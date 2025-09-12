อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

10 กรกฎาคม 2025
9 กรกฎาคม 2025
ข่าวเด่นวันนี้: บิ๊กเทคหนุนวอลล์สตรีทฟื้นตัว ยุโรปพุ่งแรง ตลาดเงินตราทรงตัว (09.07.2025)

วอลล์สตรีทกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ที่แข็งกร้าวเริ่มลดลง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเส้นตายสุดท้ายของการเจรจาเริ่มคลี่คลาย...
ข่าวเด่น: EURUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังรายงานการประชุม FOMC ถูกเปิดเผย

รายงานการประชุม FOMC เดือนมิถุนายนของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตลาดมองว่า รายงานการประชุมครั้งนี้มีท่าทีผ่อนคลาย (dovish) อย่างชัดเจน เนื่องจาก มีสมาชิก...
ข่าวเด่น: ทรัมป์ประกาศภาษีนำเข้าใหม่ผ่าน Truth Social 📌 ดัชนีดอลลาร์ผันผวน

ตามโพสต์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ บน Truth Social สหรัฐฯ จะเริ่มเก็บภาษีนำเข้าชุดใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้ เรียกเก็บภาษี 20% กับฟิลิปปินส์ เรียกเก็บภาษี...
หุ้น Apple ร่วงตามหลังคำวิจารณ์ของ Navarro 🏛️

ปีเตอร์ นาวาร์โร ที่ปรึกษาด้านการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ออกมาตำหนิแอปเปิลอย่างเปิดเผยในเรื่องที่ยังคงพึ่งพาการผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน แม้จะได้รับแรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐฯ...
US OPEN: ความหวังใหม่จากการเจรจาการค้า; Nvidia ทะลุหลัก $4 ล้านล้าน (09.07.2025)

วอลล์สตรีทมีบรรยากาศความหวังในระดับปานกลาง หลังจากคำกล่าวของโดนัลด์ ทรัมป์ในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่ช่วยคลายความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้า เส้นตายที่ชัดเจนวันที่...
RBNZ คงดอกเบี้ย แต่ส่งสัญญาณอาจผ่อนคลายเพิ่มเติม ✂📣

RBNZ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ไว้ที่ 3.25% โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ แม้จะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดเบส แนวโน้มเงินเฟ้อ:...
ตลาดเด่นวันนี้ - USDJPY (09.07.2025)

คู่เงิน USD/JPY ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น โดยล่าสุด ทะลุแนวต้านบริเวณ 146.5 – 147 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน มุมมองต่อแนวโน้มของคู่เงินนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา...
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค – จับตารายงานการประชุม FOMC

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคในวันพรุ่งนี้ค่อนข้างเบาบาง แต่ยังมีเหตุการณ์สำคัญบางรายการที่ควรจับตา โดยไฮไลต์หลักจะอยู่ที่ การเผยแพร่รายงานการประชุมล่าสุดของ FOMC...

