Liệu một đợt điều chỉnh việc làm hằng năm sẽ khiến Fed cắt lãi suất 0,5%?
Chỉ vài ngày sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 8, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) sẽ...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay không có số liệu quan trọng nào có khả năng tác động lớn đến thị trường tài...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/09, chỉ số Nasdaq Composite tiến 0,45%. Chỉ số S&P 500 cộng 0,21%, còn chỉ số Dow...
Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên hôm nay tăng gần 2,0%, thu hẹp bớt đà tăng trước đó từng đạt được là 5%. Đợt...
Hợp đồng tương lai chỉ số CAC40 của Pháp (FRA40) tăng 0,6% khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng trung dung đương nhiệm François...
Nếu không tính đợt điều chỉnh giá nhẹ vào ngày 4/9, vàng hiện đang trải qua chuỗi 10 phiên tăng liên...
Mục tiêu là đưa trí tuệ nhân tạo đa phương thức và kết hợp giữa thiết bị và đám mây vào...
Thị trường tiền điện tử mở đầu tuần mới với mức tăng nhẹ, Bitcoin (BTC) giao dịch trên 111.000 USD và Ethereum (ETH) quanh 4.300 USD. Sau...
OPEC+ thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 10, bắt đầu nới lỏng dần phần cắt giảm 1,65...
Hầu hết các số liệu vĩ mô quan trọng trong ngày đã được công bố. Tuy nhiên, cả tuần này sẽ...
Sản xuất công nghiệp Đức (M/M) Tháng 7: 1,3% (ước tính 1,0%; trước đó -1,9%; trước đó -0,1%) - Sản xuất công...
Chúng ta đã nhận được các dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Mỹ và quyết định sản lượng dầu của OPEC+ vào tuần...
Phố Wall khép phiên ngày thứ Sáu trong sắc đỏ. S&P 500 và Dow Jones cùng suy yếu, trong khi Nasdaq...
Braze (BRZE.US) đã có lúc tăng tới 19% ngoài phiên sau khi công bố kết quả Q2 vượt kỳ vọng và đưa ra triển...
Ủy ban châu Âu đã phạt Alphabet (GOOGL.US) 2,95 tỷ euro vì các hành vi chống cạnh tranh trong lĩnh vực quảng cáo...
