US raise tariffs 🗽How USDCAD, USDCNH and USDMXN react?
As of today, the United States has imposed tariffs on Mexico and Canada at a rate of 25%, along with an additional 10% in sanctions on China, where tariffs...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
The market is witnessing a rather intriguing situation following the imposition of tariffs on Canada, Mexico, and additional duties on China. Since the...
ราคาน้ำมันดิบร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงมาอยู่ที่ 71.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางแรงกดดันจากตลาดที่เพิ่มขึ้นจากหลายทิศทาง...
การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากตลาดตอบสนองต่อความตึงเครียดด้านการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ประกาศใช้มาตรการภาษีกับจีน...
ตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงในวันอังคารหลังจากมาตรการภาษีของทรัมป์เริ่มมีผลบังคับใช้ โดยดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 1.9% ในขณะที่ดัชนี TOPIX ลดลง...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวลดลงจนถึงปลายวัน ดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินดิจิทัลก็ลดลงในมูลค่าเช่นกัน ดัชนียุโรปเริ่มต้นสัปดาห์ได้อย่างน่าทึ่ง ความเชื่อมั่นที่สูงเกี่ยวกับการลงทุนในอุตสาหกรรมการป้องกันในทวีปเก่าทำให้ตลาดส่วนใหญ่บันทึกผลกำไรที่สำคัญ...
โดนัลด์ ทรัมป์ได้ประกาศว่าภาษีใหม่สำหรับสินค้าการเกษตรจากต่างประเทศจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ทรัมป์: สินค้าการเกษตรของสหรัฐฯ จะถูกขายภายในประเทศสหรัฐฯ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตอบสนองที่สำคัญต่อข่าวนี้...
OPEC+ วางแผนเพิ่มการผลิตน้ำมันในเดือนเมษายนหลังจากการเลื่อนหลายครั้ง หนึ่งในเหตุผลสำคัญคือแรงกดดันจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในการลดราคาน้ำมัน บลูมเบิร์กกล่าวว่า...
Credit Agricole ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน AUDUSD Credit Agricole แนะนำให้ถือสถานะซื้อในคู่สกุลเงินนี้ที่ระดับต่อไปนี้: Entry (market): 0.6232 Target:...
นักลงทุนในตลาดยุโรปกำลังจับตามองการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อขัดแย้งในยูเครนอย่างใกล้ชิด ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นักการเมืองยุโรปได้พบปะกันที่ลอนดอนเพื่อหารือรายละเอียดข้อเสนอของยุโรปในการหยุดยิงบางส่วน...
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) intends to invest $100 billion in chip manufacturing facilities in the United States over the next four...
Credit Agricole has issued a recommendation for the NZDUSD currency pair. Credit Agricole recommends taking a long position on the pair with the following...
The first minutes of the cash session opening on Wall Street looked promising. Indices, although slowly, were trying to rebound after Friday’s declines....
03:00 PM GMT, United States - ISM Data for February: ISM Manufacturing Employment: actual 47.6; previous 50.3; ISM Manufacturing...
Euphoric gains at the beginning of the week Is the burden of military support for Ukraine shifting to Europe? Rheinmetall shares gain 12% Airbus...
The U.S. Dollar Index (USDIDX) is declining today, driven by multiple factors – from uncertainty surrounding the final tariffs the U.S. will impose...
Eurozone CPI YoY Flash Actual 2.4% (Forecast 2.3%, Previous 2.5%) MoM: 0.5% vs 0.4% exp. and -0.3% previously Source: xStation5
UK Manufacturing PMI Final Actual 46.9 (Forecast 46.4, Previous 46.4) UK Mortgage Approvals: 66.189k (Forecast 65.5k, Previous 66.526k) UK...
Shares of defense giants such as German Rheinmetall (RHE.DE), Norway's Kongsberg Gruppen and the UK's BAE Systems (BAE.UK) are the best performers...
