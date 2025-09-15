ข่าวเด่น: ยอดค้าปลีกสหรัฐต่ำกว่าคาดการณ์ | EUR/USD อ่อนค่าลง
13:30 น. GMT, สหรัฐอเมริกา - ข้อมูลยอดค้าปลีกสำหรับเดือนกุมภาพันธ์: Core Retail Sales: ผลจริง 0.3% MoM; คาดการณ์ 0.3% MoM; เดือนก่อน -0.6% MoM Retail...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สถานการณ์ตลาดทั่วไป: ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายวันจันทร์ ดัชนี DAX ของเยอรมนีในตลาดเงินสดเพิ่มขึ้นเกือบ 0.55% (สัญญา DE40 เพิ่มขึ้นเพียง...
ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังจากยอดค้าปลีกของจีนออกมาดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลโดยรวมจากจีนมีทั้งสัญญาณเชิงบวกและลบผสมกัน โดยดัชนี Hang Seng...
สัปดาห์นี้จะถูกทำเครื่องหมายด้วยการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อย่างไรก็ตาม ก่อนที่นักลงทุนจะทราบการตัดสินใจจากธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ...
Wall Street ฟื้นตัวจากการตกต่ำในวันศุกร์ โดยดัชนีหลักปิดในแดนบวก Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.61%, S&P 500 เพิ่มขึ้น 2.13%, DJIA เพิ่มขึ้น 1.65%, และ Russell...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ กำลังฟื้นตัวครั้งใหญ่หลังจากการลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย Nasdaq นำการฟื้นตัวขึ้น +2.3% ตามมาด้วย Russell 2000 (+2.05%), S&P 500 (+1.66%)...
สัญญาซื้อขายทองแดง (COPPER) กำลังเผชิญกับการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันนี้ (-0.5%) แต่พลศาสตร์ราคาของโลหะอุตสาหกรรมนี้ (+11.3% ในสัญญาตั้งแต่ต้นปี) ทำให้ราคามันใกล้เคียงกับทองคำ...
ฟิวเจอร์สโกโก้ร่วง 4% ในวันนี้บน ICE แตะจุดต่ำสุดในรอบ 4 เดือน จากการปรับตัวดีขึ้นของอุปทาน ความตึงเครียดในตลาดคลี่คลาย และการกดดันจากการถือครองตำแหน่งยาวของนักเก็งกำไร ตลาดโกโก้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง...
หุ้น Macy's ร่วงหนักเกือบ 5% หลังปิด 150 สาขาในสหรัฐฯ และคาดการณ์ผลประกอบการที่อ่อนแอ หุ้นของ Macy's (M.US) ยักษ์ใหญ่ห้างสรรพสินค้าของสหรัฐฯ...
ดัชนี Wall Street ฟื้นตัวขึ้นจากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์ แม้จะมีรายงานจาก University of Michigan ที่แย่กว่าคาดการณ์...
ฟิวเจอร์ส S&P 500 (US500) ขึ้นเกือบ 1% เมื่อเปิดตลาด, ขานรับการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่ม Magnificent Seven (MAG7) โดยเฉพาะ Tesla และ Nvidia ที่ฟื้นตัวเกือบ...
รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Prelim: 57.9 (คาดการณ์ 63, ก่อนหน้า 64.7) ดัชนีสภาพเศรษฐกิจ Prelim:...
พรรค CDU และ SPD ของเยอรมนีได้บรรลุข้อตกลงกับพรรคกรีนเกี่ยวกับแพ็คเกจทางการเงิน ตามรายงานของ Handelsblatt และผู้สื่อข่าวของพรรคกรีน ขณะนี้พรรคการเมืองต่าง...
ราคาทองคำได้ทำลายระดับ $3,000 ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การขึ้นราคาที่ยาวนานในโลหะมีค่าชนิดนี้ยังคงต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลทรัมป์...
ตลาดหุ้นยุโรปวันนี้ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น โดยมีดัชนีหลักส่วนใหญ่ในโซนสีเขียว โดยมี W20 (+1.41%) และ AUT20 (+1.25%) เป็นผู้นำ ขณะที่ SUI20 ลดลง Daimler...
ข้อมูลเงินเฟ้อของสเปนสำหรับเดือนกุมภาพันธ์: CPI MoM Final (ก.พ.): 0.4% เทียบกับการคาดการณ์ 0.4% และ 0.4% ก่อนหน้า CPI YoY Final (ก.พ.): 3% เทียบกับการคาดการณ์...
ข้อมูลเงินเฟ้อฝรั่งเศสสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ CPI MoM NSA (ก.พ.): 0% จริง เท่ากับคาดการณ์ 0% และก่อนหน้านี้ 0.2% CPI YoY NSA (ก.พ.): 0.8% จริง เท่ากับคาดการณ์...
ดัชนีของจีนที่แสดงโดย CH50cash พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นถึง 2.6% ในวันศุกร์ ทำให้เป็นการพุ่งขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสองเดือน สต็อกของผู้บริโภคเป็นผู้นำในการพุ่งขึ้นในตลาดโดยรวม...
ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรเดือนกุมภาพันธ์: GDP และการผลิตต่ำกว่าคาด GDP รายเดือน (ก.พ.): -0.1% เทียบกับคาดการณ์ 0.1% และ 0.4% ก่อนหน้า GDP รายปี...
