Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

17 มีนาคม 2025
18:18

DE40: หุ้นยุโรปพุ่งแรง, Volkswagen บวก 3%

สถานการณ์ตลาดทั่วไป: ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายวันจันทร์ ดัชนี DAX ของเยอรมนีในตลาดเงินสดเพิ่มขึ้นเกือบ 0.55% (สัญญา DE40 เพิ่มขึ้นเพียง...
16:25

ตลาดเด่นวันนี้ - CHN.cash - 17/03/2025

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังจากยอดค้าปลีกของจีนออกมาดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลโดยรวมจากจีนมีทั้งสัญญาณเชิงบวกและลบผสมกัน โดยดัชนี Hang Seng...
14:47

ปฏิทินเศรษฐกิจ: การขายปลีกของ U.S. เตรียมกลับตัวหรือไม่ - 17/03/2025

สัปดาห์นี้จะถูกทำเครื่องหมายด้วยการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อย่างไรก็ตาม ก่อนที่นักลงทุนจะทราบการตัดสินใจจากธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ...
14 มีนาคม 2025
01:17

ทองแดงส่องสว่างกว่าทองคำ? ภาษีและความต้องการจากจีน 🔎

สัญญาซื้อขายทองแดง (COPPER) กำลังเผชิญกับการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันนี้ (-0.5%) แต่พลศาสตร์ราคาของโลหะอุตสาหกรรมนี้ (+11.3% ในสัญญาตั้งแต่ต้นปี) ทำให้ราคามันใกล้เคียงกับทองคำ...
00:18

โกโก้ร่วง 4% แตะจุดต่ำสุดในรอบ 4 เดือน

ฟิวเจอร์สโกโก้ร่วง 4% ในวันนี้บน ICE แตะจุดต่ำสุดในรอบ 4 เดือน จากการปรับตัวดีขึ้นของอุปทาน ความตึงเครียดในตลาดคลี่คลาย และการกดดันจากการถือครองตำแหน่งยาวของนักเก็งกำไร ตลาดโกโก้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง...
22:36

ข่าวเด่น: US100 พุ่งขึ้น 1.5% จากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี

ดัชนี Wall Street ฟื้นตัวขึ้นจากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์ แม้จะมีรายงานจาก University of Michigan ที่แย่กว่าคาดการณ์...
19:20

รัฐบาลเยอรมนีตกลงกับกรีนเรื่องหนี้/กลาโหม – BUND10Y ร่วง 📉

พรรค CDU และ SPD ของเยอรมนีได้บรรลุข้อตกลงกับพรรคกรีนเกี่ยวกับแพ็คเกจทางการเงิน ตามรายงานของ Handelsblatt และผู้สื่อข่าวของพรรคกรีน ขณะนี้พรรคการเมืองต่าง...
17:25

GOLD ทำลายอุปสรรค $3,000 📈

ราคาทองคำได้ทำลายระดับ $3,000 ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การขึ้นราคาที่ยาวนานในโลหะมีค่าชนิดนี้ยังคงต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลทรัมป์...
14:31

ตลาดเด่นวันนี้ - CH50cash - 14/03/2025

ดัชนีของจีนที่แสดงโดย CH50cash พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นถึง 2.6% ในวันศุกร์ ทำให้เป็นการพุ่งขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสองเดือน สต็อกของผู้บริโภคเป็นผู้นำในการพุ่งขึ้นในตลาดโดยรวม...
14:03

ข่าวเด่น: ข้อมูล GDP และการผลิตของสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาดการณ์ ทำให้ GBP/USD ลดลง

ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรเดือนกุมภาพันธ์: GDP และการผลิตต่ำกว่าคาด GDP รายเดือน (ก.พ.): -0.1% เทียบกับคาดการณ์ 0.1% และ 0.4% ก่อนหน้า GDP รายปี...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

