Mở phiên Mỹ: Phố Wall chững lại sau đợt bán tháo mạnh
Phiên giao dịch thứ Ba đánh dấu bởi đợt bán tháo trái phiếu, xuất phát từ lo ngại gia tăng của nhà đầu...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Cổ phiếu Heico (HEI.US) là một trong những mã tăng trưởng mạnh nhất trong vài tháng qua, dẫn dắt đà tăng của nhóm...
Giá dầu đang giảm nhẹ, hôm nay mất hơn 1%, nhưng vẫn ở gần mức cao nhất trong một tháng sau khi Mỹ áp thêm lệnh trừng...
Theo các nguồn tin ẩn danh được Reuters dẫn lại vào Chủ nhật, tổ chức OPEC có thể quyết định tăng sản lượng dầu hơn nữa. Điều thú...
Đồng đô la Úc (AUD) đang dẫn đầu đà hồi phục so với đồng bạc xanh (AUDUSD: +0,15%), bắt đầu sau đợt bán tháo trên...
Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Khu vực đồng euro (tháng/tháng) tháng 7: 0,4% (ước tính 0,1%; trước đó 0,8%) PPI...
Cổ phiếu Devon Energy (DVN.US) đã trong xu hướng giảm kể từ giữa tháng 4/2024. Tuy nhiên, xét theo khung D1 từ góc nhìn...
14:50 sáng BST, Pháp – Dữ liệu PMI tháng 8 HCOB Pháp PMI Dịch vụ: thực tế 49,8; dự báo 49,7;...
Những biến động xung quanh thuế quan của Donald Trump tạm thời lắng xuống khi thị trường chờ đợi phán quyết của Tòa án Tối cao, trong...
Dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 2/9, lập kỷ lục mới...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 02/09, chỉ số Dow Jones lùi 0,55%. Chỉ số S&P 500 mất 0,69% và chỉ số Nasdaq Composite...
PCE nhấn mạnh vai trò then chốt của NFP Chỉ số PCE lõi – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – tăng đúng...
Vàng đang có chuỗi tăng mạnh kéo dài 4 phiên liên tiếp, bao gồm cả phiên hôm nay. Giá đã...
Tâm lý thị trường tiền điện tử hôm nay khá yếu khi Bitcoin giảm xuống dưới 110.000 USD, chịu áp lực từ đợt bán...
ANZ đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURAUD. ANZ khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (cuối tháng 8): 58,2 (dự báo 58,6; trước đó là...
Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 (US100) giảm hơn 1%. Nvidia (NVDA.US) và Oracle (ORCL.US) nằm trong nhóm giảm mạnh nhất, lần lượt mất...
19:30 - Thay đổi GDP của Canada: GDP cốt lõi YoY: 0,9%, Dự kiến: 1,3%, Trước đó: 1,2% GDP cốt lõi M/M: -0,1%,...
