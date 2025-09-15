ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทดีดตัวขึ้นก่อนความคิดเห็นของทรัมป์เกี่ยวกับภาษี
ตลาดกำลังจับตารอความคิดเห็นของทรัมป์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาษีที่วางแผนไว้ ซึ่งมีกำหนดประกาศเวลา 20:00 GMT โดยปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์นี้อาจเพิ่มความผันผวนของตลาดอย่างมาก...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
อเมซอนยื่นข้อเสนอซื้อ TikTok ก่อนกำหนดเส้นตายสุดท้าย ตามรายงานจาก The New York Times อเมซอน (AMZN.US) ได้ยื่นข้อเสนอซื้อ TikTok ก่อนเส้นตายสุดท้ายที่กำหนดโดย...
FDA พลาดกำหนดเวลาในการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับการอนุมัติวัคซีนโควิด-19 ของ Novavax (NVAX.US) หลังจากที่หัวหน้าฝ่ายวัคซีนของ FDA ถูกปลดออกไปไม่กี่วันก่อน...
หุ้น Tesla ฟื้นตัวหลังข่าวลือว่ามัสก์จะลาออกจากตำแหน่งรัฐบาล ในวันนี้ หุ้น Tesla (TSLA.US) นำการร่วงลงในกลุ่ม Mag7 หลังจากที่บริษัทของ Elon Musk รายงานตัวเลขการส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสแรกที่ต่ำกว่าคาด...
ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DoE) ประจำวันที่ 28 มีนาคม น้ำมันดิบ: +6.165 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ -500K; ครั้งก่อน -3.341M) น้ำมันกลั่น:...
นักลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดการเทขายก่อน ‘Liberation Day’ นักลงทุนเริ่มกลับเข้าซื้อหุ้นสหรัฐฯ และพลิกกลับจากแรงเทขายในช่วงแรก...
คำสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐฯ สูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่ EURUSD ยังคงโมเมนตัมขาขึ้น Factory Orders (MoM) ก.พ.: +0.6% (คาด +0.5%, ก่อนหน้า +1.7%) Factory...
Tesla (TSLA.US) รายงานยอดส่งมอบ Q1 ต่ำกว่าคาด Tesla รายงานยอดส่งมอบในไตรมาสแรกที่ 336,681 คัน ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จาก FactSet ที่ 408,000...
คำแนะนำจาก Barclays สำหรับคู่เงิน AUDNZD Barclays แนะนำให้เปิดตำแหน่ง "ซื้อ" สำหรับคู่เงิน AUDNZD โดยมีระดับการเข้าออกดังนี้: Entry (market):...
ข้อมูลการจ้างงานจาก ADP สำหรับเดือนมีนาคม ADP Nonfarm Employment Change: 155K (คาด 118K, เดิม 77K) ราคาพันธบัตรของสหรัฐฯ ยังคงรักษากำไรหลังจากที่...
ข้อมูลการจ้างงานของ ADP สหรัฐฯ เดือนมีนาคมจะถูกเผยแพร่ในเวลา 1:15 PM (GMT) วันนี้ในเวลา 1:15 PM (GMT) เราจะได้รับรายงานตลาดแรงงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ...
ทองคำเพิ่มขึ้น 0.60% วันนี้ ฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อวานนี้และกลับมาพุ่งขึ้นเหนือระดับ 3130 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง การขึ้นของทองคำในวันนี้ได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น...
ฟิวเจอร์สของดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) เพิ่มขึ้น 1.1% ในวันนี้ พุ่งสูงกว่า 21 เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประกาศมาตรการภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ในวันนี้...
วันนี้ตลาดจะได้ทราบรายละเอียดอัตราภาษีศุลกากรที่รัฐบาลทรัมป์กำหนดในเวลา 20:00 GMT ขณะที่ก่อนหน้านั้นจะมีการเปิดเผยรายงานตลาดแรงงานฉบับแรกของเดือนมีนาคม...
ดัชนีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังแสดงผลการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย หลังจากที่หุ้นของสหรัฐฯ ปิดท้ายวันด้วยการลดการทำกำไรในช่วงท้ายของการซื้อขาย ดัชนีในจีนกำลังเพิ่มขึ้นระหว่าง...
การซื้อขายในยุโรปวันนี้มีอารมณ์บวก ดัชนี DAX เพิ่มขึ้นเกือบ 1.7% โดยมีการเพิ่มขึ้นของ Adidas, TUI, และ SAP ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่จดทะเบียนในยุโรป วอลล์สตรีทยังคงค้นหาทิศทางท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการประกาศภาษีตอบโต้ในวันพรุ่งนี้...
ราคาทองคำลดลง 0.53% วันนี้ มาอยู่ที่ระดับ $3,106 ก่อนวัน "วันปลดปล่อยของทรัมป์" ในวันพรุ่งนี้ ตามที่ทำเนียบขาวกล่าวว่า ทรัมป์ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับภาษีตอบโต้แล้ว...
ความกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อดอลลาร์แคนาดาก่อนวัน "วันปลดปล่อย" ได้ผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็วหลังจากข้อมูล ISM ที่แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ...
