DE40: مشاعر متباينة في أوروبا، ومؤشر داكس يقترب من أعلى مستوياته التاريخية 📈
الوضع العام للسوق: يسود تباين في أداء البورصات الأوروبية، لكن حركة الأسعار لا تزال ضمن نطاق ضيق نسبيًا؛ فالسوق البريطانية مغلقة، ومؤشر داكس الألماني...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
انخفضت أسهم ريبسول بنحو 30% خلال العام الماضي، ويعزى ذلك أساسًا إلى الانخفاضات الحادة في أسعار النفط الخام. ولكن انتبه، فقد تؤدي عدة اتجاهات إلى ارتفاع...
واصل الدولار الأسترالي مكاسبه التي حققها نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.5%، ليظل الأقوى بين عملات مجموعة العشر، على الرغم من الاستقرار الأخير للدولار الأمريكي....
أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد أنه قد يتم الكشف عن اتفاقيات تجارية جديدة في غضون أسبوع إلى ثلاثة أسابيع. وتُجري الولايات المتحدة حاليًا محادثات مع...
نظراً لعطلة رسمية في معظم الأسواق الآسيوية والمملكة المتحدة، من المتوقع أن تشهد جلسة التداول اليوم تقلبات منخفضة. وستظل المفاوضات التجارية والصفقات المحتملة...
07:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - بيانات التضخم لشهر أبريل: مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 0.0% على أساس شهري؛ المتوقع 0.2% على أساس شهري؛...
أدى تقرير قوي لرواتب القطاعات غير الزراعية وتصريحات عن الاستعداد لمفاوضات تجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى ارتفاعات مبهرة في وول ستريت يوم الجمعة....
أنهت وول ستريت الأسبوع على مكاسب قوية بعد بيانات قوية لبيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) وأنباء عن محادثات تجارية محتملة بين الصين والولايات المتحدة...
وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت المتوسطة والصغيرة في السعودية إلى 351.7 مليار ريال في عام 2024، محققًا رقمًا قياسيًا وأعلى مستوى تاريخي،...
في عام 2024، حقق "مركز دبي التجاري العالمي" إيرادات اقتصادية بلغت 22.35 مليار درهم، مما يعزز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في مجال الأعمال والابتكار...
تدرس بكين عرض التعاون في مجال ضبط المواد الكيميائية المرتبطة بالفنتانيل، كوسيلة لتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة واستئناف محادثات التجارة، وذلك في إطار...
سيكون الحدث الرئيسي للأسبوع المقبل هو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل الرسوم الجمركية وموسم أرباح...
افتتحت مؤشرات وول ستريت تداولاتها على ارتفاع، مسجلةً مكاسب تراوحت بين 1.30% و1.60%. وجاء هذا الارتفاع هذه المرة بفضل بيانات سوق العمل القوية. ومع ذلك،...
تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن...
تُصدر في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع الأول من كل شهر بيانات سوق العمل الأمريكية المهمة. قد يُحدد تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الصادر اليوم ما إذا...
مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو (على أساس سنوي): 2.2% (المتوقع: 2.1%، السابق: 2.2%) شهريًا: 0.6% مقابل 0.5% متوقعة و0.6% سابقًا المؤشر...
08:15 صباحا بتوقيت جرينتش ، إسبانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي HCOB الإسباني: 48.1 الفعلي....
حصلت شركة RWE AG على تقييم إيجابي من ريدبورن، التي بدأت تغطيتها بتوصية "شراء" وسعر مستهدف قدره 42 يورو. شهد دويتشه بنك رفع سيتي سعره المستهدف...
سجل مؤشر ناسداك 100، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، والممثل بمؤشر US100، مكاسب طفيفة يوم الجمعة عقب نتائج أرباح متباينة صدرت عن شركات التكنولوجيا العملاقة...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم بيانات التضخم الرئيسية في منطقة اليورو وتقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي المهم. ستراقب الأسواق هذه المؤشرات عن كثب بحثًا...
