Liệu một cuộc khủng hoảng thanh khoản có sắp xảy ra và S&P 500 sẽ ra sao trong tháng “yếu” nhất của năm?

Hệ thống tài chính Mỹ đang ở bước ngoặt quan trọng. Trong vài tuần qua, Bộ Tài chính đã tiến hành các đợt đấu giá trái phiếu kỳ hạn 4 tuần với quy mô chưa từng có — 100 tỷ USD mỗi đợt. Tài khoản chung của Bộ Tài chính (TGA) đang tăng mạnh, rõ ràng hút thanh khoản ra khỏi thị trường. Đây có phải là quá trình bình thường hóa tự nhiên, hay là tín hiệu cảnh báo các vấn đề sắp xảy ra trên Phố Wall, đặc biệt trong bối cảnh tháng 9 vốn dĩ mang tính thống kê là một tháng khó khăn đối với chứng khoán Mỹ?

Dòng chảy thanh khoản

Dữ liệu đầu tháng 9/2025 cho thấy bức tranh rõ ràng về sự thay đổi động lực thanh khoản trong hệ thống tài chính Mỹ. Tài khoản chung của Bộ Tài chính (TGA) đã tăng từ khoảng 370 tỷ USD cuối tháng 7 lên hơn 610 tỷ USD đầu tháng 9 (mức trung bình tuần là 590 tỷ USD cuối tháng 8), trong khi các nguồn thanh khoản chính đang giảm dần một cách có hệ thống.

Since the July trough, when the "One Big Beautiful Bill" was passed to allow for new debt issuance, the TGA has risen sharply, reducing market liquidity. Source: Bloomberg Finance LP

Cơ sở Repo ngược của Fed (RRP) sụt giảm mạnh, chỉ còn 21,07 tỷ USD đầu tháng 9 — mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021. Đây là cú giảm ngoạn mục từ mức khoảng 460 tỷ USD vào giữa năm. Goldman Sachs dự báo dự trữ ngân hàng tại Fed sẽ giảm xuống dưới 3 nghìn tỷ USD vào cuối Q3, dù có chút hạ nhiệt trong áp lực thị trường vốn.

The RRP data indicates that there is virtually no excess liquidity left in the market that needs to be absorbed. Source: Bloomberg Finance LP

Khi dự trữ ngân hàng tại Fed giảm xuống dưới 3 nghìn tỷ USD vào năm 2022 (từ mức 4,2 nghìn tỷ USD cuối 2021), S&P 500 đã điều chỉnh mạnh. Dù mức giảm sau đó không lặp lại trong 2024, nếu dự trữ tiếp tục tụt xuống dưới 3 nghìn tỷ USD, điều này có thể là tín hiệu thực sự về suy giảm thanh khoản, nhất là trong bối cảnh phát hành nợ Mỹ ở mức cao kỷ lục, chủ yếu ở kỳ hạn ngắn. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Các đợt đấu giá T-Bill kỷ lục: Tín hiệu cảnh báo

Một trong những tín hiệu đáng lo ngại nhất là việc Bộ Tài chính Mỹ tổ chức đấu giá kỷ lục trái phiếu kỳ hạn 4 tuần. Trong tháng 8, nhiều phiên đấu giá 100 tỷ USD đã được thực hiện — một con số chưa từng có đối với kỳ hạn ngắn như vậy. Chiến lược này giúp Bộ Tài chính tận dụng lãi suất thấp hơn ở kỳ hạn ngắn trên đường cong lợi suất, nhưng lại mang đến rủi ro nghiêm trọng. Cần lưu ý rằng: Lãi suất ngắn hạn vẫn cao hơn đáng kể so với lợi suất trái phiếu 2 năm. Hiện tại, lợi suất ngắn hạn thấp hơn nhiều so với một năm trước, trong khi lợi suất dài hạn (20–30 năm) lại cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ. Trong 25 năm qua, lợi suất trái phiếu 30 năm hiếm khi vượt 5%, điều này theo lý thuyết là cơ hội cho nhà đầu tư trái phiếu dài hạn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lặp lại kịch bản của nước Anh, khi lợi suất dài hạn biến động mạnh.

Đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ hiện tại (đường màu xanh lá cây) so với một năm trước (đường màu vàng). Nguồn: Bloomberg Finance LP

Các nhà phân tích trên thị trường nợ Mỹ lưu ý rằng sự tập trung quá nhiều vào nợ ngắn hạn có thể cho thấy chính phủ lo ngại về việc thu hút đủ cầu đối với trái phiếu dài hạn. Chi phí trả lãi nợ ngày càng tăng trong bối cảnh lãi suất cao đang buộc Bộ Tài chính phải liên tục tái cấp vốn, khiến họ dễ tổn thương hơn trước biến động lãi suất.

Sau khi khối lượng đấu giá trái phiếu kỳ hạn 4 tuần sụt giảm mạnh vào giữa năm, Bộ Tài chính gần đây đã tổ chức những đợt đấu giá kỷ lục 100 tỷ USD. Dự kiến việc phát hành sẽ giảm bớt trong tháng 9, nhưng yếu tố này vẫn có thể trở thành nguồn gây căng thẳng thanh khoản trên thị trường. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Tháng 8 là tháng kỷ lục về phát hành trái phiếu ngắn hạn. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Nguy cơ mùa vụ trong tháng 9

Lịch sử cho thấy tháng 9 thường là tháng khó khăn nhất đối với thị trường chứng khoán Mỹ và tình trạng thanh khoản hiện tại càng khuếch đại rủi ro trong bối cảnh hiện tại. Các vấn đề thanh khoản trong tháng 9 từng có tiền lệ — khủng hoảng repo tháng 9/2019 đã cho thấy căng thẳng tài trợ ngắn hạn có thể bùng phát nhanh như thế nào khi dự trữ giảm.

Wrightson ICAP cảnh báo rằng trong nửa cuối tháng 9, Tài khoản chung của Bộ Tài chính (TGA) có thể đạt 860 tỷ USD, kết hợp với thuế doanh nghiệp phải nộp, có thể khiến dự trữ ngân hàng giảm xuống dưới 3 nghìn tỷ USD lần đầu tiên kể từ đại dịch. Lou Crandall (Wrightson ICAP) dự đoán các vấn đề rõ rệt trên thị trường qua đêm có thể xuất hiện khi dự trữ tổng hợp tại Fed giảm xuống dưới 2,8 nghìn tỷ USD.

Thống kê lịch sử cho thấy S&P 500 thường giảm trong tháng 9 trong 20 và 30 năm qua, khiến tháng này trở thành một trong những giai đoạn tệ nhất theo mùa vụ. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Phố Wall và phản ứng của Fed

Fed đang cố gắng cân bằng giữa việc tiếp tục thắt chặt định lượng (QT) và duy trì sự ổn định thị trường. Tháng 3/2025, Fed đã giảm tốc độ thu hẹp bảng cân đối, giới hạn bán ra trái phiếu kho bạc ở mức 5 tỷ USD mỗi tháng. Quyết định này nhằm ngăn chặn căng thẳng thanh khoản, nhưng một số quan chức Fed, như Christopher Waller, tin rằng dự trữ trên 3 nghìn tỷ USD vẫn thuộc vùng “dồi dào”.

Cơ chế repo thường trực của Fed (SRF) đang trở thành công cụ ngày càng quan trọng để quản lý thanh khoản. Tháng 6/2025, mức sử dụng SRF đạt kỷ lục 11 tỷ USD, cho thấy sự chuyển đổi từ công cụ khẩn cấp sang cơ chế thường xuyên để lấp đầy khoảng trống thanh khoản. Một số ý kiến cho rằng các vấn đề hiện tại có thể buộc Fed phải chấm dứt QT ngay từ tháng 10, điều này sẽ là tin lớn đối với Phố Wall và có thể làm thay đổi cục diện của các chỉ số chứng khoán, đặc biệt trong bối cảnh bất lợi.

Khủng hoảng hay Bình thường hóa có kiểm soát?

Phân tích dữ liệu hiện có cho thấy tình hình hiện tại nhiều khả năng là một quá trình bình thường hóa có kiểm soát nhưng đầy rủi ro, hơn là một cuộc khủng hoảng thanh khoản sắp xảy ra.

Lập luận cho kịch bản bình thường hóa:

Dự trữ ngân hàng vẫn ở mức cao (trên 3 nghìn tỷ USD).

Fed có các công cụ can thiệp (SRF, các đường hoán đổi).

Quá trình QT đang được làm chậm dần.

Hệ thống ngân hàng vẫn được vốn hóa tốt.

Tín hiệu rủi ro:

Mức sử dụng RRP chạm mức thấp kỷ lục.

Tập trung quá nhiều vào nợ ngắn hạn.

Áp lực mùa vụ tháng 9.

Chi phí huy động vốn ngắn hạn tăng.

Hệ quả đối với nhà đầu tư

Phố Wall đang chuẩn bị cho khả năng thanh khoản biến động mạnh hơn trong vài tháng tới. Một số khuyến nghị quan trọng:

Theo dõi các chỉ báo thanh khoản — đặc biệt là mức dự trữ ngân hàng và việc sử dụng SRF.

Đa dạng hóa nguồn thanh khoản — không phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh truyền thống.

Chuẩn bị cho biến động cao hơn — đặc biệt trong các phân khúc nhạy cảm với lãi suất.

Chú ý lịch đấu giá trái phiếu của Bộ Tài chính — các đợt phát hành lớn có thể tác động mạnh đến điều kiện thanh khoản.

Triển vọng dài hạn

Tình hình hiện tại có thể buộc Fed kết thúc QT sớm hơn kế hoạch ban đầu. Phố Wall hiện dự đoán QT sẽ kết thúc vào tháng 2/2026 với quy mô bảng cân đối ở mức 6,2 nghìn tỷ USD. Goldman Sachs kỳ vọng Fed sẽ kết thúc việc thu hẹp bảng cân đối ngay cuối tháng 10/2025.

Trong dài hạn, hệ thống tài chính Mỹ nhiều khả năng sẽ phải thích nghi với việc hoạt động ở mức thanh khoản thấp hơn so với giai đoạn đại dịch, nhưng vẫn cao hơn thời kỳ trước 2008. Cơ chế repo thường trực (SRF) sẽ trở thành một phần cố định trong kiến trúc tài chính, đóng vai trò là công cụ linh hoạt để xử lý thiếu hụt thanh khoản định kỳ.

Kết luận:

Tình hình thanh khoản của Mỹ trong tháng 9/2025 vẫn chưa cho thấy dấu hiệu một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, nhưng lại đánh dấu thời khắc chuyển đổi quan trọng sang trạng thái bình thường mới, sau một thập kỷ nới lỏng tiền tệ đặc biệt. Thành công của quá trình này sẽ phụ thuộc vào kỹ năng quản lý của Fed trong điều hành bình thường hóa, cũng như khả năng thích ứng của thị trường với môi trường thanh khoản eo hẹp hơn nhưng vẫn đủ đáp ứng.

Tuy nhiên, nếu thực tế cho thấy lượng thanh khoản trên thị trường còn thấp hơn hiện nay, thì đó sẽ là “công thức hoàn hảo” cho một đợt thoái lui đáng kể trên Phố Wall khỏi các mức đỉnh lịch sử hiện tại.