เรากำลังจะเห็นวิกฤตสภาพคล่องในเร็ว ๆ นี้หรือไม่? และเรื่องนี้หมายถึงดัชนี S&P 500 ในเดือนที่อ่อนแรงที่สุดของปีอย่างไร?

ระบบการเงินสหรัฐอยู่จุดวิกฤติ?
หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังสหรัฐ ได้จัดประมูลพันธบัตรระยะสั้น 4 สัปดาห์ มูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน บัญชีทั่วไปของกระทรวงการคลัง (Treasury General Account – TGA) เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ สภาพคล่องในตลาดถูกดูดออกไปอย่างชัดเจน
คำถามสำคัญคือ นี่เป็นเพียงการปรับสภาพคล่องตามปกติ หรือเป็น สัญญาณปัญหาที่อาจเกิดขึ้นบนวอลล์สตรีท โดยเฉพาะในเดือนที่สถิติแล้วตลาดหุ้นสหรัฐมักอ่อนแรง
การลดสภาพคล่อง
ข้อมูลต้นเดือนกันยายน 2025 แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องในระบบการเงินสหรัฐอย่างชัดเจน
-
TGA เพิ่มขึ้นจากราว 370 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม
-
ขยับขึ้น เหนือ 610 พันล้านดอลลาร์ ในต้นเดือนกันยายน
-
ค่าเฉลี่ยสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 590 พันล้านดอลลาร์
-
ในขณะเดียวกัน แหล่งสภาพคล่องสำคัญอื่น ๆ กำลัง หดตัวอย่างเป็นระบบ
การใช้เครื่องมือ Reverse Repo ของเฟดร่วงหนัก
การใช้ Reverse Repo Facility (RRP) ของ เฟด (Fed) ลดลงอย่างมาก เหลือเพียง 21.07 พันล้านดอลลาร์ ในต้นเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 ลดลงจากประมาณ 460 พันล้านดอลลาร์ กลางปี
Goldman Sachs คาดว่า เงินสำรองของธนาคารที่ฝากไว้กับเฟดจะลดลงต่ำกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในสิ้นไตรมาส 3 แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายแรงกดดันในตลาดเงินบางส่วน
Record T-Bill Auctions as a Warning Sign
One of the most concerning signals is the Treasury's decision to hold record-breaking auctions of 4-week Treasury bills. In August, several $100 billion auctions were conducted—an unprecedented amount for such a short maturity. While this strategy allows the Treasury to take advantage of relatively lower interest rates at the short end of the curve, it poses serious risks. It is also worth noting that short-term rates are still significantly higher than, for example, the yield on 2-year notes. On the other hand, short-term yields are currently much lower than a year ago, while the yields on long-term bonds (20- and 30-year) are distinctly higher than they were a year ago. In the last 25 years, 30-year yields have rarely exceeded 5%, which theoretically creates an opportunity for long-term bond investors, though, of course, there is also a risk of long-term yields behaving similarly to those in the UK.
Analysts in the US debt market note that such a concentration on very short-term debt may signal government concerns about securing attractive bids for long-term bonds. The rising cost of debt servicing at higher interest rates is forcing the Treasury into continuous refinancing, which increases its vulnerability to interest rate fluctuations.
Seasonal Threats in September
Historically, September has been the most challenging month for US equity markets, and the current liquidity situation further amplifies these seasonal risks. September liquidity issues have precedents—the repo crisis of September 2019 showed how quickly short-term funding tensions can emerge when reserves decline.
Wrightson ICAP warns that in the second half of September, the Treasury General Account is estimated to reach $860 billion, which, combined with corporate tax payments, could cause bank reserves to fall below $3 trillion for the first time since the pandemic. Lou Crandall from Wrightson ICAP predicts that visible problems in the overnight market could appear when aggregated Fed balances fall below $2.8 trillion.
S&P 500 และเดือนกันยายนที่ไม่เป็นมิตร
จากสถิติย้อนหลัง 20–30 ปี S&P 500 มักปรับตัวลดลงในเดือนกันยายน ทำให้เดือนนี้ถือเป็นหนึ่งในเดือนที่แย่ที่สุดของปี (ที่มา: Bloomberg Finance LP)
Wall Street และการตอบสนองของเฟด
เฟดพยายาม บาลานซ์ระหว่างการลดขนาดงบดุล (QT) กับการรักษาเสถียรภาพของตลาด
-
ในเดือนมีนาคม 2025 เฟดชะลอการลดงบดุล โดยกำหนดเพดานการขายพันธบัตรรายเดือน 5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อลดแรงกดดันด้านสภาพคล่อง
-
บางเจ้าหน้าที่เฟด เช่น Christopher Waller มองว่าเงินสำรองกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ ยังอยู่ในโซน “อุดมสมบูรณ์”
-
Standing Repo Facility (SRF) กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดการสภาพคล่อง ในเดือนมิถุนายน 2025 การใช้ SRF แตะ 11 พันล้านดอลลาร์ สัญญาณว่ากลายเป็นเครื่องมือปกติแทนฉุกเฉิน
บางฝ่ายคาดว่า ปัญหาปัจจุบันอาจบังคับให้เฟดยุติ QT ตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งจะเป็นข่าวสำคัญสำหรับ Wall Street และอาจเปลี่ยนทิศทางดัชนี เนื่องจากฤดูกาลตลาด
วิกฤติหรือการปรับตัวแบบควบคุม
เหตุผลสนับสนุนการปรับตัวแบบปกติ:
-
เงินสำรองธนาคารยังอยู่ในระดับสูง (> 3 ล้านล้านดอลลาร์)
-
เฟดมีเครื่องมือจัดการสภาพคล่อง (SRF, swap lines)
-
กระบวนการ QT ชะลอลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
-
ระบบธนาคารมีเงินทุนเพียงพอ
สัญญาณความเสี่ยง:
-
การใช้ RRP ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
-
มุ่งเน้นหนี้ระยะสั้นมาก
-
ความตึงเครียดประจำฤดูกาลในเดือนกันยายน
-
ต้นทุนเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
คำแนะนำสำหรับนักลงทุน
-
ติดตามตัวชี้วัดสภาพคล่อง เช่น เงินสำรองธนาคารและการใช้ SRF
-
กระจายแหล่งสภาพคล่อง ไม่พึ่งพาช่องทางดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว
-
เตรียมพร้อมสำหรับ ความผันผวนสูง โดยเฉพาะในสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อดอกเบี้ย
-
สังเกต ปฏิทินการประมูลพันธบัตร เพราะการออกพันธบัตรขนาดใหญ่ส่งผลต่อสภาพคล่อง
แนวโน้มระยะยาว
-
สถานการณ์ปัจจุบันน่าจะบังคับให้เฟดยุติ QT เร็วกว่าที่คาด
-
Wall Street คาดว่ากระบวนการ QT จะสิ้นสุด กุมภาพันธ์ 2026 ที่งบดุล 6.2 ล้านล้านดอลลาร์
-
Goldman Sachs คาดว่าการลดงบดุลจะเสร็จสิ้น ภายในตุลาคม 2025
-
-
ระบบการเงินสหรัฐอาจต้องปรับตัวให้ทำงาน ที่ระดับสภาพคล่องต่ำกว่าในช่วงโควิด แต่สูงกว่าก่อนปี 2008
-
SRF น่าจะกลายเป็นเครื่องมือถาวรสำหรับจัดการช่วงขาดสภาพคล่อง
สรุป
สภาพคล่องสหรัฐในเดือนกันยายน 2025 ยังไม่ใช่วิกฤติทันที แต่ถือเป็น จุดเปลี่ยนสำคัญสู่สภาพปกติแบบใหม่ (new normal) หลังจากทศวรรษของการผ่อนคลายทางการเงินอย่างสุดขีด ความสำเร็จขึ้นอยู่กับ การบริหารการปรับตัวของเฟด และ ความสามารถของตลาดในการปรับตัวกับสภาพคล่องที่จำกัดแต่เพียงพอ
หากสภาพคล่องลดลงต่ำกว่าปัจจุบัน นี่อาจเป็น สัญญาณให้ Wall Street ปรับตัวลงแรงจากจุดสูงสุดประวัติศาสตร์