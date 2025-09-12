อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

23 กรกฎาคม 2025
12:04

US OPEN: รายงานผลประกอบการหลักและหุ้นเทคโนโลยีกดดันความเชื่อมั่นในวอลล์สตรีท

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงแกว่งใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยแรงกดดันจากภาษีส่งผลกระทบต่อรายงานผลประกอบการสำคัญหลายบริษัท โดยเฉพาะ General Motors แม้แรงขายโดยรวมจะยังอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับยุโรป ดัชนี...
11:55

USDIDX ฟื้นขึ้นแตะ EMA10

ดัชนีดอลลาร์ (USD Index) หยุดการเทขายเมื่อวานนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านั้นได้รับแรงกดดันจากความเห็นที่หลากหลายของฝ่ายบริหารสหรัฐฯ เกี่ยวกับการสิ้นสุดอย่างเป็นทางการของการเจรจาทางการค้า...
11:51

หุ้นโคคา-โคลา ปรับตัวลดลงหลังรายงานผลประกอบการ แต่แนวโน้มทั้งปียังคงมีความมั่นคง

Coca-Cola (KO.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 แสดงความแข็งแกร่งท่ามกลางสภาพแวดล้อมผู้บริโภคที่ท้าทายและแรงกดดันด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ แม้กำไรจะสูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย...
11:41

📉 DE40 ร่วงลงเกือบ 1%

ตลาดหุ้นยุโรป ซึ่งเริ่มต้นปีด้วยการทำผลงานได้ดีกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างโดดเด่น กำลังเผชิญกับช่วงเวลาความผันผวนสูง หลังจากการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีแรกที่แข็งแกร่ง...
11:39

DE40: ผลประกอบการบริษัทและความไม่แน่นอนเรื่องภาษีส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นยุโรป

  หุ้นเยอรมนีปรับตัวลดลง ผลประกอบการบริษัทและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีกระทบดัชนีหุ้นยุโรป ตลาดยุโรปยังคงเผชิญแรงกดดันในวันนี้ จากความกังวลเรื่องภาษีและอนาคตนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปที่มีต่อสหรัฐฯ...
11:34

สรุปภาพรวมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ - น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, แพลทินัม, โกโก้

น้ำมัน อิรักได้ตกลงที่จะอนุญาตให้มีการขนส่งน้ำมันผ่านเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน ทางตอนเหนือของประเทศ โดยคาดว่าเคอร์ดิสถานจะส่งน้ำมันประมาณ 230,000–250,000...
11:34

22 กรกฎาคม 2025
16:35

ตลาดเด่นวันนี้ - USDIDX (22.07.2025)

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวเล็กน้อยที่ +0.05% หลังจากร่วงลงเกือบ 0.60% เมื่อวานนี้ การฟื้นตัวครั้งนี้ถือเป็นการปรับฐานเพียงเล็กน้อย ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นก่อนถึงเส้นตายการเก็บภาษีในวันที่...
16:33

ปฏิทินเศรษฐกิจ: คำกล่าวของผู้ว่าการธนาคารกลางและผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ 📃

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลมหภาคสำคัญใด ๆ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะจับตาดูถ้อยแถลงของผู้ว่าการธนาคารกลาง โดยเฉพาะประธาน Fed นายเจอโรม พาวเวลล์...
13:33

สรุปข่าวเช้า (22.07.2025)

การซื้อขายวันอังคารยังคงสงบ ดัชนีผสมผสานกัน ญี่ปุ่นและออสเตรเลียปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนีของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คู่สกุลเงินหลักเคลื่อนไหวในกรอบแคบ...
09:46

สิ่งที่คาดหวังจากผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ของโคคา-โคล่า

Coca-Cola (KO.US) มีกำหนดประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ในวันพรุ่งนี้ก่อนเปิดตลาด ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีรายได้เติบโตเล็กน้อย และกำไรต่อหุ้นลดลงเล็กน้อย ผลประกอบการนี้จะออกมาในสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจ...
09:44

Opendoor พุ่งขึ้น 90% และเพิ่มขึ้นเกือบ 600% ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม จะเป็น GameStop ตัวต่อไปหรือไม่?

Opendoor Technologies (OPEN.US) หุ้นพุ่งแรง 178% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นเกือบ 600% เมื่อเทียบรายเดือน ถือเป็นการรั้งอันดับสูงสุดรายสัปดาห์ตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดในปี...
09:43

US Open ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเปิดสัปดาห์ใหม่ด้วยการปรับตัวขึ้น

วันนี้ความสนใจของนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ โดยประเด็นสงครามการค้าชะลอไปก่อนชั่วคราว การไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญยิ่งทำให้รายงานผลประกอบการรายไตรมาสมีความสำคัญมากขึ้น ณ...
09:41

ข่าวเด่น: ดัชนีราคาผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมของแคนาดาปรับตัวสูงกว่าคาดการณ์

เวลา 01:30 น. BST, แคนาดา — ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน: ดัชนีราคาผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPPI): จริง 1.7% เมื่อเทียบปีต่อปี (YoY);...
09:40

EURUSD ได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงสงครามการค้าที่เพิ่มขึ้น

ความไม่แน่นอนที่หนุนให้ EURUSD ปรับตัวขึ้น (+0.25%) ถูกเร่งให้รุนแรงขึ้นจากข้อความที่ไม่สอดคล้องกันจากฝ่ายบริหารสหรัฐฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ...
09:38

DE40: การลงทุนในจีนหนุนอุตสาหกรรมเหล็กยุโรป

วันอังคารในตลาดหุ้นยุโรปสะท้อนความรู้สึกของนักลงทุนที่หลากหลาย ดัชนีในตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี AUT20 (+0.53%), SPA35 (+0.16%),...
09:35

📉ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วงกว่า 5%

📉ราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนในช่วงต้นสัปดาห์นี้ แม้ว่าพยากรณ์อากาศจะชี้ว่าอุณหภูมิในหลายพื้นที่ของสหรัฐจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่สภาพอากาศที่เย็นลงในฝั่งตะวันตกของประเทศ—which...
09:26

รายงานผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทต่าง ๆ ประจำสัปดาห์นี้

สัปดาห์หน้าจะมีอะไรน่าจับตาบ้าง? ฤดูกาลประกาศผลประกอบการกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญ! เรากำลังจะได้เห็นผลประกอบการชุดแรกจากกลุ่ม Big Tech บริษัทชั้นนำของยุโรป...

