NZDUSD - คำแนะนำจาก Credit Agricole (25.02.2025)
Credit Agricole ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน NZDUSD Credit Agricole แนะนำให้ถือสถานะซื้อในคู่สกุลเงินนี้ที่ระดับต่อไปนี้: Entry (ราคาตลาด):...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
น้ำมัน: สหรัฐฯ กำลังกำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่ออิหร่านเพื่อลดการส่งออกน้ำมันของประเทศ สหรัฐฯ กำลังคว่ำบาตรนายหน้า ผู้ประกอบการเรือ และบริษัทขนส่ง...
European stock markets showing strong positive momentum today with 10 of 11 major indices in the green, led by ITA40 (+0.55%) and SUI20 (+0.53%),...
ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ โดยแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,956.19 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2,937.65...
Bitcoin falls another 3.15% to $88,400, extending losses from late yesterday. The declines occur without a clear catalyst, likely resulting from multiple...
07:00 GMT German GDP Final QoQ: actual -0.2% QoQ; -0.2% expected vs -0.3% prior YoY: actual -0.2% YoY; -0.2% expected vs 0.1% prior EURUSD...
Today's economic releases will be closely watched as markets navigate escalating US-China tech tensions and President Trump's tariff threats. With...
ตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงอย่างหนักในวันอังคาร โดยหุ้นเทคโนโลยีเป็นหุ้นที่ร่วงลงมากที่สุดก่อนที่ Nvidia จะรายงานผลประกอบการในวันพุธ โดย Nikkei ของญี่ปุ่นร่วงลง...
US indices showed mixed performance with the S&P 500 rising 0.1%, Nasdaq 100 falling 0.4%, and Dow Jones Industrial Average adding 0.4% as investors...
Apple Inc. (AAPL.US) ได้ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า 500 พันล้านดอลลาร์ที่มุ่งเน้นไปที่สหรัฐฯ โดยเฉพาะ ซึ่งแผนนี้ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันการค้าในรัฐบาลสหรัฐฯ...
Starbucks shares rose 1.66% after the company announced plans to eliminate 1,100 corporate support roles and several hundred unfilled positions globally...
ความรู้สึกอ่อนแอจากสัปดาห์ที่แล้วยังคงดำเนินต่อไป ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดในแดนลบหลังจากที่ปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา ในขณะนี้ นักลงทุนยังคงต้องการสินทรัพย์เสี่ยง...
ยานยนต์ ธนาคาร และการป้องกันประเทศเป็นกลุ่มที่มีผลงานดีที่สุดในการประชุมวันนี้ ดัชนี DAX ของเยอรมนีในตลาดเงินสดเพิ่มขึ้นแล้วเกือบ 0.84% ธีมหลักของวันนี้คือการเลือกตั้งรัฐสภาในเยอรมนี...
This week, we are looking forward to the culmination of the Big Tech earnings season with Nvidia's (NVDA.US) financial report, scheduled for Wednesday...
10:00 AM GMT, Euro Zone - Inflation Data for January: CPI: actual 2.5% YoY; forecast 2.5% YoY; previous 2.4% YoY; CPI:...
The lack of surprises in the German Bundestag elections allowed the EURUSD to breathe a sigh of relief. The currency pair briefly rose above 1.05, but...
09:00 AM GMT, Germany - German Business Expectations for February: actual 85.4; forecast 85.2; previous 84.2; 09:00 AM GMT, Germany - German...
The Bundestag elections on Sunday brought a clear result: the new German Chancellor will be Friedrich Merz, and the election itself is won by the so-called...
