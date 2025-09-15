อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

4 มีนาคม 2025
14:24

ตลาดเด่นวันนี้ - OIL (04.03.2025)

ราคาน้ำมันดิบร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงมาอยู่ที่ 71.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางแรงกดดันจากตลาดที่เพิ่มขึ้นจากหลายทิศทาง...
13:59

จับตา! ปฏิทินเศรษฐกิจ: อัตราว่างงานยูโรโซน & สุนทรพจน์ทรัมป์ที่กำลังจะมา

การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากตลาดตอบสนองต่อความตึงเครียดด้านการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ประกาศใช้มาตรการภาษีกับจีน...
3 มีนาคม 2025
01:58

สรุปรายวัน: ดัชนีกลับสู่การปรับตัวลดลง, ทองคำเพิ่มขึ้น 1.30%📌📄

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวลดลงจนถึงปลายวัน ดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินดิจิทัลก็ลดลงในมูลค่าเช่นกัน ดัชนียุโรปเริ่มต้นสัปดาห์ได้อย่างน่าทึ่ง ความเชื่อมั่นที่สูงเกี่ยวกับการลงทุนในอุตสาหกรรมการป้องกันในทวีปเก่าทำให้ตลาดส่วนใหญ่บันทึกผลกำไรที่สำคัญ...
01:48

ทรัมป์ขยับ! ภาษีใหม่สำหรับสินค้าการเกษตรต่างประเทศ💣📄

โดนัลด์ ทรัมป์ได้ประกาศว่าภาษีใหม่สำหรับสินค้าการเกษตรจากต่างประเทศจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ทรัมป์: สินค้าการเกษตรของสหรัฐฯ จะถูกขายภายในประเทศสหรัฐฯ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตอบสนองที่สำคัญต่อข่าวนี้...
01:40

BREAKING: น้ำมัน OIL.WTI ร่วง หลัง OPEC อัปเดตการผลิต⚡

OPEC+ วางแผนเพิ่มการผลิตน้ำมันในเดือนเมษายนหลังจากการเลื่อนหลายครั้ง หนึ่งในเหตุผลสำคัญคือแรงกดดันจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในการลดราคาน้ำมัน บลูมเบิร์กกล่าวว่า...
00:00

📈 DAX เพิ่มขึ้น 2.71%

นักลงทุนในตลาดยุโรปกำลังจับตามองการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อขัดแย้งในยูเครนอย่างใกล้ชิด ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นักการเมืองยุโรปได้พบปะกันที่ลอนดอนเพื่อหารือรายละเอียดข้อเสนอของยุโรปในการหยุดยิงบางส่วน...

