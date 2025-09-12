เยนยังคงแข็งแกร่งท้าทายการร่วงของดอลลาร์ 📌
USDJPY ปิดตลาดที่ระดับทรงตัว แม้ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นในกลุ่ม G10 (EURUSD ลดลง 0.4%, AUDUSD ลดลง 0.2%, USDCHF เพิ่มขึ้น 0.5%,...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
เพิ่มเติม
USDJPY ปิดตลาดที่ระดับทรงตัว แม้ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นในกลุ่ม G10 (EURUSD ลดลง 0.4%, AUDUSD ลดลง 0.2%, USDCHF เพิ่มขึ้น 0.5%,...
คู่เงิน EUR/USD ยังคงร่วงต่อเนื่องจากช่วงต้นสัปดาห์ โดยขาดทุนเกือบ 2% ลดลงกว่า 200 จุด (pips) เริ่มต้นสัปดาห์ที่ประมาณ 1.1750 และปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่า...
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเคลื่อนไหวในแดนบวกเล็กน้อยในวันอังคาร ขณะที่รายงานผลประกอบการสำคัญยังคงทยอยออกมา แม้โมเมนตัมเชิงบวกในช่วงต้นวันจะเริ่มชะลอลง แต่ดัชนีสำคัญของสหรัฐยังคงอยู่ในโซนบวก...
ตลาดแรงงานสหรัฐยังทรงตัว ข้อมูล JOLTS ต่ำกว่าคาด ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับขึ้นเกินคาด — EUR/USD ร่วงต่อเนื่อง เมื่อเวลา 15:00 BST สหรัฐรายงานตัวเลข...
Boeing เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 แซงคาด รายได้พุ่ง หุ้นบวกก่อนเปิดตลาด บริษัท Boeing รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 โดยมีพัฒนาการด้านการดำเนินงานที่ชัดเจน...
หุ้นของ Novo Nordisk (NOVOB.DK) ร่วงประมาณ 16% หลังบริษัทปรับลดแนวโน้มยอดขายและกำไรจากการดำเนินงานทั้งปี 2025 นักลงทุนเคยคาดหวังการเติบโตในระดับสูงจาก...
ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกในวันนี้ท่ามกลางฤดูกาลประกาศผลประกอบการที่คึกคัก ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับขึ้น 0.70% โดยได้แรงหนุนหลักจากกลุ่มธนาคาร เทคโนโลยี และสุขภาพ...
น้ำมัน การประชุม OPEC+ สัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีมติเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันประมาณ 550,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายน นับเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง...
สเปนเผยข้อมูลเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าคาด ยอดขายปลีกเดือนมิถุนายน (YoY): ตัวเลขจริง: +6.2% ก่อนหน้า: +5.0% สะท้อนการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศอย่างชัดเจน GDP...
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยดัชนี USD Index (USDIDX) ปรับขึ้นอีก +0.20% มาอยู่ที่ 98.560 จุด กลายเป็น สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ มีรายงานที่น่าสนใจหลายรายการ แม้จะไม่หนาแน่นมาก ถือเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่บรรยากาศค่อนข้างสงบ ก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญที่มีการประชุม...
ตลาดเอเชียในวันนี้เคลื่อนไหวอย่างสงบ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ และกรอบการซื้อขายของทั้งตลาดเงินและตลาดหุ้นยังแคบ ดัชนีหุ้นเคลื่อนไหวจำกัดที่ประมาณ...
บรรยากาศตลาดวันนี้ถูกกำหนดโดยข่าวข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพยุโรป ประเทศทั้งสองตกลงที่จะใช้ภาษีนำเข้า 15% ซึ่งจะครอบคลุมภาคส่วนที่เสี่ยงต่อการถูกเก็บภาษีสูงขึ้น...
ข่าวราคาชิป AMD ปรับขึ้น? AMD วางแผนจะขึ้นราคาชิปเร่งความเร็ว AI รุ่น Instinct MI350 จากเดิม 15,000 ดอลลาร์ เป็น 25,000 ดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 70%...
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเข้าสู่ช่วงสำคัญแล้ว โดยจะมีการเผยผลจาก 4 ใน 7 บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ (Magnificent Seven) เทคโนโลยีขนาดใหญ่นี้ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ...
หุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดวันจันทร์ด้วยบรรยากาศผสม แม้จะมีแรงหนุนเบื้องต้นจากการประกาศข้อตกลงการค้าใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพยุโรป ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี US500...
ข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันจากประธานาธิบดีทรัมป์และประธานคณะกรรมาธิการยุโรป อูร์ซูลา ฟอน เดอร์ ไลเอน กำหนดให้มีการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่จากยุโรปไปยังสหรัฐฯ...
การซื้อขายในวันจันทร์ของตลาดหุ้นยุโรปแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่ผสมผสานจากนักลงทุน แม้ว่าบรรยากาศในวอลล์สตรีทจะเป็นบวกมากกว่า (ในแง่ของฟิวเจอร์ส) หัวข้อหลักของการซื้อขายวันนี้คือการบรรลุข้อตกลงการค้าขั้นต้นระหว่างสหรัฐฯ...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม