Thị trường nổi bật: USDJPY (10.01.2025)
Cặp tiền USDJPY vẫn đang dao động quanh mức kháng cự của vùng sideway trước khi phiên giao dịch châu Âu bắt đầu và...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên giảm điểm Trọng tâm hôm nay sẽ là Dữ liệu NFP của Hoa...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp để chạm mốc 2.678...
Sàn NYSE và Nasdaq đóng cửa giao dịch ngày hôm qua do lễ tưởng niệm cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter. Thị...
Trong tháng qua, lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ đã tăng mạnh, phản ánh lo ngại ngày càng lớn...
Thuốc điều trị ung thư máu mới của Sanofi đã đạt được một bước tiến quan trọng khi thành công trong các thử nghiệm lâm...
Chỉ số DAX cho thấy sự yếu kém so với các chỉ số châu Âu khác với mức giảm 0,2%. Cổ phiếu Zalando (ZAL.DE),...
Cặp tiền USDJPY đã vượt qua mức 158 khi mà đồng USD đang liên tục mạnh lên. Trong khi đó, thu nhập cơ bản của người lao...
Lịch kinh tế vĩ mô ngày hôm nay tương đối im ắng, vì vậy các nhà đầu tư sẽ thận trọng trước khi nhận được dữ liệu...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới chạm mức cao nhất trong vòng gần 1 tháng qua ở mốc...
Sản lượng công nghiệp của Đức (điều chỉnh theo mùa vào tháng 11): Thực tế - 2,8% YoY. Dự kiến -4,5% YoY. Trước đó...
Kết phiên giao dịch ngày 08/01, chỉ số S&P 500 tiến 0,16% lên 5.918,25 điểm, còn chỉ số Nasdaq lùi 0,06% xuống...
Hợp đồng EMISS (hợp đồng khí thải carbon) đã vượt qua đường xu hướng phía trên của kênh giảm (các đường chấm vàng)...
Sau đây là những điểm nổi bật từ cuộc họp chính sách của FOMC ngày 17-18 tháng 12 Các thành...
Meta Platforms (META.US) vừa công bố sẽ tiến hành thử nghiệm một tính năng mới tại Đức, Pháp và Hoa Kỳ, cho phép...
Thị trường khí đốt tự nhiên đang chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ, với mức tăng 4% do nhu cầu tiêu thụ tăng đột biến giữa...
Ngoại trưởng Hoa Kỳ - Blinken, tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang rất gần với một thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin ở Trung Đông; hy vọng...
Cổ phiếu của các nhà sản xuất uranium (urani) giảm mạnh trong phiên hôm nay. Trong đó, URNU.DE giảm hơn 5%, cổ phiếu của...
