انخفض US500 1% قبل دقائق من بدء التداول

الوضع في وول ستريت قبل نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يونيو اليوم متوتر للغاية. يتراجع مؤشر 500 الأمريكي بنحو 1%، ويشعر المستثمرون بالقلق من عودة التضخم، لا سيما مع الارتفاع القوي في أسعار النفط بعد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر دراسة حديثة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن ما يقرب من نصف الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية لا تزال تخطط لرفع أسعارها.

هل سيزيد محضر اليوم من حدة عمليات البيع؟ سيتوقف كل شيء على ما إذا كان عدد أكبر من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يرون مخاطر تضخم متزايدة، ويتوقعون بالفعل فرصًا للعودة إلى رفع أسعار الفائدة.

انقسام في الرسم البياني: تعادل متشدد

أسفر اجتماع يونيو عن قرار بالإجماع بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.75%، لكن الرسم البياني كشف عن انقسام عميق داخل الاحتياطي الفيدرالي:

9 من أصل 18 عضوًا اختاروا رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام إذا بقي التضخم فوق 2%.

8 أعضاء اختاروا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وعضو واحد فقط توقع خفضها.

لم يُقدّم كيفن وارش نفسه توقعاته، مما يزيد من غموض موقفه الحقيقي.

ستُظهر محاضر الاجتماع مدى قوة إصرار المجموعة المُطالبة بمزيد من التشديد النقدي، وما إذا كانت مكافحة التضخم (بعد خمس سنوات من تجاوزه الهدف المُحدد) قد طغت تمامًا على المخاوف بشأن سوق العمل.

يُبيّن الرسم البياني توزيع أسعار الفائدة المُتوقعة من قِبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

يتوقع نصف أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية رفع أسعار الفائدة هذا العام، بينما لا يتوقع النصف الآخر ذلك. وسيتوقف كل شيء على سلوك التضخم والاقتصاد. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

تأثير وارش: كلمات أقل، تقلبات أكبر

شرع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد فورًا في إصلاح جذري لأسلوب تواصل البنك المركزي. فقد اختصر بيان يونيو من أكثر من 300 كلمة إلى حوالي 130 كلمة فقط، متخليًا تمامًا عن التوجيهات المستقبلية التقليدية. قد يعني هذا أن البنوك المركزية ستكون أقل اعتمادًا على البيانات الواردة، وأكثر اعتمادًا على التوقعات، وستكون قراراتها بشأن تغييرات معايير السياسة النقدية أكثر تواترًا وأصعب في التنبؤ.

لكن جيمس بولارد حذر من أن هذا الأسلوب الجديد، الذي يُشبه عهد آلان غرينسبان، قد يدفع الأسواق نحو مزيد من التقلبات. هناك خطر كبير من أن يكون محضر اجتماع اليوم أقصر وأقل تفصيلًا من المعتاد. بالنسبة لسوق مذعور، يُعد غياب المؤشرات الواضحة ذريعة مثالية لمزيد من الهروب من المخاطر.

هل سيزيد محضر الاجتماع من حدة انخفاضات سوق الأسهم؟

يكمن مفتاح تقييم الوضع في التباين الزمني. تعكس محاضر اجتماع اليوم حالة اللجنة الذهنية في منتصف يونيو، عندما بلغت المخاوف بشأن التضخم المستعصي (الذي غذته، من بين عوامل أخرى، التوترات في إيران وأسعار الطاقة) ذروتها.

ماذا حدث لاحقًا؟

جلب اجتماع سينترا بعض الارتياح: في الأسبوع الماضي، وخلال ندوة البنك المركزي الأوروبي في سينترا، خفف كيفن وارش من لهجته، مدعيًا أن مخاطر التضخم قد انخفضت مؤخرًا. وتحدث جون ويليامز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بلهجة مماثلة.

تمركز السوق: حتى أن متداولي الخيارات بدأوا يراهنون على أن السوق يتصرف بتشدد مفرط، وأن تسعير رفع أسعار الفائدة مبالغ فيه.

عودة التصعيد في الشرق الأوسط: يدعي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار غير ساري المفعول، ويعلن عن المزيد من الهجمات على إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يقرب من 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

تعاني وول ستريت بالفعل من خسائر فادحة بسبب المخاوف المتجددة من التضخم، وتجد اللهجة المتشددة في المحاضر الصادرة في منتصف يونيو أرضية خصبة للغاية، وقد تزيد من حدة هذه الخسائر. سيحصل السوق على دليل قاطع على أن الاحتياطي الفيدرالي كان على وشك رفع أسعار الفائدة، وإذا عادت أسعار النفط إلى النمو، فقد يصبح احتمال رفعها في سبتمبر واقعًا، رغم أنه سيمثل خطوة غير مرغوب فيها من قبل ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي. ويأمل المستثمرون المتفائلون في سوق الأسهم أن تُظهر محاضر اجتماع اللجنة توازنًا أكبر وميلًا إلى التوافق، مما قد يُخفف الضغط على سوق أسعار الفائدة ويُنعش الأسهم. ولا شك أن عدم شن هجوم على إيران الليلة أو خلال الليل قد يُحسّن المعنويات.

مع ذلك، يتراجع مؤشر US500 بأكثر من 1%، مسجلًا أدنى مستوياته منذ 29 يونيو، متجاوزًا مستوى 7500 ومستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2 للموجة الصعودية الأخيرة. إذا أظهرت المحاضر قوة موقف المتشددين، فسيكون من الممكن العودة إلى 7400 نقطة. أما إذا كانت المحاضر متوازنة ولم تشن الولايات المتحدة هجومًا على إيران، فقد يعود السعر فوق 7500 نقطة، مما يُعطي إشارة واضحة على استمرار الاتجاه الصعودي.