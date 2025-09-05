ارتفاع أسهم شركة Broadcom 📈 هل ستتحدى الشركة شركة Nvidia؟

أصدرت شركة برودكوم (AVGO.US) نتائجها المالية للربع الثالث، والتي فاقت توقعات السوق بشكل كبير، مؤكدةً دور الشركة المتنامي في قطاع الذكاء الاصطناعي. وارتفع سهم الشركة بنسبة 10.5% في تداولات ما قبل الافتتاح في وول ستريت، بعد أن أعلنت الشركة عن شراكة مع OpenAI لإنتاج مُسرّعات ذكاء اصطناعي مُخصصة. وأكدت الإدارة أن توقعات السنة المالية 2026 أفضل بكثير من التقديرات السابقة، بفضل الطلبات الجديدة والكبيرة.

تنمو إيرادات الشركة بثبات من ربع لآخر، مع اتجاه مماثل في عائد رأس المال المستثمر. في الوقت نفسه، يرتفع متوسط ​​التكلفة المرجحة لرأس المال، ولكن ليس بنفس قدر عائد الشركة. هذا يعني أن الشركة تحقق أرباحًا من استثماراتها تفوق تكلفة تمويلها، مما يؤدي إلى زيادة قيمة حقوق المساهمين.

المصدر: XTB Research

حظيت نتائج شركة برودكوم بتقييم إيجابي من المحللين، مشيرين إلى أن الشركة لا تزال تشهد نموًا قويًا في قطاع الذكاء الاصطناعي على الرغم من التباطؤ في قطاعات أخرى من سوق أشباه الموصلات. ويلفت الانتباه بشكل خاص نمو حصة الإيرادات من رقائق ASIC المخصصة لأكبر عميلين لها، وتوسيع محفظتها الاستثمارية من خلال التعاون مع OpenAI. ويُعد هذا مؤشرًا مهمًا على أن برودكوم تُنوّع مصادر دخلها بفعالية، وتُعزز مكانتها في منافسة إنفيديا. علاوة على ذلك، أكد مجلس الإدارة بقاء الرئيس التنفيذي هوك تان في منصبه حتى عام 2030 على الأقل، مما يمنح الشركة استقرارًا استراتيجيًا.

نتائج الربع الثالث من السنة المالية 2025:

إجمالي الإيرادات: 15.95 مليار دولار أمريكي (المتوقع: 15.84 مليار دولار أمريكي)

ربحية السهم ( EPS ، المعدلة): 1.69 دولار أمريكي (المتوقع: 1.67 دولار أمريكي)

إيرادات أشباه الموصلات: 9.17 مليار دولار أمريكي (المتوقع: 9.1 مليار دولار أمريكي)

إيرادات معدات وبرامج البنية التحتية: 6.79 مليار دولار أمريكي (المتوقع: 6.75 مليار دولار أمريكي)

إيرادات أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي: 5.2 مليار دولار أمريكي (المتوقع: 5.11 مليار دولار أمريكي)

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 10.7 مليار دولار أمريكي (المتوقع: 10.46 مليار دولار أمريكي)

نفقات البحث والتطوير: 1.48 مليار دولار أمريكي (المتوقع: 1.53 مليار دولار أمريكي)

النفقات الرأسمالية: 142 مليون دولار أمريكي (المتوقع: 155.8 مليون دولار أمريكي)

توقعات الربع الرابع من السنة المالية 2025:

الإيرادات: تقريبًا. ١٧.٤ مليار دولار أمريكي (المتوقع: ١٧.٠٥ مليار دولار أمريكي)

هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل: ٦٧٪

إيرادات أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي: ٦.٢ مليار دولار أمريكي (المتوقع: ٥.٨٢ مليار دولار أمريكي)

ديناميكيات نمو الإيرادات على أساس سنوي: +٢٤٪

الزيادة المتوقعة في حجم عمليات التسليم للشركاء في قطاع الذكاء الاصطناعي

التوقعات للأرباع القادمة وعام ٢٠٢٦:

يتوقع مجلس الإدارة تسارعًا كبيرًا في النمو في السنة المالية ٢٠٢٦، وخاصةً في قطاع الذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن تُحقق الشراكة الجديدة مع OpenAI طلبات تتجاوز ١٠ مليارات دولار أمريكي، وأن تُوفر بديلاً لشرائح Nvidia .

تتوقع الشركة أن تصل إيرادات الذكاء الاصطناعي إلى حوالي ٢٠ مليار دولار أمريكي في السنة المالية ٢٠٢٥، مع نمو في عام ٢٠٢٦ يتجاوز التقديرات السابقة (حاليًا بنسبة ٥٠-٦٠٪ على أساس سنوي).

زخم مستدام في البنية التحتية لمراكز البيانات بفضل استثمارات شركات الحوسبة الضخمة.

تهدف القيادة المستقرة لهوك تان حتى عام 2030 إلى ضمان الاستمرارية في استراتيجية التوحيد والتوسع في الذكاء الاصطناعي.

قبل بدء التداول، حققت أسهم الشركة مكاسب بنحو 32% منذ بداية العام، مع نسبة سعر إلى ربحية بلغت 76. ويظل المستثمرون متفائلين بشأن الشركة، وهو ما يتضح من الزيادة التي بلغت نحو 11% في سعر السهم قبل الافتتاح.

المصدر: xStation