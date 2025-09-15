อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

14 กุมภาพันธ์ 2025
21:17

🚨 อุตสาหกรรมสหรัฐฯ แรงเกินคาด 🏭💪 ดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่อง 💵⬇️

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ MoM (ม.ค.): 0.5% (คาดการณ์ 0.3%, ก่อนหน้า 0.9%, แก้ไข 1%) ผลผลิตภาคการผลิตของสหรัฐฯ MoM: -0.1% (คาดการณ์ 0.1%, คาดการณ์...
18:19

DE40: หุ้นยุโรปสูญเสียโมเมนตัมบวกปลายสัปดาห์

ตลาดหุ้นยุโรปปรับลดกำไรช่วงสุดสัปดาห์ลงบ้าง กลุ่มยานยนต์และแฟชั่นมีผลงานดีที่สุดในรอบวันนี้ สถานการณ์ตลาดโดยรวม: ตลาดยุโรปมีการซื้อขายที่ผสมผสานกันในช่วงปลายสัปดาห์...
13:48

สรุปข่างเช้านี้ (14.02.2025)

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้นโดยไม่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตที่สูงกว่าที่คาดไว้เมื่อวานนี้ และบันทึกของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับภาษีศุลกากรแบบตอบแทนใหม่สำหรับประเทศต่างๆ...
13 กุมภาพันธ์ 2025
02:09

สรุปรายวัน: อัพเดทภาษีตอบโต้ของทรัมป์ไม่กระทบบรรยากาศใน Wall Street 📈

ดัชนีของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้า โดย Nasdaq (+0.77%), S&P500 (+0.42%), DJIA (+0.36%) และ Russell 2000 (+0.25%) กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตในสหรัฐฯ...
23:05

USDCAD ร่วงจากความล่าช้าภาษีศุลกากร

ดอลลาร์แคนาดา (CAD) แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจาก CNBC รายงานล่าสุดที่ระบุว่าการจัดเก็บภาษีศุลกากรต่อสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกจะถูกเลื่อนออกไปจนถึงเดือนเมษายน...
16:01

ตลาดเด่น - น้ำมัน OIL (13.01.2025)

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (OIL) ล่วงหน้าลดลง 0.5% พยายามที่จะทรงตัวหลังจากการเทขายเมื่อวานนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน...
15:37

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตา PPI สหรัฐฯ และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานบนวอลล์สตรีท

ดัชนีฟิวเจอร์สสหรัฐลดลงเล็กน้อย การเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และการเรียกร้องสิทธิการว่างงานเป็นประเด็นสำคัญในระดับมหภาค การเทขายกำไรจากบริษัทเทคโนโลยีจีนทำให้...
15:13

CHN.cash ขาดทุน 1.5% ท่ามกลางการขาดทุนรายวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม💥ขายทำกำไรหุ้น AI ของจีน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนี Hang Seng ของจีน (CHN.cash) ปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนตัดสินใจเทขายทำกำไรจากหุ้นเทคโนโลยีและ AI ซึ่งน่าจะเป็นหุ้นที่มี...

