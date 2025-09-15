CẬP NHẬT MỚI: Oil.WTI lao dốc sau báo cáo tồn kho dầu thô của EIA🛢️
21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Dự trữ dầu thô: thực tế 0,515 triệu; dự báo 0,400 triệu; trước đó 2,553 triệu; Nhập...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Các công ty công nghệ lớn giảm giá do thuế quan đối với bán dẫn United Airlines công bố kết quả lợi...
Ngân hàng Canada duy trì lãi suất ở mức 2,75%, phù hợp với kỳ vọng. Những điểm chính: Lãi...
Cặp tiền USDCAD đã duy trì xu hướng giảm kể từ đầu tháng Ba. Nhìn vào biểu đồ, theo phương pháp Overbalance,...
Cổ phiếu của hãng cho thuê xe toàn cầu Hertz (HTZ1.US) đã chứng kiến cú nhảy vọt gần 20% sau khi quỹ đầu tư Pershing...
Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ theo tháng: 1,4% (Dự báo 1,4%, trước đó là 0,2%) Doanh số bán lẻ cốt lõi...
Vào thứ Năm, ngày 17 tháng 4 năm 2025, giới đầu tư sẽ đặc biệt theo dõi báo cáo thu nhập quý I của Công...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền EURGBP với các...
Crédit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. Crédit Agricole khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các...
16:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu lạm phát tháng 3: CPI (theo tháng): thực tế 0,6% MoM; dự báo...
Theo thông tin từ Bloomberg, Trung Quốc bày tỏ thiện chí đàm phán với Mỹ, nhưng đưa ra các điều kiện: Tổng thống...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Nguồn: xStation
Giá vàng hôm nay bứt phá ngoạn mục, tăng gần 2% và thiết lập đỉnh cao lịch sử mới tại ngưỡng 3.295 USD/ounce. Sức mạnh...
Cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) đã tăng gần 25% kể từ mức đáy đầu tháng 4, nhưng hôm nay lại giảm gần 6% trong phiên giao dịch...
Chỉ số chứng khoán châu Âu giảm mạnh sau cú trượt của Phố Wall; EU50 mất hơn 1,5%. .Mỹ vừa áp mức thuế...
CPI theo năm của Anh đạt 2,6% so với dự kiến 2,7% và trước đó 2,8% CPI theo tháng đạt 0,3% so với dự kiến 0,4% và...
Các chỉ số chứng khoán Phố Wall của Hoa Kỳ mở đầu phiên giao dịch hôm qua với mức tăng nhờ kết quả kinh doanh của các...
Giá ca cao kỳ hạn giao dịch trên sàn ICE (COCOA) hôm nay chứng kiến mức giảm gần 4%, chịu tác động kép từ triển...
