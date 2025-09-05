Cổ phiếu Broadcom bay cao 📈 Liệu vị thế của Nvidia có bị thách thức ❓

Broadcom (AVGO.US) đã công bố kết quả quý III, vượt xa kỳ vọng của thị trường và khẳng định vai trò ngày càng lớn của công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu đã tăng 10,5% ngoài phiên sau khi công ty thông báo hợp tác với OpenAI để sản xuất các bộ tăng tốc AI tùy chỉnh. Ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng triển vọng cho năm tài khóa 2026 tốt hơn nhiều so với ước tính trước đó nhờ các đơn hàng mới và quan trọng.

Doanh thu của công ty đang tăng đều đặn theo từng quý, cùng với xu hướng tương tự trong tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư. Đồng thời, chi phí vốn bình quân gia quyền cũng tăng nhưng không mạnh bằng tỷ suất lợi nhuận của công ty. Điều này có nghĩa là Broadcom đang thu được nhiều lợi nhuận hơn từ các khoản đầu tư so với chi phí tài trợ chúng, qua đó gia tăng giá trị cho cổ đông. Nguồn: XTB Research

Kết quả của Broadcom đã được các nhà phân tích đánh giá tích cực, họ chỉ ra rằng công ty vẫn chứng kiến mức tăng trưởng mạnh trong mảng AI bất chấp sự chững lại ở các bộ phận khác của thị trường bán dẫn. Đặc biệt, sự chú ý được dành cho tỷ trọng ngày càng lớn của doanh thu đến từ chip ASIC chuyên dụng cho hai khách hàng lớn nhất và việc mở rộng danh mục sản phẩm thông qua hợp tác với OpenAI. Đây là tín hiệu quan trọng cho thấy Broadcom đang đa dạng hóa hiệu quả các nguồn thu và củng cố vị thế cạnh tranh với Nvidia. Hơn nữa, ban lãnh đạo đã xác nhận CEO Hock Tan sẽ tiếp tục giữ vị trí ít nhất đến năm 2030, mang lại sự ổn định chiến lược cho công ty.

Kết quả kinh doanh quý III năm tài khóa 2025:

Tổng doanh thu: 15,95 tỷ USD (dự báo: 15,84 tỷ USD)

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS, điều chỉnh): 1,69 USD (dự báo: 1,67 USD)

Doanh thu từ bán dẫn: 9,17 tỷ USD (dự báo: 9,1 tỷ USD)

Doanh thu từ thiết bị hạ tầng và phần mềm: 6,79 tỷ USD (dự báo: 6,75 tỷ USD)

Doanh thu từ chip AI: 5,2 tỷ USD (dự báo: 5,11 tỷ USD)

EBITDA điều chỉnh: 10,7 tỷ USD (dự báo: 10,46 tỷ USD)

Chi phí R&D: 1,48 tỷ USD (dự báo: 1,53 tỷ USD)

Chi phí vốn (CapEx): 142 triệu USD (dự báo: 155,8 triệu USD)

Dự báo cho quý IV năm tài khóa 2025:

Doanh thu: khoảng 17,4 tỷ USD (dự báo: 17,05 tỷ USD)

Biên EBITDA điều chỉnh: 67%

Doanh thu từ chip AI: 6,2 tỷ USD (dự báo: 5,82 tỷ USD)

Tốc độ tăng trưởng doanh thu theo năm (y/y): +24%

Kỳ vọng gia tăng quy mô giao hàng cho các đối tác trong lĩnh vực AI

Triển vọng cho các quý tới và năm 2026:

Ban lãnh đạo dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ tăng tốc đáng kể trong năm tài khóa 2026, đặc biệt ở mảng AI.

Quan hệ hợp tác mới với OpenAI dự kiến mang lại hơn 10 tỷ USD đơn hàng và tạo ra một lựa chọn thay thế cho chip Nvidia.

Công ty kỳ vọng doanh thu từ AI đạt khoảng 20 tỷ USD trong năm tài khóa 2025, với tốc độ tăng trưởng năm 2026 vượt xa ước tính trước đó (hiện ở mức 50-60%/năm).

Đà tăng trưởng bền vững trong mảng hạ tầng trung tâm dữ liệu nhờ vào các khoản đầu tư từ hyperscaler.

Sự lãnh đạo ổn định của Hock Tan đến năm 2030 nhằm đảm bảo tính liên tục trong chiến lược hợp nhất và mở rộng trong lĩnh vực AI.

Ngay cả trước khi phiên giao dịch bắt đầu, cổ phiếu của công ty đã tăng gần 32% kể từ đầu năm, với tỷ lệ P/E đạt 76. Nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý lạc quan đối với công ty, thể hiện qua việc giá cổ phiếu tăng gần 11% trước giờ mở cửa. Nguồn: xStation