หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

30 กรกฎาคม 2025
10:19

US OPEN: ดัชนีหุ้นขยับเข้าใกล้จุดสูงสุดระหว่างวัน หลัง P&G และ Boeing รายงานผลประกอบการดีกว่าคาด

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเคลื่อนไหวในแดนบวกเล็กน้อยในวันอังคาร ขณะที่รายงานผลประกอบการสำคัญยังคงทยอยออกมา แม้โมเมนตัมเชิงบวกในช่วงต้นวันจะเริ่มชะลอลง แต่ดัชนีสำคัญของสหรัฐยังคงอยู่ในโซนบวก...
10:16

ข่าวเด่น: ตัวเลข JOLTS ของสหรัฐต่ำกว่าคาดการณ์ EUR/USD ร่วงต่อเนื่อง

ตลาดแรงงานสหรัฐยังทรงตัว ข้อมูล JOLTS ต่ำกว่าคาด ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับขึ้นเกินคาด — EUR/USD ร่วงต่อเนื่อง เมื่อเวลา 15:00 BST สหรัฐรายงานตัวเลข...
10:14

บมจ.โบอิ้งสร้างเซอร์ไพรส์ แซงเป้ารายได้ แข่งขึ้นราคาหุ้นก่อนเปิดตลาด

Boeing เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 แซงคาด รายได้พุ่ง หุ้นบวกก่อนเปิดตลาด บริษัท Boeing รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 โดยมีพัฒนาการด้านการดำเนินงานที่ชัดเจน...
10:13

หุ้น Novo Nordisk ร่วง 16% หลังปรับลดแนวโน้มผลประกอบการทั้งปี 🚨

หุ้นของ Novo Nordisk (NOVOB.DK) ร่วงประมาณ 16% หลังบริษัทปรับลดแนวโน้มยอดขายและกำไรจากการดำเนินงานทั้งปี 2025 นักลงทุนเคยคาดหวังการเติบโตในระดับสูงจาก...
29 กรกฎาคม 2025
18:25

สรุปภาพรวมสินค้าโภคภัณฑ์ - น้ำมัน ทองคำ ก๊าซธรรมชาติ โกโก้

น้ำมัน การประชุม OPEC+ สัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีมติเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันประมาณ 550,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายน นับเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง...
18:19

ข่าวเด่น: สเปนเผย GDP และยอดขายปลีกแข็งแกร่งเกินคาด 📌👀

สเปนเผยข้อมูลเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าคาด ยอดขายปลีกเดือนมิถุนายน (YoY): ตัวเลขจริง: +6.2% ก่อนหน้า: +5.0% สะท้อนการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศอย่างชัดเจน GDP...
18:16

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB และรายงาน JOLTS🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ มีรายงานที่น่าสนใจหลายรายการ แม้จะไม่หนาแน่นมาก ถือเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่บรรยากาศค่อนข้างสงบ ก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญที่มีการประชุม...
13:54

สรุปข่าวเช้า

ตลาดเอเชียในวันนี้เคลื่อนไหวอย่างสงบ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ และกรอบการซื้อขายของทั้งตลาดเงินและตลาดหุ้นยังแคบ ดัชนีหุ้นเคลื่อนไหวจำกัดที่ประมาณ...
10:20

ข่าวเด่นวันนี้: ดอลลาร์ครองตลาดเงินตราต่างประเทศ น้ำมันปรับขึ้น 2.25%

บรรยากาศตลาดวันนี้ถูกกำหนดโดยข่าวข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพยุโรป ประเทศทั้งสองตกลงที่จะใช้ภาษีนำเข้า 15% ซึ่งจะครอบคลุมภาคส่วนที่เสี่ยงต่อการถูกเก็บภาษีสูงขึ้น...
10:18

หุ้น Tesla และ AMD ปรับตัวขึ้นแรง ขับเคลื่อนโดยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์

ข่าวราคาชิป AMD ปรับขึ้น? AMD วางแผนจะขึ้นราคาชิปเร่งความเร็ว AI รุ่น Instinct MI350 จากเดิม 15,000 ดอลลาร์ เป็น 25,000 ดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 70%...
10:17

ปฏิทินประกาศผลประกอบการ : Apple, Amazon, Meta Platforms, Microsoft

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเข้าสู่ช่วงสำคัญแล้ว โดยจะมีการเผยผลจาก 4 ใน 7 บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ (Magnificent Seven) เทคโนโลยีขนาดใหญ่นี้ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ...
10:16

US Open: การเริ่มต้นสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นบนวอลล์สตรีท

หุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดวันจันทร์ด้วยบรรยากาศผสม แม้จะมีแรงหนุนเบื้องต้นจากการประกาศข้อตกลงการค้าใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพยุโรป ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี US500...
09:42

พักรบทางการค้าหรือการประนีประนอมที่เต็มไปด้วยปัญหา?

ข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันจากประธานาธิบดีทรัมป์และประธานคณะกรรมาธิการยุโรป อูร์ซูลา ฟอน เดอร์ ไลเอน กำหนดให้มีการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่จากยุโรปไปยังสหรัฐฯ...
09:40

DE40: ตลาดยุโรปตอบสนองอย่างไรต่อข้อตกลงการค้า EU-US?

การซื้อขายในวันจันทร์ของตลาดหุ้นยุโรปแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่ผสมผสานจากนักลงทุน แม้ว่าบรรยากาศในวอลล์สตรีทจะเป็นบวกมากกว่า (ในแง่ของฟิวเจอร์ส) หัวข้อหลักของการซื้อขายวันนี้คือการบรรลุข้อตกลงการค้าขั้นต้นระหว่างสหรัฐฯ...

