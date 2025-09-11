Cocoa phục hồi 3.5% sau mức giảm mạnh ngày hôm qua
Giá ca cao đang phục hồi trở lại sau đợt bán tháo mạnh hôm qua, khi giá chạm mức thấp nhất trong 8 tháng. Đợt...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
19:30, Hoa Kỳ - Khởi công xây dựng nhà ở tháng 6: thực tế 1,321 triệu; dự báo 1,290...
Thị trường chứng khoán châu Âu ngày thứ Sáu ghi nhận tâm lý nhà đầu tư suy yếu nhẹ trước kỳ nghỉ cuối...
Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một loạt dự luật quan trọng về tiền điện tử do Tổng thống Donald Trump bảo trợ. Quan trọng nhất trong số đó...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giảm nhẹ vào sáng nay (18/7), giao dịch ở mức...
Lạm phát cơ bản của Nhật Bản trong tháng 6 giảm xuống 3,3% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 3,7% trong tháng 5, phù...
Hôm nay, thị trường sẽ tập trung vào báo cáo lạm phát tháng 7 của Đại học Michigan và dữ liệu thị trường...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/07, chỉ số S&P 500 tiến 0.54% lên 6,297.36 điểm, mức đóng cửa cao kỷ lục thứ...
Cổ phiếu Netflix giảm khoảng 1,6% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc bất chấp kết quả kinh doanh quý II khả quan. Báo cáo...
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco, Mary Daly, bày tỏ sự lạc quan có kiểm soát về nền kinh tế Mỹ, nhấn mạnh rằng tăng...
Netflix (NFLX.US) sẽ công bố báo cáo lợi nhuận sau khi thị trường đóng cửa hôm nay. Kể từ đầu tháng 7, cổ phiếu...
Bạc là một trong những hàng hóa có hiệu suất tốt nhất năm 2025, chỉ đứng sau một vài kim loại khác như bạch kim....
Cổ phiếu PepsiCo tăng hơn 6% sau báo cáo lợi nhuận quý mới nhất, đánh dấu sự khởi đầu của quá trình phục hồi...
Phố Wall tiếp tục đà tăng từ hôm qua sau khi báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ mạnh hơn dự kiến, giúp xoa dịu lo...
Biến động khí đốt tự nhiên EIA BCF Thực tế 46B (Dự báo 45B, Trước đó 53B) Nguồn: xStation5
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu bán lẻ tháng 6: Doanh số bán lẻ: thực tế 0,6% MoM; dự báo 0,1% MoM; trước đó...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới có một phiên giao dịch biến động mạnh vào ngày...
Tâm lý tích cực từ Phố Wall hỗ trợ thị trường châu Âu, chỉ số DAX tiếp tục tăng trong phiên thứ Năm Dữ...
