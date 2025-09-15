อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

25 กุมภาพันธ์ 2025
17:56

ตลาดเด่น: น้ำมัน ทองคำ ก๊าซธรรมชาติ โกโก้ (25.02.2568)

น้ำมัน: สหรัฐฯ กำลังกำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่ออิหร่านเพื่อลดการส่งออกน้ำมันของประเทศ สหรัฐฯ กำลังคว่ำบาตรนายหน้า ผู้ประกอบการเรือ และบริษัทขนส่ง...
24 กุมภาพันธ์ 2025
00:54

Apple เพิ่มขึ้น 1% หลังประกาศแผนลงทุน 500 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ📄🖋️

Apple Inc. (AAPL.US) ได้ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า 500 พันล้านดอลลาร์ที่มุ่งเน้นไปที่สหรัฐฯ โดยเฉพาะ ซึ่งแผนนี้ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันการค้าในรัฐบาลสหรัฐฯ...
22:26

ตลาดสหรัฐฯ เปิดร่วง: ดัชนีลดลงในวันแรกของสัปดาห์ 🔔

ความรู้สึกอ่อนแอจากสัปดาห์ที่แล้วยังคงดำเนินต่อไป ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดในแดนลบหลังจากที่ปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา ในขณะนี้ นักลงทุนยังคงต้องการสินทรัพย์เสี่ยง...
20:27

DE40 ตอบรับผลการเลือกตั้งเยอรมนีในเชิงบวก 📈

ยานยนต์ ธนาคาร และการป้องกันประเทศเป็นกลุ่มที่มีผลงานดีที่สุดในการประชุมวันนี้ ดัชนี DAX ของเยอรมนีในตลาดเงินสดเพิ่มขึ้นแล้วเกือบ 0.84% ​​ธีมหลักของวันนี้คือการเลือกตั้งรัฐสภาในเยอรมนี...

