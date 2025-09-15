🚨 อุตสาหกรรมสหรัฐฯ แรงเกินคาด 🏭💪 ดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่อง 💵⬇️
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ MoM (ม.ค.): 0.5% (คาดการณ์ 0.3%, ก่อนหน้า 0.9%, แก้ไข 1%) ผลผลิตภาคการผลิตของสหรัฐฯ MoM: -0.1% (คาดการณ์ 0.1%, คาดการณ์...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
13:30 น. GMT, สหรัฐอเมริกา - ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนมกราคม: ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ: -0.9% MoM; คาดการณ์ -0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.7% MoM; ยอดขายปลีกพื้นฐาน:...
ตลาดหุ้นยุโรปปรับลดกำไรช่วงสุดสัปดาห์ลงบ้าง กลุ่มยานยนต์และแฟชั่นมีผลงานดีที่สุดในรอบวันนี้ สถานการณ์ตลาดโดยรวม: ตลาดยุโรปมีการซื้อขายที่ผสมผสานกันในช่วงปลายสัปดาห์...
10:00 น. GMT, ยูโรโซน - ข้อมูล GDP: GDP (ไตรมาส 4): จริง 0.1% เทียบกับไตรมาสก่อน คาดการณ์ 0.0% เทียบกับไตรมาสก่อน ก่อนหน้า 0.4% เทียบกับไตรมาสก่อน GDP...
The Hang Seng Index in Hong Kong continues its recent rally, rising 4% and approaching historic highs around 8,400-8,450. The Chinese stock market is not...
Markets reacted positively to the postponement of President Donald Trump's infamous “tariffs on everything,” which, as recently as early...
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้นโดยไม่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตที่สูงกว่าที่คาดไว้เมื่อวานนี้ และบันทึกของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับภาษีศุลกากรแบบตอบแทนใหม่สำหรับประเทศต่างๆ...
ดัชนีของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้า โดย Nasdaq (+0.77%), S&P500 (+0.42%), DJIA (+0.36%) และ Russell 2000 (+0.25%) กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตในสหรัฐฯ...
Despite the sizable gains we see at the end of Thursday's session in stock markets, the cryptocurrency sector is lagging behind and seeing relatively...
ดอลลาร์แคนาดา (CAD) แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจาก CNBC รายงานล่าสุดที่ระบุว่าการจัดเก็บภาษีศุลกากรต่อสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกจะถูกเลื่อนออกไปจนถึงเดือนเมษายน...
- Change in US gas inventories according to EIA: Actual: -100 billion cubic feet. Expected -92 billion cubic feet (bcf) vs -174 bcf previously NATGAS...
US100 gains despite high PPI reading Review of quarterly results from companies such as Cisco, Robinhood and Albemarle Markets in the US open...
- US PPI inflation headline (for January): Actual: 3.5% expected 3.3% vs. 3.3% previously US Core PPI (for January): Actual: 3.6%. Expected 3.3%...
Shares of British American Tobacco (BATS.UK) are losing 7.5% in today's session, after the company's forecasts for revenue growth in fiscal 2025...
Like other holidays, Valentine's Day is a time to give gifts to loved ones. However, if you haven't bought chocolate, a gold pendant or invited...
DAX futures (DE40) are up slightly over 0.5%, paring some of their initial gains. The index is primarily driven by German automotive stocks. Yesterday,...
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (OIL) ล่วงหน้าลดลง 0.5% พยายามที่จะทรงตัวหลังจากการเทขายเมื่อวานนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน...
ดัชนีฟิวเจอร์สสหรัฐลดลงเล็กน้อย การเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และการเรียกร้องสิทธิการว่างงานเป็นประเด็นสำคัญในระดับมหภาค การเทขายกำไรจากบริษัทเทคโนโลยีจีนทำให้...
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนี Hang Seng ของจีน (CHN.cash) ปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนตัดสินใจเทขายทำกำไรจากหุ้นเทคโนโลยีและ AI ซึ่งน่าจะเป็นหุ้นที่มี...
