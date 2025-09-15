อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

3 มีนาคม 2025
15:58

⚡ PMI ภาคการผลิตเยอรมนีและยุโรปออกมาดีกว่าคาด 📊 EURUSD ทดสอบระดับ 1.04 อีกครั้ง!

📊 ตัวเลข PMI ภาคการผลิตยูโรโซนเดือนกุมภาพันธ์ออกมาดีกว่าคาด แต่ EURUSD ยังอ่อนตัว! PMI ภาคการผลิตยูโรโซน (สุดท้าย): 47.6 (คาดการณ์ 47.3 | ก่อนหน้า...
14:51

🚩บิตคอยน์ถอยหลังลง 2% กำไรพุ่งแรงที่ขับเคลื่อนด้วยเงินสำรองคริปโตสหรัฐฯ ถูกทอนลง🗽

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาสกุลเงินคริปโตพุ่งแรงหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศผ่าน Truth Social และ X ว่าสหรัฐฯ กำลังวางแผนจัดตั้งสำรองเงินด้วยคริปโต...
28 กุมภาพันธ์ 2025
01:43

สรุปข่าววันนี้: ดัชนี US100 และราคาทองคำจู่ๆ ซัดสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายน ✂️

ดัชนีในสหรัฐฯ ปิดตลาดวันนี้ด้วยการลดลงเล็กน้อยเนื่องจากฝ่ายซื้อไม่มีกำลังที่จะฟื้นตัวได้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ดัชนี 500 ดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.30% ดัชนี 100...
01:41

BREAKING: ตึงเครียดแตก! สัญญาวัตถุดิบสหรัฐ-ยูเครนพัง ส่ง EURUSD & US100 ซัดลด

การเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ รองประธานาธิบดีแวนซ์ และประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนสิ้นสุดลงอย่างไม่ราบรื่นในวันนี้ โดยเซเลนสกีลาออกจากตำแหน่ง และงานแถลงข่าวร่วมกันถูกยกเลิก...
00:56

ทองคำร่วงแรง! แนวโน้มขาขึ้นสั่นคลอน หรือแค่ปรับฐานระยะสั้น?

ราคาทองคำปรับตัวลดลงหนักที่สุดในรอบสัปดาห์ นับตั้งแต่สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน โดยร่วงลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับการลดลง 4.5% ในเดือนพฤศจิกายน แม้ว่าการลดลงครั้งนี้จะไม่ใช่การร่วงที่รุนแรงที่สุดในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์...
16:32

เยอรมนีเผยแพร่ข้อมูล CPI จากพื้นที่เฉพาะ 🔍EURUSD พยายามหยุดการขาย

ข้อมูล CPI ของแต่ละรัฐในเยอรมนีเพิ่งได้รับการเผยแพร่ โดยรัฐที่มีนัยสำคัญที่สุดในแง่ของ GDP ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ นอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย บาวาเรีย และบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากภูมิภาคหลักเหล่านี้ของเศรษฐกิจเยอรมนี...
15:59

หุ้น Heico พุ่ง 14% ทะลุคาดการณ์วอลล์สตรีท ด้วยกำไรแกร่งจากกลุ่มป้องกันประเทศ! 📈

หุ้นของบริษัท Heico Corp. (HEI.US) ซึ่งเป็นบริษัทด้านอวกาศและการป้องกันประเทศ พุ่งขึ้นเกือบ 14% เมื่อวานนี้ แม้จะมีการเทขายหุ้นในตลาดโดยรวม เนื่องจากบริษัทรายงานกำไรที่สูงกว่าที่คาดไว้...
15:33

ทองคำร่วงต่อเนื่อง 0.6% กังวลสงครามการค้าหนุนดอลลาร์แข็งค่า 📉

ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 25% ต่อสหภาพยุโรป...

