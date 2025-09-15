⏫US500 เพิ่มขึ้น 3%
หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ยืนยันรายงานก่อนหน้านี้และคำแถลงของโดนัลด์ ทรัมป์และเบสเซนท์ เกี่ยวกับการลดความตึงเครียดของความขัดแย้งทางการค้า โดยสหรัฐอเมริกาจะปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสู่ระดับเป้าหมายที่...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
แหล่งข่าวจากสำนักข่าว Reuters ระบุว่า สมาชิกหลายประเทศในกลุ่ม OPEC+ ต้องการให้ที่ประชุมในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ อนุมัติการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้งในอัตราที่เร่งขึ้น...
สหรัฐอเมริกา – ข้อมูล PMI ประจำเดือนเมษายน: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global (เบื้องต้น) เดือนเมษายน: 50.7 (คาดการณ์ 49.0; ก่อนหน้า...
ตลาดสหรัฐฯ เปิดการซื้อขายในช่วงเช้าวันพุธด้วยความรู้สึกที่ดีมาก โดยห้านาทีหลังจากที่ตลาดวอลล์สตรีทเปิด ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 3.2% ในขณะที่ S&P500...
หุ้น Philip Morris ขึ้น 4.5% หลังผลประกอบการ Q1 ดีกว่าคาด หุ้นของ Philip Morris (PM.US) บริษัทยาสูบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่มขึ้นเกือบ 4.5% ก่อนเปิดตลาดในวันนี้...
หุ้น Boeing Co. (BA.US) เพิ่มขึ้นสูงสุด 4.2% ในช่วงพรีมาร์เก็ตเช้าวันพุธ หลังบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมการบินรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่เหนือความคาดหมายของวอลล์สตรีท...
Morgan Stanley ออกคำแนะนำเกี่ยวกับคู่เงิน EUR/USD Morgan Stanley แนะนำให้เปิดสถานะ ซื้อ (Long) สำหรับคู่สกุลเงินนี้ โดยกำหนดระดับราคาดังนี้: จุดเข้า...
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้นตามวอลล์สตรีท โดยดัชนี DE40 เพิ่มขึ้นเกือบ 2% และ DAX cash พุ่งกว่า 2.7% หุ้น SAP ปรับขึ้นมากที่สุดในกลุ่ม DAX...
ในช่วงสองเซสชันที่ผ่านมา Bitcoin พุ่งขึ้นมากกว่า 11% จากประมาณ 84,000 ดอลลาร์ สู่ระดับมากกว่า 94,000 ดอลลาร์ในปัจจุบัน การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนี้ได้รับแรงหนุนจากทั้งข่าวเชิงบวกในภาคคริปโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับท่าทีที่นุ่มนวลขึ้นของทรัมป์ต่อภาษี...
เวลา 08:30 AM GMT – ข้อมูล PMI ของสหราชอาณาจักร (เบื้องต้น) เดือนเมษายน Composite PMI (ภาพรวม): อยู่ที่ 48.2 เทียบกับที่คาดไว้ 50.4 และระดับก่อนหน้า...
08:00 AM GMT – ข้อมูล PMI ยูโรโซน (เบื้องต้น) เดือนเมษายน Manufacturing PMI (ภาคการผลิต): อยู่ที่ 48.7 สูงกว่าคาด (47.4), ใกล้เคียงกับเดือนก่อน...
07:30 AM GMT – ข้อมูล PMI ของเยอรมนี (เบื้องต้น) เดือนเมษายน Services PMI (ภาคบริการ): อยู่ที่ 48.8 ต่ำกว่าคาด (50.3), และลดลงจากเดือนก่อน...
ดัชนี PMI เบื้องต้นของเยอรมนี (เดือนเมษายน): Composite PMI: 49.7 ต่ำกว่าคาดการณ์ (คาดไว้ 50.5, ครั้งก่อน 51.3) 👉 ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตและบริการเริ่มชะลอตัว Manufacturing...
วันนี้ รายงานที่สำคัญที่สุดที่มีในปฏิทินคือรายงาน PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม ควรติดตามความคิดเห็นล่าสุดจากทำเนียบขาวเกี่ยวกับการเจรจาการค้าที่ยังเป็นไปได้ ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาคเมื่อเร็ว...
ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นอย่างแรงหลังทรัมป์ลดโทนรุนแรง โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นชัดเจน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในดัชนี US500 เพิ่มขึ้น 1.50%,...
สรุปผลประกอบการของ Tesla ไตรมาส 1 ปี 2025: รายได้ (Revenue): USD 19.3 พันล้าน ลดลง 9% YoY (หลักๆ มาจากยอดขาย Model Y ลดลงและการใช้ส่วนลดราคา) กำไรต่อหุ้น...
สรุปประจำวัน: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และสกุลเงินดิจิทัลฟื้นตัวหลังจากการลดลงเมื่อวานนี้ ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.5% และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.7%...
ฟิวเจอร์สดัชนีของวอลล์สตรีทฟื้นตัวในวันนี้หลังจากการลดลงเมื่อวานนี้ โดย US100 เป็นผู้นำการฟื้นตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 1.8% การเติบโตนี้ขับเคลื่อนหลักโดย “Big...
ตามรายงานจาก Financial Times, วลาดิมีร์ ปูตินได้เสนอยุติการรุกรานยูเครนตามแนวรบปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐฯ ราคาน้ำมันลดลงหลังจากข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่...
