Economic calendar: US Manufacturing ISM and European CPI flash in market focus
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
📊 ตัวเลข PMI ภาคการผลิตยูโรโซนเดือนกุมภาพันธ์ออกมาดีกว่าคาด แต่ EURUSD ยังอ่อนตัว! PMI ภาคการผลิตยูโรโซน (สุดท้าย): 47.6 (คาดการณ์ 47.3 | ก่อนหน้า...
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาสกุลเงินคริปโตพุ่งแรงหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศผ่าน Truth Social และ X ว่าสหรัฐฯ กำลังวางแผนจัดตั้งสำรองเงินด้วยคริปโต...
ดัชนีฟิวเจอร์สของดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นก่อนเปิดตลาดในวันจันทร์ โดยดัชนี US100 ปรับตัวขึ้น 0.4% ขณะที่ดัชนี US500 ปรับตัวขึ้น 0.3% ดัชนี US2000 ปรับตัวขึ้นมากที่สุด...
ดัชนีในสหรัฐฯ ปิดตลาดวันนี้ด้วยการลดลงเล็กน้อยเนื่องจากฝ่ายซื้อไม่มีกำลังที่จะฟื้นตัวได้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ดัชนี 500 ดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.30% ดัชนี 100...
การเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ รองประธานาธิบดีแวนซ์ และประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนสิ้นสุดลงอย่างไม่ราบรื่นในวันนี้ โดยเซเลนสกีลาออกจากตำแหน่ง และงานแถลงข่าวร่วมกันถูกยกเลิก...
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหนักที่สุดในรอบสัปดาห์ นับตั้งแต่สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน โดยร่วงลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับการลดลง 4.5% ในเดือนพฤศจิกายน แม้ว่าการลดลงครั้งนี้จะไม่ใช่การร่วงที่รุนแรงที่สุดในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์...
We have just experienced a week of highly dynamic sell-offs in the U.S. stock market. On the last day of this week, we see that the bulls are trying to...
HP (HPQ.US) shares are down more than 3.5% in pre-market trading despite stronger-than-expected results and a higher EPS forecast for 2025. One of the...
01:30 PM GMT, Canada - GDP data: GDP (Q4): actual 0.6% QoQ; previous 0.5% QoQ; GDP (Q4): previous 1.49% YoY; GDP: forecast 0.2%...
01:30 PM GMT, United States - Inflation Data for January: PCE price index: actual 0.3% MoM; forecast 0.3% MoM; previous 0.3%...
01:00 PM GMT, Germany - Inflation Data for February: German HICP: actual 2.8% YoY; forecast 2.7% YoY; previous 2.8% YoY; German...
Mexico, Canada and China tariffs, US PCE data and German CPI data in focus Berenberg downgrades Lanxess stock Overall market situation: European...
The Personal Consumption Expenditure (PCE) price index, Fed’s preferred inflation gauge, will take center stage as the most anticipated data release...
ข้อมูล CPI ของแต่ละรัฐในเยอรมนีเพิ่งได้รับการเผยแพร่ โดยรัฐที่มีนัยสำคัญที่สุดในแง่ของ GDP ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ นอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย บาวาเรีย และบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากภูมิภาคหลักเหล่านี้ของเศรษฐกิจเยอรมนี...
หุ้นของบริษัท Heico Corp. (HEI.US) ซึ่งเป็นบริษัทด้านอวกาศและการป้องกันประเทศ พุ่งขึ้นเกือบ 14% เมื่อวานนี้ แม้จะมีการเทขายหุ้นในตลาดโดยรวม เนื่องจากบริษัทรายงานกำไรที่สูงกว่าที่คาดไว้...
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 25% ต่อสหภาพยุโรป...
Bitcoin ประสบกับภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง โดยร่วงลงมาเหลือ 78,363 ดอลลาร์เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ลอนดอน ซึ่งลดลงอย่างมากถึง 25% จากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 109,241...
ฝรั่งเศส ข้อมูลเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ GDP ของฝรั่งเศส QoQ Final: -0.1% vs -0.1% (คาดการณ์) vs -0.1% (ก่อนหน้า) CPI ของฝรั่งเศส YoY NSA Prelim:...
