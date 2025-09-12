สรุปข่าวเช้า (10.07.2025)
ฟิวเจอร์สดัชนีวอลล์สตรีท ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากการปรับขึ้นเมื่อวานนี้ โดย US500 ลดลง 0.2% ส่วนฟิวเจอร์สดัชนียุโรปก็แสดงทิศทางอ่อนตัวเล็กน้อยเช่นกัน วันนี้...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
วอลล์สตรีทกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ที่แข็งกร้าวเริ่มลดลง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเส้นตายสุดท้ายของการเจรจาเริ่มคลี่คลาย...
รายงานการประชุม FOMC เดือนมิถุนายนของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตลาดมองว่า รายงานการประชุมครั้งนี้มีท่าทีผ่อนคลาย (dovish) อย่างชัดเจน เนื่องจาก มีสมาชิก...
ตามโพสต์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ บน Truth Social สหรัฐฯ จะเริ่มเก็บภาษีนำเข้าชุดใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้ เรียกเก็บภาษี 20% กับฟิลิปปินส์ เรียกเก็บภาษี...
เฟดคงดอกเบี้ย แต่สัญญาณในรายงานประชุม FOMC อาจเผยแนวโน้มใหม่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.25%–4.50% ตั้งแต่เดือนธันวาคม...
ปีเตอร์ นาวาร์โร ที่ปรึกษาด้านการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ออกมาตำหนิแอปเปิลอย่างเปิดเผยในเรื่องที่ยังคงพึ่งพาการผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน แม้จะได้รับแรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐฯ...
ข้อมูลจาก EIA สหรัฐฯ เวลา 15:30 น. BST: ปริมาณน้ำมันดิบในคลัง (Crude Oil Inventories): จริง 7.070 ล้านบาร์เรล (คาด -1.700 ล้าน, ก่อนหน้า 3.845...
วอลล์สตรีทมีบรรยากาศความหวังในระดับปานกลาง หลังจากคำกล่าวของโดนัลด์ ทรัมป์ในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่ช่วยคลายความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้า เส้นตายที่ชัดเจนวันที่...
US Wholesale Sales (June report) came in -0.3% MoM vs 0.2% exp. rise and 0.1% previously Inventories came in -0.3% in line with -0.3% exp....
Nvidia (NVDA.US) today becomes the first company to reach $4 trillion market cap. Nvidia first passed the $2 trillion mark in February 2024, and $3...
Shares of leading Norwegian defense manufacturer Kongsberg Gruppen ASA (KOG.NO) are down 12% today following the company’s Q2 earnings release. Investors...
Copper is one of the most important metals in the world. Approximately 50% of all copper in the world is consumed in China, mainly in the construction...
Continued optimism on Wall Street—driven largely by the postponement of the final tariff deadline from July 9 to August 1—is pushing the CBOE...
U.S. Natural Gas Henry Hub (NATGAS) prices are down over 2% today, hitting the lowest level since May 21. Bearish fundamentals continue to outweigh...
Wednesday on European stock exchanges brings very good investor sentiment. Most indices are up more than 0.5%. The macroeconomic calendar for today...
President Trump confirmed he will impose a 50 % tariff on imported refined copper, a sharp jump from today’s single-digit rates and now aligned with...
RBNZ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ไว้ที่ 3.25% โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ แม้จะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดเบส แนวโน้มเงินเฟ้อ:...
คู่เงิน USD/JPY ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น โดยล่าสุด ทะลุแนวต้านบริเวณ 146.5 – 147 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน มุมมองต่อแนวโน้มของคู่เงินนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา...
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคในวันพรุ่งนี้ค่อนข้างเบาบาง แต่ยังมีเหตุการณ์สำคัญบางรายการที่ควรจับตา โดยไฮไลต์หลักจะอยู่ที่ การเผยแพร่รายงานการประชุมล่าสุดของ FOMC...
