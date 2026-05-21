งบ Nvidia ออกมาปัง แต่หุ้นดิ่ง

Nvidia รายงานงบ Q1 FY2027 เมื่อคืน 20 พ.ค. EPS อยู่ที่ 1.87 ดอลลาร์ ชนะคาดที่ 1.76 ดอลลาร์ revenue 81.62 พันล้านดอลลาร์ ชนะคาดที่ 79.19 พันล้านดอลลาร์ Data Center revenue 75.2 พันล้านดอลลาร์ Q2 guidance ที่ 91 พันล้านดอลลาร์ ยังชนะ consensus อีก และ Nvidia ประกาศเพิ่ม dividend จาก 0.01 เป็น 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น พร้อม buyback เพิ่มอีก 80 พันล้านดอลลาร์ งบดีทุกด้าน แต่หุ้นร่วงก่อนแล้วค่อยฟื้น
สาเหตุที่หุ้นร่วงทั้งที่งบดีมีสองเรื่องตรงๆ
- เรื่องแรกคือ Nvidia ประกาศชัดว่าไม่มีการส่ง Data Center Hopper products ไปจีนแล้ว นั่นคือการตัด revenue stream ก้อนใหญ่ออกไปทันที
- เรื่องที่สองคือ valuation ยังตึง ตลาดคาดไว้สูงกว่า consensus อยู่แล้ว พองบดีแต่ไม่ได้เซอร์ไพรส์มากพอ ก็ไม่มีแรงดันราคาขึ้นต่อ
สิ่งที่ทำให้หุ้นฟื้นขึ้นมาไม่ใช่งบ Nvidia แต่เป็นข่าว Iran Trump ประกาศว่าสหรัฐอยู่ใน "final stages" ของการเจรจากับอิหร่าน Brent ร่วงจาก 105 ดอลลาร์ลงมาที่ 98 ดอลลาร์ ลงกว่า 5.6% ในวันเดียว S&P 500 บวก 1.1% ตลาดโล่งใจเพราะมองว่า Hormuz อาจเปิดได้
กลับมาที่คำถามในหัวข้อ เงินไหลจาก AI เข้าทองจริงหรือไม่ ดูจากกราฟ M15 คืนนั้น ช่วงที่ NVDA ร่วงจากแนวต้าน 225.90 ลงมาใต้ 223.71 ทองวิ่งขึ้นจากโซน 4,511 ทะลุ 4,530.66 ขึ้นไปทดสอบ 4,574 ทันที นั่นคือ rotation ที่เห็นชัดในระยะสั้น เงินบางส่วนออกจาก AI เข้าทองจริง
ที่มา: xStation
ที่มา: xStation
แต่ภาพใหญ่ซับซ้อนกว่านั้น Fed Minutes คืนเดียวกันบอกชัดว่าส่วนใหญ่ของ Fed พร้อมขึ้นดอกเบี้ยถ้าเงินเฟ้อยังสูงอยู่ นั่นคือแรงกดทองจาก yield และดอลลาร์ยังไม่หายไป ทองจึงยังไม่ได้วิ่งอิสระ แต่ถ้า Iran deal สำเร็จ น้ำมันลงต่อ เงินเฟ้อคลาย Fed ไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ย ทองจะได้แรงหนุนสองทางพร้อมกันทั้งดอลลาร์อ่อนและ yield ลด
ทองคือสินทรัพย์กำลังเป็นกลับไปเป็นปลอดภัย ไม่ใช่แค่ที่หลบภัย และตอนนี้มันกำลังพิสูจน์บทบาทนั้นอยู่ทุกครั้งที่ AI narrative เริ่มสั่นครับZing Choosuwan - Analyst Director XTB Thailand
