الولايات المتحدة: بداية مثيرة للأسبوع في وول ستريت 📌👀
انطلقت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بتقلبات في المزاج العام، على الرغم من الارتفاع الأولي الذي شهدته عقب الإعلان عن اتفاقية تجارية جديدة بين الولايات المتحدة...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
توقعت شركة الراجحي المالية انخفاض إيرادات عملاق النفط السعودية “أرامكو” في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 16% على أساس سنوي. من جانبها الراجحي...
الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي أُبرم بضغط من الرئيس ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يُرسي تعريفة جمركية موحدة...
شهدت جلسة يوم الاثنين في الأسواق الأوروبية تباينًا في معنويات المستثمرين، على الرغم من تحسن المعنويات في وول ستريت (من حيث العقود الآجلة). ويتمثل الموضوع...
تم تعويض انخفاضات أسعار النفط يوم الجمعة بشكل كامل اليوم بعد قرار أرامكو السعودية برفع أسعارها للسوق الآسيوية. ويمثل هذا القرار الشهر الثاني على التوالي...
أعلنت مجموعة stc السعودية عن تحقيق نمو في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 13.4%، لتصل إلى 7.47 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. الجدير...
عقب الإعلان عن اتفاقية تجارية أولية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وارتفع الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ....
انخفاض EURUSD بنسبة 0.5% بعد الإعلان عن اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويؤدي انتهاء حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح جلسة التداول النقدي الأوروبية اليوم على ارتفاع. يتجه اهتمام المستثمرين نحو اتفاقية التجارة الأولية بين الولايات المتحدة...
الموضوع الرئيسي لجلسة اليوم هو اتفاقية التجارة الأولية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية. على الرغم من...
سجلت المؤشرات الأمريكية مكاسب متواضعة في نهاية الأسبوع، مدفوعةً بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. صرح الرئيس...
على الرغم من أن الأسبوع الماضي كان هادئًا نسبيًا من حيث تقلبات السوق، إلا أنه لم يكن "هدوءًا صيفيًا". ينتظرنا تطبيق تعريفات جمركية متبادلة باهظة...
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها أجرت محادثة هاتفية إيجابية مع الرئيس ترامب، وتعتزم لقاءه يوم الأحد في اسكتلندا. وسيكون الموضوع...
افتتحت وول ستريت جلسة يوم الجمعة بمكاسب متواضعة بعد أن سجل مؤشرا US500 وUS100 مستويات قياسية جديدة يوم الخميس. وقت النشر، ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.05%،...
الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - السلع المعمرة لشهر يونيو: طلبات السلع المعمرة: انخفاض فعلي بنسبة 9.3% على أساس شهري؛...
تشهد أسعار الذهب انخفاضاتها للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلةً ما قد يكون أطول سلسلة خسائر منذ أواخر أبريل/أوائل مايو. انخفض المعدن النفيس اليوم بنسبة...
حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، صافي أرباح بلغ 1.449 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2025 وبناءً على هذه النتائج وافق مجلس الإدارة...
انخفضت أسهم إنتل (INTC.US) بعد إعلان نتائجها الفصلية، ويعزى ذلك بالأساس إلى الإعلان عن تسريحات جماعية للعمال (15% من إجمالي العمالة، أي ما يقارب 15,000-24,000...
سجلت الصادرات غير النفطية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة خلال شهر مايو الماضي، لتصل إلى 31 مليار ريال أي ما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة بالفترة...
انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الجمعة، مع تزايد حذر المستثمرين قبل نهاية الأسبوع الأخيرة قبل اختتام مفاوضات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات...
