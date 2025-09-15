อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

2 เมษายน 2025
00:46

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทดีดตัวขึ้นก่อนความคิดเห็นของทรัมป์เกี่ยวกับภาษี

ตลาดกำลังจับตารอความคิดเห็นของทรัมป์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาษีที่วางแผนไว้ ซึ่งมีกำหนดประกาศเวลา 20:00 GMT โดยปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์นี้อาจเพิ่มความผันผวนของตลาดอย่างมาก...
23:27

ข่าวเด่น:หุ้น Novavax ร่วงหลัง FDA พลาดกำหนดเวลาอนุมัติวัคซีนโควิด-19

FDA พลาดกำหนดเวลาในการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับการอนุมัติวัคซีนโควิด-19 ของ Novavax (NVAX.US) หลังจากที่หัวหน้าฝ่ายวัคซีนของ FDA ถูกปลดออกไปไม่กี่วันก่อน...
22:31

ข่าวเด่น:หุ้น Tesla ฟื้นตัวหลังทรัมป์ย้ำข่าวลือว่า มัสก์จะลาออกจากตำแหน่งรัฐบาล

หุ้น Tesla ฟื้นตัวหลังข่าวลือว่ามัสก์จะลาออกจากตำแหน่งรัฐบาล ในวันนี้ หุ้น Tesla (TSLA.US) นำการร่วงลงในกลุ่ม Mag7 หลังจากที่บริษัทของ Elon Musk รายงานตัวเลขการส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสแรกที่ต่ำกว่าคาด...
21:05

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐฯ สูงกว่าคาดการณ์; EURUSD รักษาโมเมนตัมขาขึ้น

คำสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐฯ สูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่ EURUSD ยังคงโมเมนตัมขาขึ้น Factory Orders (MoM) ก.พ.: +0.6% (คาด +0.5%, ก่อนหน้า +1.7%) Factory...
17:33

US500 ลดลง 0.4% ก่อนรายงาน ADP ของสหรัฐฯ และวัน Liberation Day 📉

ข้อมูลการจ้างงานของ ADP สหรัฐฯ เดือนมีนาคมจะถูกเผยแพร่ในเวลา 1:15 PM (GMT) วันนี้ในเวลา 1:15 PM (GMT) เราจะได้รับรายงานตลาดแรงงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ...
15:51

Chart of the day - GOLD (02.04.2025)

ทองคำเพิ่มขึ้น 0.60% วันนี้ ฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อวานนี้และกลับมาพุ่งขึ้นเหนือระดับ 3130 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง การขึ้นของทองคำในวันนี้ได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น...
14:47

VIX ขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ความไม่แน่นอนในตลาดยังคงมีอยู่ก่อนวัน "Liberation Day"

ฟิวเจอร์สของดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) เพิ่มขึ้น 1.1% ในวันนี้ พุ่งสูงกว่า 21 เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประกาศมาตรการภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ในวันนี้...
13:36

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดการเงินชะลอตัว ขณะรอการประกาศภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ 📄📌

วันนี้ตลาดจะได้ทราบรายละเอียดอัตราภาษีศุลกากรที่รัฐบาลทรัมป์กำหนดในเวลา 20:00 GMT ขณะที่ก่อนหน้านั้นจะมีการเปิดเผยรายงานตลาดแรงงานฉบับแรกของเดือนมีนาคม...
12:40

สรุปข่าวเช้า - 02/04/2025

ดัชนีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังแสดงผลการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย หลังจากที่หุ้นของสหรัฐฯ ปิดท้ายวันด้วยการลดการทำกำไรในช่วงท้ายของการซื้อขาย ดัชนีในจีนกำลังเพิ่มขึ้นระหว่าง...
1 เมษายน 2025
01:09

ข่าวเด่นวันนี้: บิตคอยน์เพิ่มขึ้น 3% ก่อนวัน "วันปลดปล่อย" ของทรัมป์ในวันพรุ่งนี้

การซื้อขายในยุโรปวันนี้มีอารมณ์บวก ดัชนี DAX เพิ่มขึ้นเกือบ 1.7% โดยมีการเพิ่มขึ้นของ Adidas, TUI, และ SAP ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่จดทะเบียนในยุโรป วอลล์สตรีทยังคงค้นหาทิศทางท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการประกาศภาษีตอบโต้ในวันพรุ่งนี้...
22:30

USDCAD ลดลง 0.5% จากข้อมูล ISM ที่อ่อนแอและคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีแคนาดา

ความกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อดอลลาร์แคนาดาก่อนวัน "วันปลดปล่อย" ได้ผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็วหลังจากข้อมูล ISM ที่แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ...

