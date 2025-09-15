Tâm điểm Lịch kinh tế: Chỉ số lạm phát Hoa Kỳ, Dữ liệu lao động Vương quốc Anh và Tâm lý tiêu dùng tại Đức (14.05.2025)
Các dữ liệu quan trọng của ngày hôm nay bao gồm Chỉ số lạm phát của Hoa Kỳ, Số liệu việc làm của Vương quốc Anh và...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp hôm nay nhằm mục đích hạ giá thuốc trong nước...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. Ngân hàng này gợi ý lệnh BUY với các mức kỹ thuật...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/05, chỉ số Dow Jones tăng 1,160.72 điểm (tương đương 2.81%) lên 42,410.10 điểm. Chỉ số...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCHF. The Bank khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry: ...
Thị trường Mỹ mở cửa phiên giao dịch thứ Hai với xu mức tăng trưởng đáng kể, khi tâm lý trên Phố Wall được củng cố nhờ...
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và đồng USD đã tạm dừng đà tăng giá sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott...
Chỉ số Đô la Mỹ đã tăng gần 1,1% tính từ mức đỉnh trong phiên hôm nay, phản ánh sự nhẹ nhõm của thị trường...
Cổ phiếu của ProSiebenSat.1 Media SE tăng mạnh lên €7 mỗi cổ phiếu, mức cao nhất kể từ tháng 7, sau khi cổ đông PPF công...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giảm sâu xuống dưới mức 3.300 USD/oz trong phiên...
Vào khoảng 14:00 giờ VN, những báo cáo đầu tiên về một thỏa thuận tạm thời giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã...
Sau một loạt các quyết định của ngân hàng trung ương, thị trường bước sang tuần mới với điểm nhấn là báo cáo lạm...
Sau vòng đàm phán thương mại cấp cao đầu tiên giữa Trung Quốc và Mỹ, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/05, chỉ số Dow Jones mất 119.07 điểm (tương đương 0.29%) còn 41,249.38 điểm. Chỉ số S&P...
Thay đổi việc làm tại Canada: 7,4 nghìn (Dự báo 5 nghìn, Trước đó -32,6 nghìn) Tỷ lệ thất nghiệp của Canada:...
Chỉ số USDIDX giảm khoảng 0,25%. Trong khi đó, một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã đưa ra một số góc nhìn...
Chỉ số US100 cùng với các chỉ số khác trên Phố Wall lao dốc sau khi Donald Trump gợi ý rằng mức thuế 80% đối với Trung...
Hợp đồng tương lai dầu thô WTI (OIL.WTI) đang hướng tới một phiên đóng cửa tích cực trong tuần, tăng 1,5% vào thứ Sáu,...
Vào ngày hôm qua, 8 tháng 5 năm 2025, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã công bố một thỏa thuận thương mại nhằm...
