนได้จริง ภาพ bearish จะอ่อนลงทันที เพราะแปลว่าแรงขายในโซนเดิมถูกดูดซับไปแล้ว และตลาดอาจเปลี่ยนโครงสร้างกลับไปเป็น bullish continuation ได้
Wannachai Choosuwan - Zing
Analyst Diretor
