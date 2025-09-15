อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

10 มีนาคม 2025
19:27

DE40: หุ้นยุโรปเผชิญแรงกดดัน DE40 ร่วง 2.3% 📉

สถานการณ์ตลาดทั่วไป: ตลาดยุโรปกำลังลดลงในช่วงการซื้อขายวันจันทร์ ดัชนี DAX ของเยอรมนีในตลาดเงินสดลดลงเกือบ 1.4% (สัญญา DE40 ลดลง 2.3%) วันนี้ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ...
19:15

Novo Nordisk ลดลงในวันเดียวมากที่สุดตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 📉

Novo Nordisk (NOVOB.DK) ร่วงลงมากกว่า 5.5% ในวันนี้หลังจากการเปิดเผยผลการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 สำหรับยาลดน้ำหนักตัวใหม่ของบริษัท CagriSema โดยบริษัทได้รายงานผลการศึกษาที่เป็นบวก...
18:23

ข่าวเด่น: EURUSD ร่วงหลังพรรค Greens ในเยอรมนีอาจขัดขวางการผ่อนปรนการควบคุมหนี้📉

EURUSD ร่วงหลังจากเจ้าหน้าที่ของพรรค Greens ในเยอรมนีเรียกร้องให้สมาชิกพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงคัดค้านร่างกฎหมายผ่อนปรนการควบคุมหนี้ที่นายกรัฐมนตรีที่ได้รับแต่งตั้ง...
18:05

ปฏิทินผลประกอบการ: บริษัท DAX 10.03.2025

ปฏิทินผลประกอบการบริษัท DAX ประจำสัปดาห์นี้ แม้ว่าผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่จะถูกเปิดเผยไปแล้ว แต่สัปดาห์นี้ยังคงมีรายงานผลประกอบการไตรมาส...
16:28

ตลาดเด่นวันนี้ : USDCNH 10.03.2025

หยวนจีนกำลังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดย USDCNH ฟื้นตัวจากขอบล่างของช่วงการปรับฐานในตอบสนองต่อการกลับมาของแรงกดดันจากเงินฝืดในจีน การอ่านดัชนีราคาผู้บริโภค...
14:38

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเงินเฟ้อยูโรโซนและข้อมูลจากญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมา 10.03.2025

สัปดาห์นี้จะถูกกำหนดโดยการประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ แต่ก่อนที่ CPI ของสหรัฐจะดึงความสนใจในวันพุธ เรายังเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยปฏิทินเศรษฐกิจที่บางเฉียบในวันจันทร์ หลังจากการประกาศข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรมของเยอรมนีและ...
7 มีนาคม 2025
01:54

ข่าวเด่นวันนี้: ความกังวลท้ายสัปดาห์ ตลาดหุ้นพยายามลดขาดทุน 📌

ตลาดหุ้นลดการขาดทุนช่วงต้นก่อนปิดตลาด โดย US500 ลดลง 0.18%, US100 ลดลง 0.40% และ US2000 ลดลง 0.15% นักลงทุนยังคงขายพันธบัตร ดอลลาร์ และคริปโตเคอเรนซี...
00:59

ข่าวเด่น: EURUSD ชะลอขึ้นหลังพาวเวลเผย "เศรษฐกิจยังดี ไม่ต้องรีบ"📄📈

ตามมุมมองของประธานเฟด เศรษฐกิจของสหรัฐฯ อยู่ในสถานะที่ดี และนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสมเพื่อจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นและข้อมูลตลาดแรงงานที่ออกมาแย่กว่าคาดเล็กน้อย...
00:55

สามตลาดที่ต้องจับตามองวีคหน้า 10.03.2025

ตลาดการเงินยังคงมีความผันผวนจากการตัดสินใจล่าสุดเกี่ยวกับภาษีและแผนการลงทุนด้านการป้องกันในยุโรป สัปดาห์ที่จะถึงนี้จะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่ค่อนข้างน้อยกว่า...
23:57

Broadcom เพิ่มขึ้นหลังจากผลประกอบการรายไตรมาสที่ดี 📌

Broadcom (AVGO.US) เพิ่มขึ้น 4% หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่เกินคาด โดยมีรายได้ที่ 14.92 พันล้านดอลลาร์ (เทียบกับคาดการณ์ที่ 14.6 พันล้านดอลลาร์)...
22:21

เปิดตลาดสหรัฐ: หุ้นเปิดการซื้อขายในช่วงปลายสัปดาห์บนพื้นฐานที่ไม่แน่นอน 📈📌

Wall Street เริ่มต้นการซื้อขายในวันศุกร์โดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน - ดัชนีหลักเปิดในแดนลบเล็กน้อย แม้จะมีรายงานตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าคาดเล็กน้อย...
22:20

ข่าวเด่น: น้ำมันพุ่งเกือบ 3% หลังทรัมป์ขู่คว่ำบาตรรัสเซีย

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่คว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม อ้างว่ารัสเซียกำลัง "โจมตี" ยูเครนในสนามรบ พร้อมเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรทางการเงินและการเก็บภาษีจนกว่าจะมีการ...
20:34

ข่าวเด่น: การจ้างงานแคนาดาต่ำกว่าคาด | USDCAD เพิ่มขึ้น 0.35%

การจ้างงานแคนาดาเพิ่มขึ้นเพียง 1.1k (คาด 20k, ก่อนหน้า 76k) อัตราว่างงานลดลงเหลือ 6.6% (คาด 6.7%, ก่อนหน้า 6.7%) อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น...

