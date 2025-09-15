⏬ US500 ร่วงลง 0.5%
การเปิดสัปดาห์ใหม่ไม่ได้ช่วยให้ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวได้ โดยหุ้นเทคโนโลยีหลักถูกเทขายก่อนเปิดตลาด นำโดย Alphabet (-2.6%), Tesla (-4.0%), Microsoft (-1.5%),...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
การเปิดสัปดาห์ใหม่ไม่ได้ช่วยให้ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวได้ โดยหุ้นเทคโนโลยีหลักถูกเทขายก่อนเปิดตลาด นำโดย Alphabet (-2.6%), Tesla (-4.0%), Microsoft (-1.5%),...
สถานการณ์ตลาดทั่วไป: ตลาดยุโรปกำลังลดลงในช่วงการซื้อขายวันจันทร์ ดัชนี DAX ของเยอรมนีในตลาดเงินสดลดลงเกือบ 1.4% (สัญญา DE40 ลดลง 2.3%) วันนี้ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ...
Novo Nordisk (NOVOB.DK) ร่วงลงมากกว่า 5.5% ในวันนี้หลังจากการเปิดเผยผลการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 สำหรับยาลดน้ำหนักตัวใหม่ของบริษัท CagriSema โดยบริษัทได้รายงานผลการศึกษาที่เป็นบวก...
ANZ Research ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD ANZ Research แนะนำให้เปิดตำแหน่งขาย (Short Position) ในคู่สกุลเงิน EUR/USD ที่ระดับดังต่อไปนี้: Entry...
EURUSD ร่วงหลังจากเจ้าหน้าที่ของพรรค Greens ในเยอรมนีเรียกร้องให้สมาชิกพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงคัดค้านร่างกฎหมายผ่อนปรนการควบคุมหนี้ที่นายกรัฐมนตรีที่ได้รับแต่งตั้ง...
ปฏิทินผลประกอบการบริษัท DAX ประจำสัปดาห์นี้ แม้ว่าผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่จะถูกเปิดเผยไปแล้ว แต่สัปดาห์นี้ยังคงมีรายงานผลประกอบการไตรมาส...
09:30 AM GMT, ยูโรโซน, Sentix สำหรับเดือนมีนาคม: Actual: -2.9 Forecast: -8.5 Previously: -12.7 แหล่งที่มา: xStation5
หยวนจีนกำลังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดย USDCNH ฟื้นตัวจากขอบล่างของช่วงการปรับฐานในตอบสนองต่อการกลับมาของแรงกดดันจากเงินฝืดในจีน การอ่านดัชนีราคาผู้บริโภค...
สัปดาห์นี้จะถูกกำหนดโดยการประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ แต่ก่อนที่ CPI ของสหรัฐจะดึงความสนใจในวันพุธ เรายังเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยปฏิทินเศรษฐกิจที่บางเฉียบในวันจันทร์ หลังจากการประกาศข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรมของเยอรมนีและ...
08:00 AM GMT, เยอรมนี - การผลิตภาคอุตสาหกรรมสำหรับเดือนมกราคม: รายเดือน: actual 2.0% MoM; forecast 1.6% MoM; previous -2.4% MoM; รายปี: actual...
ดัชนีหุ้นบนวอลล์สตรีทปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ในแดนบวก แม้ว่าจะมีการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปิดตลาด ดัชนี Nasdaq ฟื้นตัวขึ้น 0.7%, S&P 500 เพิ่มขึ้น...
ตลาดหุ้นลดการขาดทุนช่วงต้นก่อนปิดตลาด โดย US500 ลดลง 0.18%, US100 ลดลง 0.40% และ US2000 ลดลง 0.15% นักลงทุนยังคงขายพันธบัตร ดอลลาร์ และคริปโตเคอเรนซี...
ตามมุมมองของประธานเฟด เศรษฐกิจของสหรัฐฯ อยู่ในสถานะที่ดี และนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสมเพื่อจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นและข้อมูลตลาดแรงงานที่ออกมาแย่กว่าคาดเล็กน้อย...
ตลาดการเงินยังคงมีความผันผวนจากการตัดสินใจล่าสุดเกี่ยวกับภาษีและแผนการลงทุนด้านการป้องกันในยุโรป สัปดาห์ที่จะถึงนี้จะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่ค่อนข้างน้อยกว่า...
Broadcom (AVGO.US) เพิ่มขึ้น 4% หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่เกินคาด โดยมีรายได้ที่ 14.92 พันล้านดอลลาร์ (เทียบกับคาดการณ์ที่ 14.6 พันล้านดอลลาร์)...
Wall Street เริ่มต้นการซื้อขายในวันศุกร์โดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน - ดัชนีหลักเปิดในแดนลบเล็กน้อย แม้จะมีรายงานตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าคาดเล็กน้อย...
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่คว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม อ้างว่ารัสเซียกำลัง "โจมตี" ยูเครนในสนามรบ พร้อมเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรทางการเงินและการเก็บภาษีจนกว่าจะมีการ...
การจ้างงานแคนาดาเพิ่มขึ้นเพียง 1.1k (คาด 20k, ก่อนหน้า 76k) อัตราว่างงานลดลงเหลือ 6.6% (คาด 6.7%, ก่อนหน้า 6.7%) อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม